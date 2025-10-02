HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Kinh tế

China Southern Airlines mở đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng

B.Vân

(NLĐO) - China Southern Airlines khai thác 6 chuyến bay khứ hồi trong tháng 10 đối với đường bay Thâm Quyến - Trung Quốc

Tối 2-10, chuyến bay số hiệu CZ8155 của Hãng hàng không China Southern Airlines (CZ), khởi hành từ Thâm Quyến (Trung Quốc) chở hơn 170 hành khách đã hạ cánh xuống Nhà ga quốc tế T2 – sân bay Đà Nẵng.

TP Đà Nẵng tổ chức lễ đón với sự tham dự của lãnh đạo các sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Ngoại vụ. Hành khách xuống máy bay được chào đón bằng các tiết mục nghệ thuật truyền thống và nhận những phần quà lưu niệm của thành phố.

Phát biểu tại lễ đón, ông Hồ Thế Anh, Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Khai thác Nhà ga Quốc tế Đà Nẵng (AHT), cho hay sự trở lại của China Southern Airlines là tín hiệu mà AHT đã chờ đợi suốt 5 năm 8 tháng. Đây là kết quả của sự kiên trì nỗ lực và là minh chứng cho niềm tin mà hãng bay này dành cho Đà Nẵng. 

China Southern Airlines khai trương đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng , mở cơ hội mới - Ảnh 1.

Hành khách trên chuyến bay Thâm Quyến - Đà Nẵng được tặng quà tại lễ đón

Lãnh đạo AHT bày tỏ tin tưởng đường bay Thâm Quyến – Đà Nẵng sẽ trở thành chất xúc tác mạnh mẽ thu hút thêm du khách, chuyên gia, nhà đầu tư, góp phần kết nối thương mại, du lịch, đồng thời vun đắp cho những cuộc hội ngộ ý nghĩa giữa hai địa phương. 

Nhà ga quốc tế Đà Nẵng cam kết cung cấp hạ tầng và dịch vụ chất lượng cao nhất, bảo đảm quy trình khai thác thông suốt, an toàn, tạo trải nghiệm khởi đầu tốt đẹp cho du khách.

China Southern Airlines khai trương đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng , mở cơ hội mới - Ảnh 2.

China Southern Airlines bắt đầu khai thác trở lại tại Đà Nẵng sau hơn 5 năm tạm dừng và mở đầu bằng đường bay từ Thâm Quyến

Theo bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng, Trung Quốc là thị trường quốc tế trọng điểm, nhiều năm liền giữ vị trí thứ 2 về lượng khách đến thành phố. Việc mở đường bay với Thâm Quyến có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường kết nối, tạo động lực thúc đẩy phục hồi và tăng trưởng du lịch.

Đại diện China Southern Airlines tại Việt Nam cho biết hãng sẽ khai thác 6 chuyến bay khứ hồi trong tháng 10 và tiếp tục mở rộng trong giai đoạn tiếp theo. Cũng tại lễ đón, China Southern Airlines đã tổ chức khai trương đường bay Thâm Quyến - Đà Nẵng. 

sân bay hãng hàng không sân bay Đà Nẵng mở đường bay khai trương đường bay Thâm Quyến Trung Quốc Đà Nẵng
