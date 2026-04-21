HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Thủ tướng: Sẽ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến 1 tỉ đồng

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, chắc chắn phải nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh.

Chiều 21-4, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Thủ tướng: Sẽ nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh, dự kiến 1 tỉ đồng - Ảnh 1.

Theo Thủ tướng Lê Minh Hưng, chắc chắn phải nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh. Ảnh: Phạm Thắng

Phát biểu tại tổ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng cho biết những vấn đề thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt là mới phát sinh, bởi các luật liên quan vừa được thông qua hồi cuối năm 2025.

Theo Thủ tướng, Luật Thuế thu nhập cá nhân hiện hành quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh là 500 triệu đồng, nhưng đến nay phát sinh nhiều khó khăn do tác động của tình hình xăng dầu, ảnh hưởng đến các đối tượng được ưu tiên là hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Do đó, Chính phủ đã khẩn trương chỉ đạo Bộ Tài chính ngay lập tức nghiên cứu phương án để báo cáo Quốc hội, đề xuất điều chỉnh chính sách thuế ngay trong kỳ họp này nếu kịp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm chắc chắn phải nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế. Lãnh đạo Chính phủ cho biết theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh dự kiến nâng lên mức 1 tỉ đồng/năm. Như vậy, hộ kinh doanh có doanh thu mỗi năm từ 1 tỉ đồng trở xuống thuộc diện miễn thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Cùng với việc nâng ngưỡng chịu thuế, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho rằng phải tháo gỡ khó khăn cho cá nhân, hộ kinh doanh, đồng thời tạo công bằng, hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ. Theo đó, ngưỡng chịu thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng sẽ nâng lên.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh với những biện pháp khẩn trương, kịp thời sẽ khuyến khích hộ kinh doanh "lên" thành doanh nghiệp. "Chính sách phải rất linh hoạt. Khi giao Chính phủ quy định mức thuế cụ thể, Quốc hội sẽ có những tiêu chí hoặc nguyên tắc quy định chặt chẽ, tránh kẽ hở làm thất thu thuế"- Thủ tướng nhấn mạnh và cho biết khi Quốc hội thông qua luật, Chính phủ sẽ ban hành nghị định kịp thời.

Trước đó, trình dự thảo luật ra Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết Chính phủ đề xuất sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Điều này có nghĩa là ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như quy định hiện hành tại Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) năm 2025 sẽ được bỏ. Thay vào đó, Chính phủ sẽ quy định ngưỡng doanh thu phù hợp.

Theo lý giải của Chính phủ, quy định của pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng hiện hành đối với hộ, cá nhân kinh doanh đã có nhiều thay đổi tích cực.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2026 đến nay, do tác động của tình hình thế giới dẫn đến kinh tế trong nước có nhiều biến động, giá nhiên liệu tăng làm chi phí đầu vào gia tăng, sức mua suy giảm và hoạt động sản xuất kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh gặp nhiều khó khăn.

Vì vậy, cần tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân của cá nhân kinh doanh và mức doanh thu của hộ, cá nhân kinh doanh thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, đặc biệt đối với các ngành nghề có biên lợi nhuận thấp và chịu tác động lớn từ biến động chi phí.

Thủ tướng Lê Minh Hưng chỉ đạo Bộ Nội vụ về cải cách chính sách tiền lương

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo