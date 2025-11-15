HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Thủ tướng giao Bộ Công an xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử trên ứng dụng VNeID

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính giao Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên VNeID.

Ngày 15-11, kết luận Phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06 (Ban Chỉ đạo), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ghi nhận và biểu dương nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương thời gian qua.

thủ tướng chỉ đạo hỗ trợ bầu cử trên VNeID - Ảnh 1.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: Nhật Bắc

Về nhiệm vụ thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh phải hoàn thành dứt điểm các nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2025, đặc biệt đối với việc triển khai các cơ sở dữ liệu; thực hiện giải quyết thủ tục hành chính toàn trình trên môi trường số, phải đạt 80% trong năm 2025; bố trí đủ nguồn lực về tài chính, nhân lực cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và Đề án 06.

Theo Thủ tướng, phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số nhanh, mạnh nhưng phải bền vững, phát triển sâu rộng nhưng phải đảm bảo an ninh, an toàn. Cùng với đó, tích cực chuyển đổi trạng thái từ thụ động tiếp nhận thủ tục hành chính sang chủ động, kiến tạo và phục vụ nhân dân, doanh nghiệp.

Thủ tướng cũng chỉ đạo cần hoàn thiện thể chế phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số theo hướng thông thoáng, kiến tạo, phát triển. Hoàn thiện hạ tầng số thông suốt, hiện đại, dùng chung, đặc biệt là tại cơ sở, xã, phường, đặc khu.

Đẩy mạnh phong trào "Bình dân học vụ số"; phát huy vai trò của Tổ công nghệ số cộng đồng, đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người để thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân.

Nhấn mạnh phải tiếp tục cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành rà soát, sửa đổi và thống nhất quy trình tái cấu trúc dịch vụ công trực tuyến để cắt giảm thành phần hồ sơ, tránh gây phiền hà cho người dân khi đã hoàn chỉnh về dữ liệu, hoàn thành trong tháng 11-2025.

Bên cạnh đó, tổ chức tổng rà soát hiện trạng cung cấp dịch vụ công trực tuyến và hiện trạng xây dựng, quản trị cơ sở dữ liệu theo hướng dẫn của Bộ Công an; rà soát mức độ tuân thủ pháp luật về dữ liệu, quy định về kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc trong hệ thống chính trị, Khung kiến trúc dữ liệu quốc gia, Khung quản trị - quản lý dữ liệu và Từ điển dữ liệu dùng chung, hoàn thành tháng 12-2025.

Bộ Khoa học và Công nghệ được giao trình cấp có thẩm quyền ban hành Đề án hỗ trợ phát triển các doanh nghiệp công nghệ số vươn ra toàn cầu, Đề án Đầu tư năng lực cho các tổ chức nghiên cứu phát triển công lập.

Đôn đốc các nhà mạng phủ sóng 5G trên phạm vi toàn quốc, phải đạt 90% trong năm 2025; Phối hợp với các bộ, ngành tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến dự án Starlink để có thể triển khai trong năm 2026.

Người đứng đầu Chính phủ chỉ đạo Bộ Công an nghiên cứu, xây dựng các tiện ích hỗ trợ bầu cử Đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp trên VNeID.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ, đưa vào khai thác, sử dụng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 01, mở rộng quy mô và hạ tầng tính toán của Trung tâm, nghiên cứu, đề xuất xây dựng Trung tâm dữ liệu quốc gia số 02.

Trong lĩnh vực giao thông, xây dựng, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng thành lập đoàn công tác hỗ trợ 6 thành phố trực thuộc Trung ương trong triển khai xây dựng Đề án Đô thị thông minh, hoàn thành trong tháng 12-2025, triển khai thực hiện trong năm 2026.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng hồ sơ học tập suốt đời, tích hợp với cơ sở dữ liệu quản lý văn bằng, chứng chỉ; hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện số hóa bằng cấp, chứng chỉ hoàn thành và tổ chức triển khai ngay trong tháng 12-2025, số hóa 100% dữ liệu văn bằng, chứng chỉ trong năm 2026.

Đối với Bộ Y tế, cơ quan này cần xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch triển khai hồ sơ sức khỏe điện tử và bệnh án điện tử phạm vi toàn quốc, hoàn thành trong năm 2025.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại cần quyết liệt triển khai hiệu quả, đúng trọng tâm, trọng điểm Chương trình tín dụng 500 ngàn tỉ đồng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng chiến lược và công nghệ số.

Theo báo cáo tại phiên họp, đã bổ sung ngân sách cho phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong năm 2025 khoảng 25 ngàn tỉ đồng; đã trình Quốc hội thông qua Nghị quyết về phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2026, trong đó có lĩnh vực khoa học công nghệ. Thủ tướng cho biết, dự kiến sẽ dành khoảng 95 ngàn tỉ đồng ngân sách cho lĩnh vực này năm 2026.

