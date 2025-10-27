HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự Chính trị

Khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ

Theo TTXVN

(NLĐO) - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ.

Ngày 27-10, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đã chủ trì Hội nghị tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 25-10-2017, Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" (Nghị quyết 18) trong Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và tổng kết công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ - Ảnh 1.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú chủ trì hội nghị. Ảnh: TTXVN

Kết luận hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú đề nghị toàn Đảng bộ tập trung tiếp tục thực hiện tốt một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Theo đó, Đảng bộ tiếp tục triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các Kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức bộ máy; rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ, quy chế phối hợp; xây dựng mô hình tổ chức tinh gọn, thực sự "rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ kết quả và rõ tiến độ, thời gian hoàn thành"; khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đảm bảo tính kế thừa và phát triển.

Nhấn mạnh thời gian tới còn rất nhiều việc phải làm, nhiệm vụ nặng nề, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ mục tiêu, yêu cầu đặt ra của Nghị quyết 18 là phải thực sự tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Do đó, tiếp tục rà soát, thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về sắp xếp, tổ chức bộ máy; đẩy mạnh đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy; tăng cường chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ trong lãnh đạo, điều hành.

Khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ - Ảnh 2.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú: Khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm; tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu đẩy mạnh chuyển đổi số trong Đảng, trong đó có thực hiện chữ ký số, giao việc số, báo cáo số, chuẩn hóa quy trình văn bản, rút ngắn thời gian xử lý, đặc biệt là chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, phát triển năng lực số trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Bên cạnh đó, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương, kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, tăng cường đoàn kết nội bộ; phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong mọi lĩnh vực công tác và trong cuộc sống.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú nêu rõ các cấp ủy trực thuộc, người đứng đầu tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30-8-2025 của Bộ Chính trị về việc kiểm điểm và đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác này.

Khẩn trương hoàn thiện đề án vị trí việc làm, tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ - Ảnh 3.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú trao Bằng khen tặng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 18

Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Trần Cẩm Tú và Phó Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương Nguyễn Long Hải đã trao Bằng khen tặng một số tập thể, cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Nghị quyết 18 và trong công tác tổ chức Đại hội Đảng bộ.

Giảm hàng trăm đơn vị cấp vụ và cấp phòng

Sau 8 năm thực hiện Nghị quyết 18 (2017 - 2025), Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương và các đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ lãnh đạo, quản lý.

Trong đó, đầu mối tổ chức bộ máy bên trong các cơ quan, đơn vị (cả đơn vị sự nghiệp và cả theo ngành dọc của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao và Tòa án nhân dân tối cao): giảm 110 đơn vị cấp vụ và tương đương (từ 439 giảm xuống còn 329, đạt 25,6%); giảm 440 đơn vị cấp phòng (từ 1.240 giảm xuống còn 800, đạt 35,5%); giảm 35 đơn vị sự nghiệp công lập (từ 90 xuống còn 55, đạt 38,89%)...

cán bộ sáp nhập Thường trực Ban bí thư người đứng đầu sắp xếp bộ máy tinh gọn bộ máy Nghị quyết 18 Trần Cẩm Tú chuẩn hóa cán bộ
