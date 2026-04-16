Thời sự Chuyện thường ngày ở phường, xã

Chính quyền "bắt tay" với nhà trường, doanh nghiệp để phát triển địa phương

LÊ VĨNH

(NLĐO) - Phường Diên Hồng hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương, Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững

Sáng 16-4, UBND phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương cùng Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự.

Kết nối nguồn lực giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp

Tại chương trình, đại diện lãnh đạo 3 đơn vị đã tiến hành ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác. Theo đó, UBND phường Diên Hồng, Trường Đại học Hùng Vương cùng Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự sẽ tăng cường năng lực pháp lý, chuyển đổi số và ứng dụng AI. 

Chính quyền "bắt tay" với nhà trường, doanh nghiệp để phát triển địa phương - Ảnh 1.

UBND phường Diên Hồng ký kết bản ghi nhớ hợp tác với Trường Đại học Hùng Vương, Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự

Cạnh đó, tư vấn, hoàn thiện pháp lý cho các dự án phát triển; chuẩn hóa hệ thống quản lý; thúc đẩy hợp tác cộng đồng và xây dựng thương hiệu địa phương; kết nối nguồn lực giữa chính quyền - nhà trường - doanh nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Luật sư Nguyễn Tri Thắng, Giám đốc Công ty Luật TNHH Nam Hà và Cộng sự, cho biết trong thời gian tới sẽ tổ chức tư vấn và tuyên truyền pháp luật trên địa bàn phường Diên Hồng. Qua đó, giúp cán bộ, người dân nắm được chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Đặc biệt, đơn vị này sẽ triển khai chatbot AI tra cứu pháp luật miễn phí. Công cụ này giúp người dân dễ dàng và chủ động tiếp cận với pháp luật, từ đó áp dụng vào đời sống. 

Công ty Luật này cũng sẽ phối hợp với Trường Đại học Hùng Vương nghiên cứu các đề án pháp luật và xã hội. Qua đó, góp phần giúp cho chiến lược phát triển của phường Diên Hồng nhiệm kỳ 2025-2030 đạt nhiều kết quả tích cực. 

Mỗi tháng đóng một khoản rất nhỏ để có lương hưu

Dịp này, phường Diên Hồng tổ chức hội nghị tuyên truyền các điểm mới của Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH). 

Thông tin tại hội nghị, bà Mai Liên Hương, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Hưng cho biết BHXH giúp người tham gia an tâm tuổi già với lương hưu hằng tháng thay vì phụ thuộc con cái. BHXH cũng là lá chắn y tế, giúp giảm thiểu rủi ro tài chính khi ốm đau, bệnh nặng. Đây còn là phao cứu sinh với trợ cấp thất nghiệp giúp duy trì cuộc sống khi mất việc.

Chính quyền "bắt tay" với nhà trường, doanh nghiệp để phát triển địa phương - Ảnh 2.

Bà Mai Liên Hương giới thiệu về các điểm mới của Luật BHXH

Về điểm mới, bà Mai Liên Hương cho biết thời gian đóng BHXH tối thiểu giảm từ 20 năm xuống còn 15 năm. Quy định này giúp người lao động tham gia muộn hoặc công việc không liên tục có cơ hội hưởng hưu trí. Cạnh đó, giảm áp lực muốn rút BHXH một lần. "Quy định mới này đã mở rộng lưới an sinh, bao phủ thêm hàng triệu lao động tự do" - bà Mai Liên Hương thông tin.

TPHCM là địa phương đi đầu trong hỗ trợ bảo hiểm y tế (BHYT) cho người dân. Cụ thể, học sinh từ cấp Tiểu học đến THPT được hỗ trợ 100% mức đóng BHYT. Người từ 65 đến 75 tuổi, tùy đối tượng cũng được hỗ trợ mức đóng. Qua đó, tăng độ bao phủ y tế cho người cao tuổi chưa có lương hưu.

Chính quyền "bắt tay" với nhà trường, doanh nghiệp để phát triển địa phương - Ảnh 3.

Người dân phường Diên Hồng tìm hiểu về BHXH

TPHCM hỗ trợ 100% BHYT cho bệnh nhân phong, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người thuộc hộ nghèo/cận nghèo mới thoát nghèo.

Với BHXH tự nguyện, bà Mai Liên Hương cho biết hộ nghèo được TPHCM hỗ trợ thêm 30%; hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm 25%. 

"Người nghèo tại TPHCM chỉ cần đóng một khoản rất nhỏ hàng tháng để có lương hưu" - Phó Giám đốc BHXH cơ sở Hòa Hưng nói.

