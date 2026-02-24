Phấn khởi "xông đất" công sở

Ngày 23-2 (mùng 7 tháng giêng năm Bính Ngọ) - ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhiều người dân TP HCM liên hệ các phường, xã để giải quyết thủ tục hành chính.

Thân thiện, trách nhiệm

Ghi nhận của phóng viên tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng cho thấy nhiều người dân có mặt từ sớm. Khi vừa bước chân vào trung tâm, họ nhanh chóng được cán bộ tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn tận tình, mọi giao dịch diễn ra trôi chảy.

Anh Hồ Văn Nam cho biết đến làm giấy chứng nhận độc thân và bày tỏ sự hài lòng. "Tôi đến từ sớm và được hướng dẫn rất cụ thể. Dù là đầu năm, song cán bộ làm việc rất nhanh, nhiệt tình nên tôi cảm thấy thoải mái" - anh nói.

Chung tâm trạng khi đến cơ quan nhà nước làm thủ tục là chị Nguyễn Thị Bảo Ngọc. Chị đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Đông Hưng Thuận để sao y một số giấy tờ quan trọng.

Ban đầu, chị lo sau kỳ nghỉ dài, lượng người đến làm thủ tục đông và mất thời gian nhưng thực tế khác hẳn. Chị kể mọi việc khá thuận lợi. "Người dân đến làm việc theo lượt, được cán bộ hướng dẫn tận tình. Tình hình rất trật tự" - chị Ngọc nói và cho hay bản thân rất hài lòng.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Hòa, TP HCM đón nhiều người dân trong sáng mùng 7 Tết. Ảnh: THIỆN AN

Ở Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng, không khí làm việc và cảm nhận của người dân tương tự - với công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân được thực hiện thông suốt trên tinh thần trách nhiệm và chu đáo.

Ông Châu Văn An, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Hòa Hưng, thông tin lãnh đạo trung tâm quán triệt cán bộ, công chức duy trì kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ, bảo đảm giải quyết hồ sơ nhanh, góp phần tạo khí thế thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Cũng theo ông An, trong buổi sáng làm việc, lãnh đạo phường đến khảo sát và lì xì cho người dân, qua đó mang lại niềm vui cũng như lan tỏa hình ảnh chính quyền thân thiện, cởi mở.

Nâng cao hiệu quả phục vụ

Năm 2026, TP HCM xác định chủ đề "Hoàn thiện, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy - Khai thông thể chế - Đột phá hạ tầng - Nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân". Bám sát chủ đề này, giống như các phường Diên Hồng, Đông Hưng Thuận, Hòa Hưng, ngày làm việc đầu năm tại các địa phương của TP HCM diễn ra trong không khí phấn khởi, khẩn trương, nghiêm túc trên tinh thần nâng cao hiệu quả phục vụ nhân dân.

Nói về giải pháp để công tác trên mỗi ngày thêm hiệu quả, bà Võ Phạm Ý Nhi, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Tân Sơn Hòa, cho hay đó là thực hiện số hóa 100% thành phần hồ sơ; cung cấp kết quả điện tử, khai thác hiệu quả dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành, giảm yêu cầu cung cấp lại thông tin. Cạnh đó, tăng cường đôn đốc việc giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Người dân bày tỏ hài lòng khi giải quyết thủ tục tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Diên Hồng, TP HCM. Ảnh: THIỆN AN

"Trung tâm sẽ thường xuyên đánh giá chất lượng phục vụ thông qua khảo sát, đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Qua đó, kịp thời khắc phục hạn chế, cải thiện quy trình phục vụ" - bà Ý Nhi nói. Bà cũng cho biết qua thống kê, người dân đến liên hệ giải quyết thủ tục hành chính ngày 23-2 tăng so với ngày thường và lực lượng Tổ Công nghệ số cộng đồng thường xuyên túc trực, hỗ trợ.

Với phường Hòa Hưng, ông Châu Văn An thông tin là đơn vị xác định "lấy người dân làm trung tâm", chuẩn hóa quy trình theo hướng đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện; công khai, minh bạch thủ tục, thời gian giải quyết, phí/lệ phí.

Ông An khẳng định nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ là cải tiến quy trình mà còn là thay đổi tư duy từ "quản lý" sang "phục vụ". Khi người dân được tôn trọng, được hỗ trợ kịp thời và thuận tiện, niềm tin vào chính quyền sẽ được củng cố, góp phần xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Thực hiện tốt cam kết trước nhân dân

Ở cấp độ thành phố, theo ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP HCM, trong năm 2026, đơn vị tập trung vào 5 nhóm giải pháp.

Cụ thể như hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, khắc phục các bất cập về thanh toán trực tuyến, ký số, đối soát giao dịch; nâng cao chất lượng đội ngũ, tăng cường nhân sự tại bộ phận một cửa; tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức theo Nghị quyết của HĐND thành phố.

Trung tâm cũng đẩy mạnh số hóa toàn trình, tăng cường kiểm soát, giám sát và công khai, minh bạch, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Tính đến sáng 23-2, TP HCM đạt 93,55/100 điểm, xếp loại xuất sắc trên Bảng kết quả đánh giá Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Ông Nguyễn Tuấn Anh nhấn mạnh 2026 được xác định là năm tăng tốc và đi vào chiều sâu trong triển khai chuyển đổi số của thành phố, đặc biệt trong lĩnh vực hành chính công và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

"Công nghệ như AI và Big Data sẽ là công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, nhưng yếu tố quyết định vẫn là cải cách quy trình, nâng cao năng lực đội ngũ và sự đồng hành của người dân, doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số" - ông Tuấn Anh chia sẻ.

Hòa trong không khí khẩn trương làm việc ngay từ đầu xuân, trong ngày, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được chủ trì họp nghe báo cáo hoạt động của Văn phòng UBND thành phố trước, trong và sau Tết Bính Ngọ 2026.

Phát biểu chỉ đạo tại đây, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh bước sang năm 2026, mục tiêu tăng trưởng 2 con số là yêu cầu chính trị và cam kết trước Trung ương, nhân dân. TP HCM phải đổi mới tư duy, tăng tốc ngay từ đầu năm, không chậm trễ, không đùn đẩy trách nhiệm.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu ngay sau buổi họp mặt, các đơn vị khẩn trương triển khai kế hoạch quý I, tạo chuyển biến rõ nét, quyết tâm hoàn thành thắng lợi mục tiêu năm 2026…

Kết nối trái tim với trái tim Sáng 23-2, Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt, chúc Tết và chỉ đạo Văn phòng Chính phủ triển khai các nhiệm vụ công tác ngay ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự cuộc gặp mặt, triển khai nhiệm vụ trọng tâm đầu năm mới của Văn phòng Chính phủ. Ảnh: NHẬT BẮC Thủ tướng lưu ý thời gian tới, yêu cầu công tác nặng nề hơn nên sự quyết tâm, nỗ lực hành động phải tương xứng. Trong đó, việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của Văn phòng Chính phủ phải nhanh chóng, kịp thời, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề. Việc phối hợp công tác giữa các cục, vụ, đơn vị thuộc Văn phòng Chính phủ cũng như với các bộ, ngành, địa phương phải chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa. Cùng với đó, tiếp tục phát huy, khuyến khích tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; củng cố khối đoàn kết, thống nhất với phương châm đối thoại để củng cố lòng tin, lắng nghe chân thành, chia sẻ bằng tình cảm từ trái tim đến trái tim; đề cao trí tuệ, coi trọng thời gian, quyết đoán đúng lúc và hành động hiệu quả. M.Chiến

Nhiều địa phương trên cả nước bước vào ngày làm việc với khí thế cao. Tại TP Cần Thơ, trong buổi họp giao ban để nghe báo cáo tình hình tổ chức Tết Nguyên đán và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương bắt tay ngay vào công việc, bảo đảm hoạt động công vụ diễn ra thông suốt. Ông nhấn mạnh tuyệt đối không để xảy ra tình trạng ăn Tết kéo dài, lơ là công việc gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Tại Tây Ninh, ông Lưu Trung Hiếu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tây Ninh, cho biết tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trong ngày làm việc đầu năm mới diễn ra thông suốt, hiệu quả. Toàn tỉnh đã tiếp nhận tổng cộng 1.665 hồ sơ. Đáng chú ý, số lượng hồ sơ nộp online chiếm tỉ lệ rất cao, với 1.530 hồ sơ. Có 490 hồ sơ được xử lý xong… C.Linh - H.Đường



