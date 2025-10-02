HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Người lao động News

Quốc tế

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Ông Donald Trump làm khó Đảng Dân chủ

Xuân Mai

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 1-10 đã đóng băng 26 tỉ USD dành cho các bang có xu hướng ủng hộ Đảng Dân chủ.

Các chương trình bị nhắm đến bao gồm 18 tỉ USD dành cho các dự án giao thông công cộng ở New York, quê nhà của hai thành viên Đảng Dân chủ hàng đầu trong Quốc hội và 8 tỉ USD cho các dự án năng lượng xanh ở 16 bang do Đảng Dân chủ lãnh đạo, bao gồm California và Illinois.

Trong khi đó, Phó Tổng thống JD Vance cảnh báo rằng chính quyền có thể mở rộng việc sa thải nhân viên liên bang nếu tình trạng đóng cửa kéo dài nhiều ngày. 

Mỹ sẽ sa thải thêm 300.000 người vào tháng 12. Các lần đóng cửa trước đây không dẫn đến việc sa thải hàng loạt.

Chính phủ Mỹ đóng cửa: Ông Donald Trump làm khó Đảng Dân chủ- Ảnh 1.

Một khu vực ở thủ đô Washington - Mỹ trong ngày đầu tiên đóng cửa chính phủ hôm 1-10. Ảnh: AP

Những động thái này cho thấy ông Donald Trump đang thực hiện lời đe dọa sử dụng việc chính phủ đóng cửa để trừng phạt các đối thủ chính trị và mở rộng quyền kiểm soát đối với ngân sách liên bang.

Việc chính phủ đóng cửa chính phủ lần thứ 15 kể từ năm 1981 này đã đình chỉ các hoạt động nghiên cứu khoa học, giám sát tài chính, các nỗ lực làm sạch môi trường và một loạt các hoạt động khác. 

Khoảng 750.000 nhân viên liên bang đã được yêu cầu nghỉ việc tạm thời, trong khi những lực lượng khác, chẳng hạn như quân đội và nhân viên tuần tra biên giới, bắt đầu làm việc không lương.

Phản ứng về động thái của Nhà Trắng, lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Hạ viện Hakeem Jeffries cho rằng việc đóng băng nguồn vốn cho các dự án tàu điện ngầm và cảng ở New York sẽ khiến hàng ngàn người mất việc.

Lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện Chuck Schumer cho rằng Tổng thống Donald Trump đang nhắm vào những người dân bình thường để phục vụ mục đích đảng phái.

Trong khi đó, Thượng nghị sĩ Cộng hòa Thom Tillis cho biết ông lo ngại rằng việc đóng băng ngân sách cơ sở hạ tầng cho New York có thể khiến Quốc hội khó khăn hơn trong việc chấm dứt tình trạng đóng cửa.

Cả hai bên đều cố đổ lỗi cho đối phương nhằm tìm lợi thế trước cuộc bầu cử giữa kỳ năm 2026 vốn sẽ quyết định quyền kiểm soát Quốc hội. 

Đảng Dân chủ cho rằng Đảng Cộng hòa chịu trách nhiệm về sự gián đoạn này, vì họ đang kiểm soát các đòn bẩy quyền lực ở Washington. 

Đảng Cộng hòa lại nói rằng Đảng Dân chủ đang đầu hàng trước áp lực đảng phái để chống lại ông Donald Trump, dù họ thường xuyên ủng hộ các dự luật chi tiêu trong quá khứ.

Nguy cơ mất việc hàng loạt nếu chính phủ Mỹ đóng cửa

(NLĐO) - Nhà Trắng hôm 30-9 tuyên bố chính phủ sẽ đóng cửa sau khi Thượng viện không thông qua dự luật chi tiêu do Đảng Cộng hòa hậu thuẫn.

NÓNG: Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa, chuyện gì sẽ xảy ra?

(NLĐO) - Chính phủ Mỹ chính thức đóng cửa từ 0 giờ ngày 1-10 (giờ địa phương, tức 11 giờ Việt Nam), sau khi quốc hội không chốt được vấn đề cấp ngân sách.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần, lần dài nhất kéo dài bao lâu?

(NLĐO) - Trong 5 thập kỷ qua, đã có 21 lần chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa và lần đóng cửa dài nhất là trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

