Hình ảnh ngày mới đầy ấn tượng ở phường Diên Hồng, TPHCM

Sáng 29-3, phường Diên Hồng, TPHCM tổ chức Ngày chạy Olympic “Vì sức khỏe toàn dân - Vì an ninh Tổ quốc” năm 2026.

Từ sáng sớm, khoảng 1.000 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người hoạt động không chuyên trách, người lao động thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND, các đơn vị sự nghiệp công lập, các trường học, đơn vị đóng quân trên địa bàn; đảng viên và người dân phường Diên Hồng đã tập trung về tham dự sự kiện.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng Nguyễn Trường Sơn cho biết sau Cách mạng Tháng Tám thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa lãnh đạo nhân dân chống giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, vừa chủ động khắc phục tình trạng ốm yếu của người dân.

Dù công việc lãnh đạo đất nước vô cùng bận rộn, nhưng với tầm nhìn xa trông rộng, Người vẫn dành cho công tác thể dục, thể thao một sự quan tâm đặc biệt. Ngày 27-3-1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 38 thành lập Nha Thanh niên và Thể dục. Người còn viết "Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục" để cổ vũ, động viên toàn dân, toàn quân ta trên khắp mọi miền đất nước để dấy lên phong trào tập luyện thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; đồng thời nêu rõ ý nghĩa và lợi ích của việc thường xuyên tập luyện thể dục, thể thao.

Ông Nguyễn Trường Sơn cho biết trong thời gian qua, phường Diên Hồng luôn quan tâm phát triển thể dục, thể thao. Phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khích lệ đông đảo người dân tích cực tham gia tập luyện thể dục, thể thao, nâng cao sức khỏe.

Phường Diên Hồng còn tổ chức hiệu quả các phong trào, hoạt động thể dục, thể thao; quan tâm đầu tư xây dựng và sử dụng hiệu quả các công trình thể dục, thể thao nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện của người dân; thực hiện tốt công tác xã hội hóa, khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động thể dục, thể thao trên địa bàn phường.

Dịp này, thay mặt lãnh đạo địa phương, Chủ tịch UBND phường Diên Hồng kêu gọi "Mỗi người dân hãy chọn một môn thể dục, thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên" nhằm nâng cao sức khỏe, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống.

