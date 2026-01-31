HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chính phủ Mỹ lại đóng cửa

Cao Lực

(NLĐO) - Thượng viện Mỹ ngày 30-1 thông qua gói chi tiêu thỏa hiệp, mở đường để Quốc hội tránh được một đợt đóng cửa chính phủ kéo dài.

Cuộc bỏ phiếu đạt tỉ lệ 71-29 diễn ra một ngày sau khi các thượng nghị sĩ Dân chủ và Tổng thống Donald Trump đạt được thỏa thuận tài trợ thêm 2 tuần cho Bộ An ninh Nội địa (DHS).

Việc Đảng Cộng hòa đồng ý loại bỏ dự luật tài trợ cả năm cho DHS và thay bằng bản gia hạn 2 tuần được xem là thắng lợi lớn cho Đảng Dân chủ.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer, người giúp đàm phán thỏa thuận cuối cùng, tuyên bố chiến thắng sau cuộc bỏ phiếu. "Thỏa thuận đạt được hôm nay đã làm đúng điều mà đảng Dân chủ mong muốn" – ông nói.

Chính phủ Mỹ chuẩn bị đóng cửa - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Chuck Schumer. Ảnh: AP

Tuy nhiên, theo Politico, thắng lợi của Thượng viện không ngăn được việc đóng cửa một phần chính phủ bắt đầu vào rạng sáng 31-1 (giờ địa phương, tức trưa 31-1 giờ Việt Nam).

Nguyên nhân là các nghị sĩ Hạ viện không có mặt tại Washington và dự kiến chỉ quay lại vào ngày 2-2.

Văn phòng Quản lý và Ngân sách Mỹ đã ban hành hướng dẫn đóng cửa đối với các cơ quan chưa được cấp ngân sách, bao gồm việc cho một số nhân viên nghỉ việc tạm thời.

Gói ngân sách thỏa hiệp trị giá 1.200 tỉ USD có thể gặp trở ngại tại Hạ viện, đặc biệt từ các nghị sĩ bảo thủ cứng rắn, những người tuyên bố sẽ phản đối mọi thay đổi của Thượng viện đối với dự luật mà Hạ viện đã thông qua trước đó.

Đảng Dân chủ sẽ phải tiếp tục đàm phán với Nhà Trắng và Đảng Cộng hòa về những thay đổi chính sách mà họ chấp nhận đưa vào dự luật dài hạn.

Đảng Cộng hòa tuyên bố sẵn sàng xem xét một số thay đổi nhưng họ đã bác bỏ một số yêu cầu chính của đảng Dân chủ, bao gồm việc buộc phải có lệnh tư pháp cho các vụ bắt giữ nhập cư.

"Tôi muốn các đồng nghiệp Cộng hòa lắng nghe kỹ: Thượng nghị sĩ Dân chủ sẽ không ủng hộ dự luật DHS trừ khi nó kiềm chế Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) và chấm dứt bạo lực" – ông Schumer nhấn mạnh.

Tin liên quan

Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, hệ lụy vẫn còn

Chính phủ Mỹ mở cửa trở lại, hệ lụy vẫn còn

The Washington Post bình luận: "Đảng Dân chủ đã thua trong trận chiến đóng cửa chính phủ, song Đảng Cộng hòa sẽ phải gánh chịu hậu quả dài hạn"

Nóng: Tổng thống Donald Trump ký luật ngân sách, chính phủ Mỹ mở cửa lại

(NLĐO) - Tổng thống Donald Trump ký dự luật cấp ngân sách vào tối 12-11 (giờ địa phương), chấm dứt đợt đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử Mỹ - 43 ngày.

Chính phủ Mỹ sắp "thoát hiểm"?

Thượng viện Mỹ tối 9-11 (giờ địa phương) có bước đi đầu tiên trong nỗ lực chấm dứt tình trạng chính phủ đóng cửa với sự ủng hộ của 8 thành viên Đảng Dân chủ.

Donald Trump Đảng Dân chủ Đảng Cộng hòa Chính phủ Mỹ chính phủ mỹ đóng cửa
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo