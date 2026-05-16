Khoa học

Chinh phục "mỏ vàng lớn nhất hệ Mặt Trời": NASA công bố bước ngoặt

Anh Thư

(NLĐO) - Tàu NASA sẽ mượn Sao Hỏa để "lấy đà", tăng tốc đến Psyche, vật thể được cho là mỏ vàng trị giá gấp 70.000 lần kinh tế toàn cầu.

Theo Space.com, trong ngày 15-5 (giờ Mỹ, tức từ trưa 15-5 đến trưa 16-5 theo giờ Việt Nam), tàu vũ trụ Psyche sẽ bay sát Sao Hỏa ở khoảng cách 4.500 km, một bước đệm quan trọng trong hành trình tiến đến tiểu hành tinh 16 Psyche (gọi tắt là Psyche).

Chinh phục "mỏ vàng lớn nhất hệ Mặt Trời": NASA công bố bước ngoặt - Ảnh 1.

Tàu vũ trụ Psyche bay gần tiểu hành tinh cùng tên - Ảnh đồ họa: NASA

Mục đích của chuyến bay này là tận dụng lực hấp dẫn của Sao Hỏa để tăng tốc cho tàu Psyche, giúp nó đạt được tốc độ ấn tượng 19.848 km/giờ, cho phép nó điều chỉnh quỹ đạo để hướng đến "mỏ vàng" nằm trong vành đai tiểu hành tinh chính giữa Sao Hỏa và Sao Mộc.

Nếu mọi chuyện suôn sẻ, con tàu sẽ đến được tiểu hành tinh Psyche vào năm 2029, đem lại cơ hội lớn để nghiên cứu một trong những vật thể độc đáo nhất mà nhân loại từng biết đến.

Chinh phục "mỏ vàng lớn nhất hệ Mặt Trời": NASA công bố bước ngoặt - Ảnh 2.

"Chân dung" 16 Psyche - Ảnh: NASA

Theo NASA, Psyche quay quanh Mặt Trời ở khoảng cách từ 378 triệu đến 497 triệu km, tức 2,2-3,5 AU (đơn vị thiên văn, bằng khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trời).

Vật thể này mất khoảng 5 năm để hoàn thành một vòng quanh Mặt Trời, nhưng chỉ mất hơn 4 giờ để quay một vòng quanh trục của nó.

Các dữ liệu quan sát cho thấy Psyche rất giàu kim loại. Một số nghiên cứu cho rằng lượng kim loại này chứa một phần rất lớn vàng và bạch kim, có thể có giá trị gấp 70.000 lần nền kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, cũng có nghiên cứu cho rằng khối kim loại này chủ yếu là sắt.

Ngoài ra, còn có bằng chứng cho thấy Psyche chính là phần lõi còn lại của một "hành tinh nhỏ", dạng hành tinh sơ khai của hệ Mặt Trời. Do vậy, nó là mục tiêu đầy thú vị cho các nhà khoa học.

Quái vật lớn nhất Đông Nam Á lộ diện, dài đến 27 m

(NLĐO) - Quái vật Nagatitan chaiyaphumensis sống vào đầu kỷ Phấn Trắng ở khu vực nay là miền Đông Bắc Thái Lan.

"Hài cốt" thế giới 10 tỉ năm trước lộ ra giữa thiên hà chứa Trái Đất

(NLĐO) - Các nhà thiên văn học đã tìm thấy phần còn lại của Loki, một trong hàng chục nạn nhân bị "quái vật" Milky Way nuốt chửng.

Gia phả loài người biến động lớn ở Trung Quốc 400.000 năm trước

(NLĐO) - Các nhà khoa học đã tìm thấy bằng chứng phân tử trực tiếp đầu tiên về sự giao phối dị chủng của 2 loài người đã góp phần định hình nên chúng ta.

