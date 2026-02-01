HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động một phần

Anh Thư

Thượng viện Mỹ đã thông qua một gói gồm 5 dự luật và một biện pháp tạm thời kéo dài 2 tuần, giúp chính phủ tạm thời được mở cửa trở lại

Theo CNBC, chính phủ Mỹ đã bước vào đợt đóng cửa ngắn hạn rạng sáng 31-1 (giờ địa phương) và sẽ ngưng hoạt động một phần ít nhất đến ngày 2-2, sau một đợt đóng cửa dài kỷ lục 43 ngày vào năm ngoái.

Chỉ vài giờ trước đó, Thượng viện Mỹ đã thông qua một gói gồm 5 dự luật và một biện pháp tạm thời kéo dài 2 tuần, với số phiếu 71 thuận - 29 chống. Gói này sẽ giúp chính phủ Mỹ tạm thời được mở cửa trở lại và cho các nhà lập pháp thêm thời gian để giải quyết các tranh chấp về ngân sách cho Bộ An ninh nội địa Mỹ (DHS). Trong thỏa thuận tạm thời này, DHS - cơ quan bị Đảng Dân chủ chỉ trích gay gắt về các hoạt động trấn áp người nhập cư tại bang Minnesota - sẽ được cấp kinh phí tạm thời trong khi chờ xem xét kinh phí dài hạn.

Sau sự đồng thuận của Thượng viện, Hạ viện Mỹ sẽ phải thông qua phiên bản cuối cùng của thỏa thuận. Dự kiến phải đến đầu tuần sau - tức ngày 2-2 - các văn bản mới được đưa trở lại Washington. Theo MS NOW, trong một cuộc họp trực tuyến của Đảng Cộng hòa tại Hạ viện chiều 30-1, Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson nói rằng ông sẽ ủng hộ thỏa thuận. Sau khi qua cửa Hạ viện, thỏa thuận sẽ được trình lên Tổng thống Mỹ Donald Trump - người cũng đã bày tỏ sự ủng hộ - để được ký thành luật.

Chính phủ Mỹ tạm ngừng hoạt động một phần - Ảnh 1.

Lãnh đạo phe thiểu số Thượng viện Mỹ Chuck Schummer phát biểu tại một cuộc họp báo ở Điện Capitol, Washington DC - Mỹ hôm 30-1Ảnh: AP

Cho đến lúc đó, các cơ quan mà ngân sách được Quốc hội Mỹ phê duyệt hết hạn vào ngày 31-1 sẽ bị gián đoạn ít nhất một phần hoạt động, bao gồm Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ An ninh nội địa, Bộ Lao động, Bộ Y tế và Dịch vụ nhân sinh, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Giáo dục, Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị, cùng các cơ quan và chương trình liên quan. Giám đốc Văn phòng Quản lý ngân sách Mỹ Russell Vought hôm 30-1 thông báo rằng nhân viên của các cơ quan kể trên "nên đến làm việc theo ca trực định kỳ tiếp theo để thực hiện các hoạt động đóng cửa chính phủ một cách có trật tự".

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm 29-1, ông Donald Trump đã khuyến khích các nhà lập pháp ủng hộ một thỏa thuận lâu dài hơn, nhằm cấp ngân sách cho hầu hết chính phủ liên bang đến hết năm tài chính vào ngày 30-9 tới.

