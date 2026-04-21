Chính quyền Tổng thống Donald Trump bắt đầu triển khai hoàn thuế đối ứng

(NLĐO) - Các công ty có thể nộp đơn trực tuyến để được hoàn trả khoản thuế đối ứng mà họ đã đóng trước đó, cộng thêm lãi suất.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 20-4 ra mắt Hệ thống Quản lý và xử lý tờ khai hợp nhất (CAPE) để bắt đầu tiếp nhận đơn yêu cầu hoàn thuế đối ứng từ các doanh nghiệp.

Trước đó, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ hồi tháng 3 đã ra lệnh cho các quan chức hải quan hoàn trả khoản thuế đối ứng khoảng 166 tỉ USD mà họ đã thu từ khoảng 330.000 nhà nhập khẩu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố danh sách các quốc gia phải chịu thuế đối ứng vào ngày 2-4-2025, trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng - Ảnh: AP

Theo thông báo mới, hệ thống CAPE vừa ra mắt có thể xử lý khoảng 63% số hồ sơ nhập khẩu bị ảnh hưởng, phần còn lại sẽ được xử lý sau. Các nhà nhập khẩu có thể gửi đơn yêu cầu hoàn thuế trực tuyến.

Tính đến đầu tháng 4-2026, hơn 56.000 nhà nhập khẩu đã hoàn tất các bước cần thiết để xin hoàn thuế trực tuyến khi cổng thông tin mở cửa, với tổng giá trị các yêu cầu hoàn thuế lên tới 127 tỉ USD.

Người phát ngôn Cơ quan Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho biết hệ thống CAPE sẽ xử lý việc hoàn tiền cho các nhà nhập khẩu dưới dạng một khoản tiền gộp, thay vì yêu cầu các doanh nghiệp phải nộp đơn xin hoàn tiền cho từng mặt hàng.

Những người nộp đơn thành công có thể nhận được tiền hoàn thuế kèm theo lãi suất trong vòng 60-90 ngày.

Thuế này được ông Donald Trump ban hành chỉ vài tháng sau khi trở lại Nhà Trắng, viện dẫn Đạo luật Quyền lực kinh tế khẩn cấp Quốc tế (IEEPA). Tuy nhiên, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ phán quyết rằng nhà lãnh đạo Mỹ không đủ quyền hạn để làm điều đó.

