Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu 1-3 tỉ đồng được đóng thuế cố định

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Chính trị

Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu 1-3 tỉ đồng được đóng thuế cố định

Minh Chiến - Văn Duẩn

(NLĐO)- Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TPHCM) đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu từ 1-3 tỉ đồng mỗi năm sẽ tự kê khai doanh thu và đóng thuế cố định.

Ngày 23-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu 1-3 tỉ đồng được đóng thuế cố định - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân phát biểu thảo luận ngày 23-4. Ảnh: Phạm Thắng

Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TPHCM) cho biết hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang rất mong chờ quyết định của Quốc hội liên quan đến các quy định về quản lý thuế.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá rất cao khi Chính phủ đã nhanh chóng, kịp thời rà soát, xây dựng và trình Quốc hội sửa đổi các luật về thuế ngay tại kỳ họp thứ nhất để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất không quy định "cứng" ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh ở trong luật, mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh hiện nay là 500 triệu đồng/năm.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho biết ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh đang được dự kiến là 1 tỉ đồng/năm (Chính phủ sẽ quy định nội dung này - PV). Trong hơn 5 triệu hộ kinh doanh hiện nay, nhóm có doanh thu mỗi năm khoảng 1 tỉ đồng chiếm phần lớn, nên quy định ngưỡng này là phù hợp.

Đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu mỗi năm từ 1 đến 3 tỉ đồng, đại biểu Nguyễn Văn Thân đề xuất cho họ được nộp mức thuế cố định trên doanh thu, để giảm chi phí tuân thủ. Để thực hiện việc này, ông kiến nghị cho hộ kinh doanh tự kê khai mức doanh thu 3 lần, sau đó tính trung bình để lấy mức doanh thu "chuẩn" và áp thuế cố định trên mức doanh thu đó.

Vị đại biểu đoàn TPHCM cho rằng việc cho phép họ đóng thuế cố định sẽ giảm chi phí tuân thủ, giảm áp lực đối với các chi phí về kế toán, sổ sách liên quan. "Với cơ chế tự khai doanh thu, chúng ta cần tin tưởng nhau hơn, bởi chặt chẽ quá cũng không được"- đại biểu nói. Ông cho biết các quy định về thuế nếu chưa phù hợp sẽ khiến hộ kinh doanh gặp khó khăn, thậm chí ngừng hoạt động. Ngược lại, nếu quy định về thuế phù hợp, sẽ khuyến khích hoạt động, mở rộng kinh doanh, thu ngân sách sẽ tăng lên.

Cho ý kiến về dự thảo Luật, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cho rằng cơ chế xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế là một điểm đổi mới rất đáng chú ý. Việc không quy định cứng một mức doanh thu cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quyết định căn cứ vào bối cảnh kinh tế xã hội từng thời kỳ, áp dụng thống nhất cho cả cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp là một bước tiến quan trọng về thể chế.

Bên cạnh những điểm tích cực, đại biểu đoàn Vĩnh Long cho rằng đối với tiêu chí xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế, dự thảo hiện mới dừng ở quy định mang tính định tính là căn cứ bối cảnh kinh tế xã hội. Cần bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn như: Chỉ số giá tiêu dùng, thu nhập bình quân đầu người hoặc mức lương cơ sở.

"Việc quy định rõ các căn cứ này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo khả năng dự báo cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh"- đại biểu Thạch Phước Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó cũng cần quy định rõ chu kỳ rà soát và điều chỉnh ngưỡng doanh thu, ví dụ định kỳ hai năm một lần hoặc khi các chỉ số kinh tế biến động vượt ngưỡng nhất định, nhằm tránh tình trạng chính sách bị lạc hậu so với thực tế.

Ngoài ra, để đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đại biểu đoàn Vĩnh Long đề nghị nghiên cứu áp dụng một ngưỡng doanh thu thống nhất cho các sắc thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cùng một quy mô kinh doanh. Việc thống nhất này sẽ giúp người dân dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế.

Tin liên quan

Đại biểu Quốc hội lo ngại khi thiết chế văn hóa ở cơ sở bị thu hẹp

Đại biểu Quốc hội lo ngại khi thiết chế văn hóa ở cơ sở bị thu hẹp

(NLĐO) - Đại biểu Quốc hội Trần Thị Diệu Thúy (TPHCM) lo ngại những khó khăn trong bố trí cơ sở vật chất, tài chính, nhân sự cho việc phát triển văn hóa cơ sở.

Đại biểu Quốc hội đề cập phim "Mưa Đỏ", MV "Bắc Bling" khi thảo luận về phát triển văn hoá

(NLĐO)- Theo đại biểu, cần phát huy giá trị di sản theo hướng hiện đại, đưa di sản văn hoá vào sản phẩm công nghiệp văn hoá sáng tạo.

Trình Quốc hội bỏ ngưỡng doanh thu chịu thuế 500 triệu đồng với hộ kinh doanh

(NLĐO)- Thay vì quy định "cứng" trong luật mức doanh thu miễn thuế đối với hộ kinh doanh, cơ quan soạn thảo đề xuất trao thẩm quyền cho Chính phủ quy định.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo