Phó Thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" làm sạch dữ liệu đất đai

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Phó Thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" làm sạch dữ liệu đất đai

Thùy Linh

(NLĐO) - Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" để hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai.

Sáng 6-5, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13-2-2026 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ đo đạc bản đồ địa chính; đăng ký đất đai; lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai.

Phó Thủ tướng yêu cầu mở chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai 2026 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 13-2 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: VGP

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN-MT) Nguyễn Thị Phương Hoa cho biết theo báo cáo của các địa phương, trước thời điểm triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg, cả nước có khoảng 106 triệu thửa đất. Trong đó, số thửa đất đã có dữ liệu là 62,8 triệu thửa; có 23,5 triệu thửa đất đã đáp ứng tiêu chí là "đúng, đủ, sạch, sống"; còn 38,9 triệu thửa chưa đáp ứng, cần phải tiến hành bổ sung thông tin, đối soát và xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư. Số thửa đất chưa được xây dựng dữ liệu là khoảng 43,2 triệu thửa.

Theo Bộ NN-MT, khối lượng dữ liệu cần cập nhật bổ sung để đạt chuẩn "đúng, đủ, sạch, sống" hiện còn khoảng 38,4 triệu thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính cần tiếp tục làm sạch, trong đó có khoảng 20 triệu thửa đất cần đối khớp, xác thực lại chủ sử dụng đất.

Khối lượng dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính khoảng 7,8 đến 8 triệu ha; lập hồ sơ và xây dựng cơ sở dữ liệu cho khoảng 43 triệu thửa đất.

Báo cáo với Phó Thủ tướng, đại diện 3 địa phương gồm TPHCM, TP Hà Nội và TP Đà Nẵng đều khẳng định quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ theo mốc thời gian của Chỉ thị; đặc biệt là mốc thời gian 30-6 triển khai kết nối, tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai; kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu đất đai ở địa phương với các cơ sở dữ liệu khác…

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh dù các bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng nhưng tiến độ triển khai Chỉ thị 05/CT-TTg vẫn còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ. Yêu cầu "không lùi thời gian triển khai"- Phó Thủ tướng khẳng định từ nay đến cuối năm 2026 phải hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai theo đúng tinh thần Chỉ thị.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ NN-MT rà soát toàn bộ 19 nhiệm vụ được giao trong Chỉ thị, xây dựng bảng tiến độ cụ thể, cập nhật hằng tháng và phân loại rõ trách nhiệm của từng bộ, ngành, địa phương, trong đó "rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm", các nhiệm vụ phải được lượng hóa cụ thể theo từng giai đoạn thay vì chỉ báo cáo theo kiểu "đã, đang và sẽ làm".

Đối với nhiệm vụ làm sạch dữ liệu, Phó Thủ tướng yêu cầu mở "chiến dịch ngày đêm" để hoàn thành việc rà soát, bổ sung thông tin, đối khớp và xác thực khoảng trên 38 triệu thửa đất thuộc nhóm 2 (nhóm đất cần phải cập nhật hồ sơ địa chính, dữ liệu đầy đủ) trước cuối tháng 6-2026.

Đối với khoảng 43 triệu thửa đất thuộc nhóm 3 (dữ liệu cần tạo lập mới, dự kiến phải đo đạc lập bản đồ địa chính) cần đo đạc, lập hồ sơ địa chính và xây dựng dữ liệu mới, Phó Thủ tướng yêu cầu phấn đấu cơ bản hoàn thành trong quý III-2026 và kiểm điểm, đánh giá lại trong quý IV-2026.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ NN-MT, Bộ Công an và Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp chặt chẽ nhằm bảo đảm dữ liệu đất đai được kết nối, xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và đáp ứng yêu cầu bảo mật, an toàn thông tin.

Tin liên quan

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai

Đà Nẵng tập trung tháo gỡ các "điểm nghẽn" về đầu tư, đất đai

(NLĐO) - Trong quý I, Đà Nẵng đón hơn 4 triệu khách lưu trú, tăng hơn 15% so với cùng kỳ

Bộ Nông nghiệp và Môi trường lập đường dây nóng về vi phạm đất đai

(NLĐO) - Người dân, tổ chức có thể phản ánh qua số điện thoại 0243.629.0196, gửi văn bản đến trụ sở Bộ, hoặc thông qua Trục liên thông văn bản quốc gia.

Hóa giải thách thức mới về đất đai

Giá đất tại bảng giá đất lần đầu áp dụng từ ngày 1-1-2026 chưa quyết định mức thu nghĩa vụ tài chính cao hay thấp đối với người sử dụng đất

đất đai cơ sở dữ liệu quốc gia dữ liệu đất đai phó thủ tướng hồ quốc dũng làm sạch dữ liệu đất đai
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo