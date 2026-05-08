Khoa học

Robot săn sự sống NASA bất ngờ bị “níu tay” trên Sao Hỏa

Anh Thư

(NLĐO) - Sau gần 14 năm làm "công dân Sao Hỏa", robot Curiosity đã gặp phải một tai nạn hy hữu, đe dọa nghiêm trọng đến sứ mệnh.

Sau nhiều nỗ lực, NASA tuyên bố họ đã "giải cứu" thành công robot Curiosity, chiến binh săn sự sống gặp nạn vì một khối đá mang tên Atacama những ngày vừa qua.

Theo NASA, vụ tai nạn hy hữu xảy ra vào ngày 25-4, khi Curiosity dùng mũi khoan trên "tay" nó xuyên vào tảng đá Atacama - được đặt theo tên "sa mạc tử thần" ở Nam Mỹ - để lấy mẫu.

Khi rút mũi khoan ra, bất ngờ toàn bộ khối đá 13 kg đã bị lôi lên cùng với nó, không chịu rơi xuống dù Curiosity cố lay mạnh "cánh tay".

Robot săn sự sống NASA bất ngờ bị “níu tay” trên Sao Hỏa - Ảnh 1.

"Cánh tay" có mũi khoan của robot săn sự sống Curiosity, công cụ quan trọng để nó lấy mẫu và kiểm nghiệm - Ảnh: NASA

NASA cho biết đây là lần đầu tiên một chiến binh săn sự sống của họ gặp phải loại tai nạn dở khóc dở cười này. Câu chuyện tưởng chừng như vụn vặt nhưng lại đe dọa lớn đến sứ mệnh, bởi phải có mũi khoan thì Curiosity mới tiếp tục lấy mẫu để kiểm nghiệm được.

Các kỹ sư từ Trái Đất đã cố gắng giúp con robot thoát khỏi tình huống. Ban đầu, họ thử rung mũi khoan để cố gắng làm cho tảng đá lỏng ra. Nhưng nó vẫn bị kẹt.

Sau khi thử nhiều lần bằng nhiều cách khác nhau, cuối cùng vào ngày 1-5, "tảng đá tử thần" Atacama cũng chịu rơi xuống sau một chiến thuật mới.

"Nhóm nghiên cứu của Curiosity đã thử lại, nghiêng mũi khoan nhiều hơn, xoay và rung mũi khoan, đồng thời quay đầu mũi khoan. Nhóm đã lên kế hoạch thực hiện các thao tác này nhiều lần, nhưng tảng đá đã rơi xuống ngay trong lần đầu tiên và bị vỡ khi chạm đất" - NASA cho biết.

Robot săn sự sống NASA bất ngờ bị “níu tay” trên Sao Hỏa - Ảnh 2.

Các lỗ khoan mà Curiosity từng thực hiện, nơi mà nhiều mẫu vật gợi ý về sự sống cổ đại đã được tìm thấy - Ảnh: NASA

Curiosity là tàu đổ bộ robot dạng xe tự hành, được phóng vào năm 2011 và "đặt chân" lên Sao Hỏa vào tháng 8-2012.

Sứ mệnh ban đầu của nó chỉ kéo dài 2 năm, nhưng nó đã tỏ ra bền bỉ đến bất ngờ. Suốt gần 14 năm qua, con robot này đã chinh phục nhiều khu vực khác nhau bên trong Gale Crater, một hố va chạm khổng lồ mà NASA tin tưởng là chứa đựng những manh mối sự sống.

Nó từng đối diện với nhiều thử thách khác nhau: Một vụ chập điện và một mảnh đá làm kẹt phanh vào năm 2015, sự cố với mũi khoan từ năm 2016-2018...

Rất may Curiosity đã vượt qua tất cả các sự cố và tiếp tục là "chiến binh may mắn" của NASA, khi nhiều lần phát hiện các dạng khối xây dựng sự sống khác nhau, cũng như các bằng chứng cho thấy một lượng nước dồi dào từng tồn tại ở Gale Crater vài tỉ năm trước.

Quái vật mới lộ diện: "Rồng Tường Vân" dài 10 m

(NLĐO) - Bộ xương 190 triệu tuổi của con quái vật đã được phát hiện tại châu tự trị dân tộc Bạch Đại Lý, tỉnh Vân Nam - Trung Quốc.

