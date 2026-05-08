Chính quyền ông Donald Trump nhận thêm thất bại pháp lý về thuế quan

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Quốc tế

Chính quyền ông Donald Trump nhận thêm thất bại pháp lý về thuế quan

Xuân Mai

(NLĐO) - Tòa án Tối cao Mỹ trước đó đã bác bỏ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump ban hành năm ngoái, áp dụng lên gần như mọi quốc gia.

Sau khi bị các doanh nghiệp nhỏ khởi kiện, một hội đồng xét xử gồm 3 thẩm phán của Tòa án Thương mại Quốc tế tại New York hôm 7-5 đã phán quyết mức thuế quan toàn cầu 10% của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump là bất hợp pháp.

Theo hãng tin AP, tòa án cho rằng ông Donald Trump đã vượt quá thẩm quyền áp thuế mà Quốc hội giao phó cho tổng thống theo luật định. Tòa phán quyết các mức thuế này là không hợp lệ và không được pháp luật cho phép.

img

Ông Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng hôm 6-5. Ảnh: AP

Nếu chính phủ kháng cáo phán quyết, hồ sơ vụ việc sẽ được chuyển lên Tòa án Phúc thẩm Liên bang Mỹ tại Washington và sau đó có khả năng lên đến Tòa án Tối cao.

Trọng tâm của vụ việc là các mức thuế quan tạm thời 10% trên toàn cầu mà chính quyền ông Donald Trump áp đặt.

Các mức thuế mới này, được ban hành theo Mục 122 của Đạo luật Thương mại năm 1974, dự kiến hết hiệu lực vào ngày 24-7.

Phán quyết của tòa án đã trực tiếp ngăn chặn việc thu thuế đối với 3 nguyên đơn gồm bang Washington và hai doanh nghiệp là Công ty gia vị Burlap & Barrel cùng Công ty đồ chơi Basic Fun!.

Phán quyết trên đánh dấu thêm một bước lùi pháp lý nữa đối với chính quyền ông Donald Trump trong nỗ lực bảo vệ nền kinh tế Mỹ đằng sau bức tường thuế quan nhập khẩu.

Tòa án Tối cao hồi tháng 2 cũng đã bác bỏ các mức thuế đối ứng do Tổng thống Donald Trump ban hành năm ngoái, áp dụng lên gần như mọi quốc gia trên thế giới.

Năm ngoái, ông Donald Trump đã viện dẫn Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế năm 1977 (IEEPA) để tuyên bố tình trạng thâm hụt thương mại kéo dài của quốc gia là một tình trạng khẩn cấp quốc gia, lấy đó làm lý do biện minh cho việc áp thuế sâu rộng trên phạm vi toàn cầu.

Tin liên quan

Mỹ chuẩn bị hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng

Mỹ chuẩn bị hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng

CBP đang nghiên cứu một hệ thống mới nhằm đơn giản hóa quy trình hoàn thuế đối ứng cho các nhà nhập khẩu

NÓNG: Mỹ sẽ bắt đầu hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng trong 45 ngày tới

(NLĐO) - Cơ quan hải quan Mỹ đang chuẩn bị một hệ thống nhằm hoàn trả 166 tỉ USD thuế đối ứng cho khoảng 330.000 nhà nhập khẩu.

Mỹ chính thức áp thuế quan mới 10% trong vòng 150 ngày

(NLĐO) - Dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố mức thuế quan toàn cầu là 15%, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ bắt đầu thu ở mức 10% trong vòng 150 ngày.

Donald Trump nhập khẩu kháng cáo thuế quan thuế đối ứng
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo