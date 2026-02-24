HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Mỹ chính thức áp thuế quan mới 10% trong vòng 150 ngày

Thu Hương

(NLĐO) - Dù Tổng thống Donald Trump tuyên bố mức thuế quan toàn cầu là 15%, Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ bắt đầu thu ở mức 10% trong vòng 150 ngày.

Rạng sáng 24-2 (giờ địa phương), chính sách thuế quan toàn cầu mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump chính thức có hiệu lực với mức thuế 10%

Quyết định này được thông báo trong một bản ghi nhớ của Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Mỹ (CBP) gửi tới các nhà nhập khẩu, bất chấp những tuyên bố trái chiều trước đó của tổng thống Mỹ về việc áp mức thuế 15%.

Mỹ chính thức áp thuế toàn cầu 10% từ ngày 24-2, trái với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump - Ảnh 1.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng ngày 20-2 tại Washington. Ảnh AP.

Theo thông tin từ CBP, mức thuế 10% sẽ áp dụng cho hàng hóa từ "mọi quốc gia trong thời gian 150 ngày, trừ khi có miễn trừ cụ thể", bắt đầu từ 0 giờ 1 phút ngày 24-2 (giờ Mỹ). 

Một quan chức Nhà Trắng đã xác nhận với đài NBC News rằng thông tin này là chính xác.

Sự nhầm lẫn bắt nguồn từ việc vào ngày 20-2, Tổng thống Donald Trump tuyên bố áp thuế 10%, sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ các kế hoạch thuế trước đó của ông. 

Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, nhà lãnh đạo Mỹ đăng tải trên mạng xã hội Truth Social rằng ông sẽ "nâng mức thuế quan nhập khẩu toàn cầu từ 10%... lên mức 15%, mức tối đa được cho phép và đã được kiểm chứng về mặt pháp lý, có hiệu lực ngay lập tức".

Giải thích về sự chênh lệch này, vị quan chức Nhà Trắng cho biết rằng mức thuế toàn cầu sẽ bắt đầu ở mức 10%, nhưng chính quyền đang nỗ lực nâng lên 15% trong một lệnh riêng biệt mà Tổng thống Donald Trump cần ký. Hiện chưa có mốc thời gian cụ thể cho việc này.

Sự thay đổi liên tục về mức thuế đã gây ra làn sóng lo ngại về một thời kỳ "hỗn loạn" thương mại mới. Liên minh Châu Âu (EU) hôm 23-2 đã quyết định đóng băng việc thực thi thỏa thuận thương mại lớn đạt được vào mùa hè năm 2025 với Mỹ.

Bên cạnh EU, các đối tác thương mại lớn khác của Mỹ bao gồm Trung Quốc, Ấn Độ, Anh và Thụy Sĩ cũng đang xem xét các biện pháp ứng phó. 

Hiện tại, hầu hết các thỏa thuận thương mại đạt được từ đầu năm ngoái đang rơi vào tình trạng không chắc chắn sau khi Tòa án Tối cao Mỹ cho rằng người đứng đầu Nhà Trắng đã sử dụng sai Đạo luật Quyền lực Kinh tế Khẩn cấp Quốc tế (IEEPA) năm 1977 để áp thuế.

Mỹ thông báo ngừng thu thuế đối ứng

Mỹ thông báo ngừng thu thuế đối ứng

(NLĐO) - Chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ ngừng thu các khoản thuế đối ứng vừa bị Tòa án Tối cao Mỹ phán quyết là bất hợp pháp.

Doanh nghiệp "đòi" tiền thuế quan thừa từ chính quyền ông Donald Trump ra sao?

(NLĐO) - Chuyên gia nhận định việc yêu cầu và chờ đợi khoản hoàn thuế quan là quá trình phức tạp, khiến nhiều doanh nghiệp nhỏ có thể bỏ cuộc giữa chừng.

Doanh nghiệp toàn cầu "ngồi trên lửa" trước diễn biến thuế quan ở Mỹ

(NLĐO) - Chính phủ và công ty trên thế giới gấp rút xem xét tác động từ phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ, trong đó bác bỏ một số thuế quan do Nhà Trắng áp đặt.

