Thời sự

Thủ tướng chỉ đạo về thị trường vàng, thí điểm thị trường tài sản mã hóa

Minh Chiến

(NLĐO)- Thủ tướng yêu cầu phát triển thị trường vàng theo Nghị định 232 của Chính phủ ban hành ngày 26-8-2025.

Chiều 12-9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp thảo luận các giải pháp ứng phó linh hoạt, kịp thời, phù hợp, hiệu quả với tình hình, diễn biến phức tạp từ bên ngoài, các thách thức hiện nay trong khu vực và trên thế giới.

thị trường vàng - Ảnh 1.

Thủ tướng yêu cầu ứng phó kịp thời, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả với tác động, thách thức từ bên ngoài. Ảnh: Nhật Bắc

Sau khi nghe các báo cáo, ý kiến, phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cuộc họp thống nhất đánh giá tình hình hiện nay có nhiều khó khăn và thách thức từ bên ngoài tác động tới điều hành kinh tế.

Thủ tướng nêu rõ mục tiêu tổng quát thời gian tới vẫn là ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, thúc đẩy tăng trưởng từ 8,3 - 8,5% trong năm 2025, bảo đảm các cân đối lớn, ổn định để phát triển nhanh nhưng phải bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng hạnh phúc và ấm no.

Lãnh đạo Chính phủ yêu cầu các bộ ngành, cơ quan tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được phân công theo các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8-2025 và các công điện gần đây của Thủ tướng Chính phủ.

Về một số nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, Thủ tướng yêu cầu chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa phải tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả; trong đó phải khai thác tốt hơn dư địa của chính sách tài khóa để hỗ trợ cho chính sách tiền tệ.

Thủ tướng chỉ đạo về thị trường vàng, thí điểm thị trường tài sản mã hóa - Ảnh 1.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Nhật Bắc

Chính sách tiền tệ cần nghiên cứu ưu tiên cho vấn đề tỉ giá, lãi suất, kiểm soát lạm phát, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát các rủi ro, tăng cường kiểm tra, giám sát, dòng tiền phải đi đúng hướng vào sản xuất, kinh doanh, các động lực tăng trưởng, các lĩnh vực ưu tiên.

Thủ tướng chỉ đạo cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu, phát triển các loại thị trường theo đúng quy luật thị trường gồm thị trường vốn, thị trường bất động sản, thị trường khoa học công nghệ, thị trường chứng khoán, thị trường hàng hóa, thị trường xuất nhập khẩu.

Đối với thị trường vàng, Thủ tướng lưu ý phát triển theo Nghị định 232 của Chính phủ ban hành ngày 26-8-2025. Thúc đẩy nâng hạng thị trường chứng khoán; triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05 của Chính phủ ban hành ngày 9-9-2025. Thủ tướng giao Bộ Tài Chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương ban hành các hướng dẫn thực hiện Nghị định 232, Nghị quyết 05.

Về thị trường bất động sản, Thủ tướng yêu cầu tăng nguồn cung, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, phấn đấu hoàn thành 100.000 căn nhà ở xã hội trong năm nay. Đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc, vào các lĩnh vực ưu tiên.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nêu rõ nhiệm vụ giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2025. Tăng cường thúc đẩy, kiểm tra, đôn đốc, rà soát, giải quyết khó khăn, vướng mắc trong vận hành chính quyền 2 cấp, tăng cường kiến tạo, phục vụ nhân dân, phát huy tính chủ động, tinh thần tự lực, tự cường, nhất là cấp xã. Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hành công vụ của các cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với khó khăn của cán bộ.

Thủ tướng yêu cầu các Phó Thủ tướng, thành viên Chính phủ tiếp tục làm việc với địa phương để kiểm tra, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp thông suốt, đồng bộ và giải ngân đầu tư công.

