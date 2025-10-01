HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần, lần dài nhất kéo dài bao lâu?

Hải Ngọc

(NLĐO) - Trong 5 thập kỷ qua, đã có 21 lần chính phủ liên bang Mỹ bị đóng cửa và lần đóng cửa dài nhất là trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Đợt đóng cửa dài nhất nói trên kéo dài 35 ngày, diễn ra từ tháng 12-2018 đến tháng 1-2019, do bế tắc giữa quốc hội và chính quyền tổng thống khi đó là ông Donald Trump về vấn đề tài trợ cho bức tường biên giới Mỹ - Mexico.

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần, lần dài nhất kéo dài bao lâu? - Ảnh 1.

Chủ tịch Hạ viện Mỹ khi đó, bà Nancy Pelosi, trong lần ký thỏa thuận mở cửa lại chính phủ vào ngày 25-1-2019. Ảnh: AP

Dưới đây là danh sách các lần chính phủ Mỹ đóng cửa, theo thống kê của báo USA Today:

• 1976: Dưới thời Tổng thống Gerald Ford – kéo dài 11 ngày.

• 1977: Dưới thời Tổng thống Jimmy Carter – kéo dài 12 ngày.

• 1977: Dưới thời Tổng thống Carter – kéo dài 8 ngày.

• 1977: Dưới thời Tổng thống Carter – kéo dài 8 ngày.

• 1978: Dưới thời Tổng thống Carter – kéo dài 17 ngày.

• 1979: Dưới thời Tổng thống Carter – kéo dài 11 ngày.

• 1981: Dưới thời Tổng thống Ronald Reagan – kéo dài 2 ngày.

• 1982: Dưới thời Tổng thống Reagan – kéo dài 1 ngày.

• 1982: Dưới thời Tổng thống Reagan – kéo dài 3 ngày.

• 1983: Dưới thời Tổng thống Reagan – kéo dài 3 ngày.

• 1984: Dưới thời Tổng thống Reagan – kéo dài 2 ngày.

• 1984: Dưới thời Tổng thống Reagan – kéo dài 1 ngày.

• 1986: Dưới thời Tổng thống Reagan – kéo dài 1 ngày.

• 1987: Dưới thời Tổng thống Reagan – kéo dài 1 ngày.

• 1990: Dưới thời Tổng thống George H.W. Bush – kéo dài 4 ngày.

• 1995: Dưới thời Tổng thống Bill Clinton – kéo dài 5 ngày.

• 1996: Dưới thời Tổng thống Clinton – kéo dài 21 ngày.

• 2013: Dưới thời Tổng thống Barack Obama – kéo dài 17 ngày.

• 2018: Dưới thời Tổng thống Donald Trump – kéo dài 3 ngày.

• 2018: Dưới thời Tổng thống Trump – kéo dài vài giờ.

• 2019: Dưới thời Tổng thống Trump – kéo dài 35 ngày, khiến nền kinh tế thiệt hại khoảng 3 tỉ USD, tương đương 0,02% GDP, theo Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO).

Chính phủ Mỹ đã đóng cửa bao nhiêu lần, lần dài nhất kéo dài bao lâu? - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Bill Clinton (giữa) trong cuộc họp ngày 31-12-1995 bàn về ngân sách với Chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich (trái) và lãnh đạo phe đa số ở Thượng viện Bob Dole (cả hai đều là thành viên đảng Cộng hòa). Ảnh: AP

Lần đóng cửa mới nhất hiện nay

Trước lần đóng cửa mới nhất hiện nay, bắt đầu từ 0 giờ ngày 1-10 (giờ địa phương, tức 11 giờ Việt Nam), các nhà lập pháp hai đảng Cộng hòa và Dân chủ liên tục đổ lỗi qua lại vì không thông qua dự luật nhằm cung cấp ngân sách tạm thời cho chính phủ.

Một phần chính phủ Mỹ hiện đã đóng cửa vào ngày 1-10, ngày đầu tiên của năm tài chính 2026 của chính phủ Mỹ, khiến hàng ngàn nhân viên liên bang - từ NASA cho đến các công viên quốc gia – phải nghỉ việc tạm thời và hàng loạt dịch vụ sẽ bị gián đoạn. Các tòa án liên bang cũng đóng cửa và các khoản tài trợ cho doanh nghiệp nhỏ bị trì hoãn.

Dù đảng Cộng hòa đang kiểm soát cả hai viện của quốc hội Mỹ nhưng một biện pháp tạm thời để giữ chính phủ mở cửa cần ít nhất 60/100 phiếu thuận tại thượng viện, đồng nghĩa với việc phải có sự ủng hộ từ một số thượng nghị sĩ đảng Dân chủ.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer và lãnh đạo phe thiểu số Hạ viện Hakeem Jeffries - cả hai đều là thành viên đảng Dân chủ đến từ bang New York - đã từ chối dự luật tạm thời, yêu cầu rằng bất kỳ đạo luật nào cũng phải đảo ngược các khoản cắt giảm gần đây của đảng Cộng hòa đối với các chương trình chăm sóc sức khỏe.

chăm sóc sức khỏe Quốc hội Mỹ ngân sách chính phủ mỹ đóng cửa
