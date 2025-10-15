Sáng 15-10, tiếp tục Phiên họp thứ 50, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về các báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026; kết quả thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025: phát triển kinh tế - xã hội, cơ cấu lại nền kinh tế. Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh điều hành phiên thảo luận.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi báo cáo. Ảnh: Phạm Thắng

Báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết tình hình kinh - tế xã hội tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, dự kiến đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu chủ yếu của năm 2025, với nhiều kết quả nổi bật: Tăng trưởng GDP cả nước cả năm ước đạt 8%; lạm phát ước 4%; GDP bình quân đầu người ước đạt khoảng trên 5.000 đô la Mỹ, trở thành nước có thu nhập trung bình cao. Quy mô GDP ước đạt khoảng 510 tỉ USD, xếp thứ 32 thế giới và thứ 4 trong ASEAN.

Ghi nhận nhiều chỉ tiêu vượt dự báo trong bối cảnh khó khăn chưa từng có, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng điều này tạo nền tảng quan trọng củng cố niềm tin, ổn định kinh tế vĩ mô và mở ra dư địa phát triển nhanh, bền vững thời gian tới. Nhưng bên cạnh đó, cơ quan thẩm tra lưu ý, ổn định kinh tế vĩ mô tiềm ẩn nhiều rủi ro, lạm phát được kiểm soát nhưng giá một số mặt hàng thiết yếu tăng cao, trực tiếp tác động đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi phát biểu. Ảnh: Phạm Thắng

Ông Phan Văn Mãi cũng nêu thực tế thị trường vàng diễn biến phức tạp, làm suy giảm niềm tin, hạn chế khả năng huy động vốn trung và dài hạn. Trong khi đó, tín dụng bất động sản tăng nhanh, đến cuối tháng 7 tăng gần 17%, cao hơn mức tăng trưởng tín dụng chung, trong khi vốn cho sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn.

Giá bất động sản tăng nhanh khiến người nghèo rất khó tiếp cận

Trong khi đó, bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát, đánh giá cao tinh thần làm việc của Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ trong năm qua vì đã hành động quyết liệt, đưa ra quyết sách mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm trong điều hành kinh tế linh hoạt, kịp thời.

Đề cập đến vấn đề giá vàng và giá bất động sản, bà Nga đánh giá việc quản lý chưa tốt. Thậm chí, giá vàng có thời điểm chênh gần 20 triệu đồng/lượng so với giá vàng thế giới. Giá bất động sản cũng tăng nhanh khiến người nghèo rất khó tiếp cận mua nhà. "Đề nghị Chính phủ có giải pháp giảm giá vàng và giá bất động sản"- bà Nga nói.

Bà Lê Thị Nga, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát. Ảnh: Phạm Thắng

Liên quan đến nội dung này, tại báo cáo thẩm tra sơ bộ, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính nhận định thị trường vàng năm 2025 diễn biến rất phức tạp, giá vàng trong nước duy trì chênh lệch rất lớn so với thế giới (dao động 10-15 triệu đồng/lượng), tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, gây rủi ro cho ổn định tài chính, tiền tệ.

Trong khi đó, biện pháp can thiệp như đấu thầu vàng miếng của Ngân hàng Nhà nước mới chỉ có tác dụng ngắn hạn, chưa xử lý được căn cơ nguyên nhân mất cân đối cung, cầu và sự thiếu cạnh tranh trên thị trường.

Về bất động sản, theo Thường trực cơ quan thẩm tra, thị trường có dấu hiệu phục hồi về thanh khoản, chủ yếu ở phân khúc căn hộ trung cấp tại các đô thị lớn, nhưng vẫn mang tính cục bộ, tiềm ẩn rủi ro và thiếu tính bền vững.

Cơ cấu nguồn cung mất cân đối khi tập trung vào phân khúc trung và cao cấp, trong khi nguồn nhà ở xã hội và nhà ở phù hợp với thu nhập đại đa số người dân còn rất hạn chế.

Cho rằng giá nhà đất tăng cao dễ tạo vòng xoáy đầu cơ, có ý kiến đề nghị phân tích rõ hơn tình trạng mất cân đối giữa cung - cầu trên thị trường bất động sản, nhất là việc thiếu nguồn cung nhà ở có mức giá hợp lý, phù hợp với nhu cầu của đa số người dân.