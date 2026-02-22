Chìm tàu chở khách đi chúc Tết: Tìm thấy thêm 4 thi thể

Chiều 22-2, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 4 thi thể trong vụ lật tàu chở khách khiến 6 người mất tích tại hồ Thác Bà. 4 nạn nhân được tìm thấy gồm: H.T.H. (SN 1970), H.T.T. (SN 1966), H.T.T.T. (SN 2012 và T.T.H. (SN 1978, đều cư trú tại thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân, tỉnh Lào Cai). Trước đó, vào sáng cùng ngày lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu H.M.Đ..

Các lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân

Như vậy, tính đến chiều 22-2, các lực lượng chức năng đã tìm thấy 5 thi thể trong vụ tai nạn giao thông làm 6 người mất tích trên hồ Thác Bà.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 19 giờ 15 phút ngày 21-2, tàu chở khách mang BKS YB0876H và tàu chở đá BKS YB0919 va chạm nhau trên hồ Thác Bà, thuộc khu vực thôn Làng Cạn, xã Bảo Ái. Hậu quả khiến tàu chở khách bị chìm làm 6 người mất tích.

Danh tính 6 nạn nhân mất tích được xác định gồm: H.T.T. (59 tuổi), H.T.H. (55 tuổi), T.T.H. (47 tuổi), H.V.T. (42 tuổi), H.Đ.M. (10 tuổi), H.T.T.T. (13 tuổi). Cả 6 nạn nhân đều trú tại thôn Ngòi Song, xã Cảm Nhân.

Theo những người may mắn thoát chết trong vụ tai nạn, sáng 21-2 (tức mùng 5 Tết) rủ nhau đi thuyền của người nhà xuống TP Yên Bái cũ chúc Tết người thân.

Khu vực lòng hồ nơi xảy ra vụ chìm tàu khách. Ảnh: L. Cai

Đến chiều 21-2, sau khi ăn cơm cùng nhau trên đường trở về thì xảy ra vụ việc đau lòng trên. Được biết, các nạn nhân có quan hệ anh em ruột thịt, họ hàng gần với nhau.

Hiện, các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm nạn nhân còn mất tích.