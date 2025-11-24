HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

“Rốn lũ” Gia Lai lại phát thông báo khẩn về nguy cơ ngập lụt trên diện rộng

Đức Anh

(NLĐO) - Nước từ thượng nguồn sông Hà Thanh đang đổ về nhanh, đe dọa gây ngập sâu trên diện rộng tại “rốn lũ” xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai.

Chiều 24-11, UBND xã Tuy Phước, tỉnh Gia Lai phát đi thông báo khẩn về nguy cơ ngập sâu trên diện rộng do nước từ thượng nguồn sông Hà Thanh đang đổ về nhanh, dự báo tiếp tục dâng cao trong chiều và tối cùng ngày.

“Rốn lũ” Gia Lai lại phát thông báo khẩn về nguy cơ ngập lụt trên diện rộng - Ảnh 1.

Lực lượng chức năng tổ chức cứu trợ cho người dân vùng lũ xã Tuy Phước

Theo chính quyền địa phương, mực nước sông có thể vượt mức báo động, gây ngập nặng tại nhiều khu vực dân cư. 

Để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản, UBND xã Tuy Phước đề nghị người dân khẩn trương kê cao đồ đạc, di chuyển tài sản quan trọng đến nơi an toàn; chủ động sơ tán sớm đến các khu vực cao ráo như trụ sở UBND, các nhà cao tầng hoặc những điểm tránh trú theo hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Chính quyền nhấn mạnh người dân không ở lại các khu vực có nguy cơ bị cô lập, ngập sâu; đặc biệt chú ý đưa người già, trẻ em, người khuyết tật, người neo đơn và người ốm đau đến nơi an toàn.

Trước đó, đợt mưa lũ lịch sử vừa xảy ra đã gây thiệt hại nặng nề cho xã Tuy Phước: 1 người chết, 17.685 căn nhà bị ngập, và một đoạn đê Luật Lễ bị vỡ, khiến vùng hạ du chìm sâu trong nước.

Xã Tuy Phước được mệnh danh là vùng rốn lũ của tỉnh Gia Lai. Bởi nơi đây là vùng trũng, thường xuyên bị ngập nước, giao thông chia cắt trong mùa mưa lũ, khiến cuộc sống người dân địa phương gặp nhiều khó khăn.

Tin liên quan

Tổng lực cung ứng hàng hóa cho bà con vùng lũ, không tính lời lỗ

Tổng lực cung ứng hàng hóa cho bà con vùng lũ, không tính lời lỗ

(NLĐO) – Các siêu thị đã nỗ lực điều tiết hàng hóa cho khu vực bị ảnh hưởng bão lũ, doanh nghiệp giảm giá sâu các mặt hàng thiết yếu

CLIP: Chuyện về đội cứu nạn 22 người "mất tích" 4 ngày giữa lũ dữ!

(NLĐO) - Suốt 4 ngày, đội cứu nạn 22 người ngụp lặn giữa biển nước, cứu hơn 400 người dân, không liên lạc được bên ngoài nên nhiều người nghĩ đã "mất tích".

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Công an chi viện khắc phục hậu quả mưa lũ tại Gia Lai

(NLĐO) - Ngay sau đợt mưa lũ gây thiệt hại nặng nề tại Gia Lai, Bộ Công an đã điều động 260 cán bộ, chiến sĩ (CBCS) hỗ trợ địa phương khắc phục hậu quả.

