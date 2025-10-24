HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Lao động

Dự kiến bổ sung 4 vị trí việc làm ở cấp xã

GIANG NAM

(NLĐO) - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến để hoàn thiện danh mục vị trí việc làm công chức, viên chức, trong đó bổ sung thêm 4 vị trí mới cho chính quyền cấp xã

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Ban Tổ chức Trung ương về việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm công chức, viên chức. Theo đó, với nhóm công chức chuyên môn, nghiệp vụ, bộ dự kiến sẽ có 32 vị trí việc làm theo chức năng, nhiệm vụ của chính quyền cấp xã mới.

Trước đó, bộ đã có công văn đề nghị các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá hiện trạng bố trí, sử dụng công chức và tạm thời định hướng danh mục vị trí việc làm tại cấp xã là 39 vị trí. Sau khi tổng hợp báo cáo từ 34 tỉnh, thành, Bộ Nội vụ nhận thấy cần điều chỉnh để phù hợp hơn với tình hình thực tế.

Bổ sung thêm 4 vị trí mới

Từ kết quả rà soát và kiến nghị của các địa phương, Bộ Nội vụ dự kiến bổ sung 4 vị trí việc làm ngoài 28 vị trí đã được định hướng trước đó. 

Cụ thể gồm: Vị trí giúp việc HĐND, bố trí tại Văn phòng HĐND và UBND cấp xã; Vị trí kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, đồng thời điều chỉnh vị trí kế toán viên tương ứng; Vị trí tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng; Vị trí kiểm tra chuyên ngành.

Dự kiến bổ sung 4 vị trí việc làm ở cấp xã - Ảnh 1.

Bổ sung 4 vị trí việc làm để phù hợp với thực tiễn hoạt động của cấp xã

Như vậy, tổng số vị trí việc làm tại cấp xã dự kiến là 43 vị trí, tăng 4 vị trí so với định hướng ban đầu. Việc bố trí, sắp xếp cụ thể sẽ do UBND cấp xã quyết định, căn cứ vào đặc thù và khối lượng công việc của từng địa phương.

Ba nhóm vị trí việc làm

Theo Bộ Nội vụ, danh mục vị trí việc làm tại cấp xã được chia làm 3 nhóm:

Nhóm lãnh đạo, quản lý – gồm 8 vị trí: Chánh, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND; Trưởng, Phó Trưởng phòng chuyên môn; Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chỉ huy trưởng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã.

Nhóm công chức chuyên môn, nghiệp vụ – gồm 32 vị trí.

Nhóm hỗ trợ, phục vụ (không bố trí công chức) – gồm 3 vị trí: nhân viên phục vụ, nhân viên bảo vệ và nhân viên lái xe.

UBND cấp xã sẽ căn cứ khối lượng công việc, nhiệm vụ được giao và khung biên chế được cấp có thẩm quyền phê duyệt để bố trí công chức chuyên trách hoặc kiêm nhiệm, bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

