Chính phủ Mỹ sắp "thoát hiểm"?

Cụ thể, một cuộc bỏ phiếu thủ tục đã nhận được 60 phiếu thuận và 40 phiếu chống để cho phép Thượng viện tiến tới việc thông qua một dự luật thỏa hiệp về cấp ngân sách cho chính phủ.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra sau khi nhóm thượng nghị sĩ nói trên và Đảng Cộng hòa đạt thỏa thuận về việc cấp ngân sách cho một số cơ quan của chính phủ trong năm tới. Tuy nhiên, thỏa thuận không bao gồm bảo đảm các khoản trợ cấp y tế theo Đạo luật Chăm sóc sức khỏe giá cả phải chăng (ACA) sẽ được gia hạn như đòi hỏi của Đảng Dân chủ lâu nay. Thay vào đó là cam kết cuộc bỏ phiếu về vấn đề này sẽ được tiến hành vào tháng tới, tức trước khi các khoản trợ cấp này hết hạn vào ngày 1-1-2026. Thỏa thuận cũng bao gồm việc đảo ngược quyết định sa thải hàng loạt nhân viên liên bang do chính quyền Tổng thống Donald Trump thực hiện kể từ khi chính phủ bắt đầu đóng cửa hôm 1-10, cùng với bảo đảm các nhân viên liên bang sẽ được nhận lại tiền lương trong thời gian bị gián đoạn.

Hành khách đợi chuyến bay tại sân bay quốc tế O’Hare Chicago tại TP Chicago, bang Illinois, Mỹ hôm 9-11Ảnh: AP

Nếu qua được ải Thượng viện, dự luật vẫn cần được Hạ viện thông qua và gửi lên Tổng thống Donald Trump ký ban hành - một quy trình có thể mất thêm vài ngày. Trước mắt, nhiều thành viên Đảng Dân chủ ở Hạ viện gọi thỏa thuận là "sự phản bội" đối với hàng triệu người dân đang trông đợi đảng này đấu tranh vì họ. Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số của Đảng Cộng hòa tại Thượng viện, ông John Thune, kêu gọi lập tức tiến hành bỏ phiếu để bắt đầu tiến trình phê chuẩn dự luật trong bối cảnh những hệ quả của việc chính phủ đóng cửa ngày càng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, hơn 3.300 chuyến bay bị hủy và khoảng 10.000 chuyến khác bị hoãn tại Mỹ hôm 9-11 do ảnh hưởng của tình trạng này. Bộ trưởng Giao thông Mỹ Sean Duffy cùng ngày cảnh báo hoạt động hàng không có nguy cơ đình trệ trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn vào ngày 27-11 tới. Thời điểm quanh Lễ Tạ ơn là một trong những giai đoạn đi lại bận rộn nhất ở Mỹ. Ước tính có khoảng 80 triệu người Mỹ đã đi lại trong dịp lễ này năm 2024.