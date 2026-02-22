Chìm tàu chở khách đi chúc Tết, 6 người chết và mất tích: Khẩn trương làm rõ nguyên nhân

Liên quan đến vụ chìm tàu chở khách khiến 1 người chết, 5 người mất tích, sáng 22-2, ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, đã có mặt, trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu hộ. Ảnh: Báo Lào Cai

Trước đó, ngay trong đêm hôm qua (21-2), Thường trực Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã ban hành văn bản hỏa tốc chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn, khẩn trương triển khai công tác tìm kiếm, cứu nạn. Ông Nguyễn Thế Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, trực tiếp chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động gần 500 người cùng 40 phương tiện thủy tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng hơn 7 giờ sáng nay 22-2, nạn nhân đầu tiên đã được tìm thấy, còn 5 người mất tích.

Tại hiện trường, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động tối đa nhân lực, phương tiện tiếp tục khẩn trương, tập trung cao nhất cho công tác cứu nạn, cứu hộ, đảm bảo an toàn khu vực, trong đó cần ưu tiên hàng đầu công tác tìm kiếm người mất tích. Các đơn vị quân sự, công an, y tế phối hợp chặt chẽ triển khai phương án cứu hộ khoa học, tuyệt đối không để chậm trễ. Cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức thăm hỏi, động viên và có chính sách hỗ trợ ban đầu theo quy định. Công an tỉnh Lào Cai cần khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khẳng định đây là việc hết sức đau lòng, đề nghị các ngành liên quan rà soát toàn diện công tác đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ, không để xảy ra.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, tàu chở khách mang BKS YB0876H và tàu chở đá BKS YB0919 va chạm nhau trên hồ Thác Bà, thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Hậu quả khiến tàu chở khách bị chìm làm 6 người mất tích.

Lực lượng chức năng đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Ảnh: MXH

Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi), H.T.T.T. (13 tuổi). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn 1, xã Cảm Nhân.

Được biết, các nạn nhân sinh sống cùng thôn, sáng 21-2 (tức mùng 5 Tết) rủ nhau đi thuyền của người nhà xuống TP Yên Bái cũ chúc Tết. Đến chiều, khi trên đường trở về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên.

Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích.