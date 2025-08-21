Chính phủ của dân, do dân và vì dân

Ngày 20-8, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 80 năm thành lập Chính phủ (28.8.1945 - 28.8.2025) và Hội nghị gặp mặt các thế hệ lãnh đạo công tác tại Chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ. Tổng Bí thư Tô Lâm, các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, địa phương tham dự.

80 năm hành trình vì nước, vì dân

Trong diễn văn lễ kỷ niệm, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhìn lại lịch sử 80 năm của Chính phủ qua các giai đoạn đầy cam go, thử thách nhưng cũng rất vẻ vang, vinh dự, tự hào của cách mạng Việt Nam, từ Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa năm 1945 đến Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày nay, chúng ta đều đoàn kết, thống nhất, "trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt", luôn nỗ lực hết sức mình, phấn đấu không ngừng nghỉ, tất cả vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước có những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, Thủ tướng khẳng định Chính phủ sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng đổi mới tư duy, hành động quyết liệt, bản lĩnh, tự tin, tự lực, tự cường cùng cả nước nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi 2 mục tiêu chiến lược 100 năm mà Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra.

Thủ tướng kêu gọi mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống hành chính Nhà nước nêu cao tinh thần trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; hành động quyết liệt; nói đi đôi với làm. Người đứng đầu Chính phủ kêu gọi cán bộ đối với nhân dân, doanh nghiệp sẽ "không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm", còn đối với công việc sẽ "dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung".

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chính phủ tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược, xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng lực lượng sản xuất mới. Thực hiện quyết liệt "bộ tứ trụ cột" theo các Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hội nhập quốc tế; xây dựng và thực thi pháp luật; phát triển kinh tế tư nhân.

Cùng với đó, Chính phủ đang rất khẩn trương hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết tạo đột phá phát triển kinh tế nhà nước, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân và phát triển văn hóa.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đại biểu. Ảnh: NHẬT BẮC

Tại lễ kỷ niệm, ông Thái Phụng Nê - nguyên Bộ trưởng Bộ Năng lượng, Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới - nhấn mạnh mỗi chặng đường phát triển của Chính phủ đều in đậm dấu ấn của các thế hệ lãnh đạo với nhiều đóng góp to lớn cho sự phát triển của Chính phủ.

Là Bộ trưởng Bộ Năng lượng giai đoạn 1992 - 1995, ông Thái Phụng Nê nêu rõ phát triển kinh tế phải gắn liền với công bằng xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, công tác xóa đói giảm nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát luôn được chú trọng, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau. Theo ông, Việt Nam tự hào dẫn đầu trong thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên hợp quốc.

"Chúng tôi là những người già, thường ngồi suy nghĩ ngẫm đi ngẫm lại thấy sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự đồng tình hưởng ứng cao của nhân dân lao động, thấy những thành quả đạt được, đặc biệt thấy sự chỉ đạo sát sao và quyết tâm cao của Chính phủ, Thủ tướng, chúng tôi thực tình bày tỏ sự tin tưởng cao sẽ đạt được mục tiêu cao cả đó" - ông Thái Phụng Nê bày tỏ.

Kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết 80 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, toàn dân tộc đã giành chính quyền, lập nên Nhà nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa. Chính quyền cách mạng non trẻ ra đời khi đất nước gặp nhiều khó khăn như thù trong, giặc ngoài, nạn đói, nạn dốt, ngân khố trống rỗng. "Chính trong khắc nghiệt ấy đã rèn đúc nên bản lĩnh thép của một Chính phủ của dân, do dân, vì dân" - Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, cán bộ Chính phủ những ngày đầu vừa điều hành quốc gia vừa chiến đấu vừa thiết kế thể chế vừa dựng xây những thiết chế đầu tiên của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Trong hai cuộc kháng chiến, Chính phủ đã gánh vác toàn bộ bộ máy quốc gia trong điều kiện chiến tranh, huy động sức dân, tổ chức sản xuất, giữ vững kỷ cương và chuyển hóa nguồn lực ít ỏi thành sức mạnh toàn dân. Từ "hạt gạo chia đôi", "bát cơm sẻ nửa", Chính phủ đã hiện thực hóa tinh thần "dĩ bất biến ứng vạn biến", vừa kiên định mục tiêu độc lập, tự do vừa linh hoạt, sáng tạo trong sách lược.

Sau ngày thống nhất, Chính phủ tiếp tục nhiệm vụ khắc phục hậu quả chiến tranh, khởi động công cuộc kiến thiết đất nước. Trong hoàn cảnh thiếu thốn, các thế hệ lãnh đạo Chính phủ đã tìm tòi, thí điểm cơ chế mới, khơi thông nguồn lực xã hội. Khi đổi mới được khởi xướng, Chính phủ đi đầu trong chuyển đổi tư duy, từ cơ chế tập trung bao cấp sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đặt nền móng cho một thời kỳ phát triển mới.

Tổng Bí thư nhấn mạnh tri ân là để khắc ghi và khắc ghi là để tiếp bước. Truyền thống của Chính phủ có thể gói gọn trong mấy chữ: bản lĩnh - kỷ cương - đoàn kết - liêm chính - hành động - sáng tạo - hiệu quả - vì dân". Tổng Bí thư cho rằng đằng sau mỗi con số tăng trưởng là công sức, trí tuệ và trách nhiệm của nhiều thế hệ cán bộ.

Hành động trên tinh thần cách mạng

Đằng sau sự thịnh vượng đang đến gần, theo Tổng Bí thư, là những hy sinh lặng lẽ của nhiều thế hệ cán bộ giữ mình trong sạch, thượng tôn pháp luật, đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết.

Thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thế hệ lãnh đạo Chính phủ và các cơ quan thuộc Chính phủ qua các thời kỳ; đồng thời bày tỏ mong muốn các thế hệ đi trước tiếp tục đồng hành, góp ý và truyền lại kinh nghiệm quản trị quốc gia để Chính phủ hôm nay kế thừa, phát huy, đưa đất nước đi tiếp con đường phát triển. Nhấn mạnh "nhìn lại để đi tới, tri ân để tiếp bước", Tổng Bí thư cho rằng mỗi chặng đường đi qua đều thấm đẫm dấu ấn của đoàn kết, trí tuệ và kỷ luật; của kiên định mục tiêu, linh hoạt sách lược; của ý Đảng hòa quyện lòng dân.

"Chúng ta tự hào về truyền thống, chúng ta tôn vinh thành quả 80 năm qua và trong thời điểm bước ngoặt hiện nay, chúng ta càng cần hành động trên tinh thần cách mạng tấn công như các bậc tiền bối đã từng làm" - Tổng Bí thư nêu rõ.

Hài hòa lợi ích Chia sẻ với sự vất vả và nỗ lực của Chính phủ, Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng đằng sau những con số tăng trưởng là mồ hôi, trí tuệ và tâm huyết của biết bao nhà quản trị quốc gia từ Trung ương đến địa phương; đằng sau sự chuyển mình của nền kinh tế là những đêm trắng họp bàn, là những bản thảo viết đi viết lại, là những cuộc đối thoại bền bỉ với doanh nghiệp và người dân để tìm ra lời giải hài hòa lợi ích.

8 thành tựu nổi bật Thủ tướng Phạm Minh Chính khái quát 8 thành tựu nổi bật của Chính phủ qua các thời kỳ lịch sử. Một là, tập trung xây dựng nước Việt Nam mới, Chính phủ mới và bảo vệ thành quả của Cách mạng Tháng Tám. Hai là, gánh vác sứ mệnh lịch sử góp phần thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược với đỉnh cao là chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu". Ba là, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược và bè lũ tay sai, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Bốn là, tập trung xây dựng Nhà nước xã hội chủ nghĩa, tổ chức công cuộc tái thiết đất nước sau chiến tranh. Năm là, thực hiện thành công chủ trương, đường lối đổi mới, mở cửa và hội nhập quốc tế, đất nước ta đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Sáu là, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh toàn diện công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế; gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định cho hợp tác và phát triển đất nước. Bảy là, tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả chủ trương sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và xây dựng mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Tám là, phát triển toàn diện đất nước, xây dựng nền tảng, tầm nhìn, tạo đột phá phát triển trong kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng của dân tộc.



