Đề xuất hộ kinh doanh có doanh thu 1-3 tỉ đồng được đóng thuế cố định

Ngày 23-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.



Đại biểu Nguyễn Văn Thân (đoàn TPHCM) cho biết hàng triệu hộ kinh doanh trên cả nước đang rất mong chờ quyết định của Quốc hội liên quan đến các quy định về quản lý thuế.

Theo đại biểu Nguyễn Văn Thân, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá rất cao khi Chính phủ đã nhanh chóng, kịp thời rà soát, xây dựng và trình Quốc hội sửa đổi các luật về thuế ngay tại kỳ họp thứ nhất để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Tại dự thảo luật, Chính phủ đề xuất không quy định "cứng" ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh ở trong luật, mà giao cho Chính phủ quy định chi tiết. Ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh hiện nay là 500 triệu đồng/năm.

Đại biểu Nguyễn Văn Thân cho biết ngưỡng doanh thu miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh đang được dự kiến là 1 tỉ đồng/năm (Chính phủ sẽ quy định nội dung này - PV). Trong hơn 5 triệu hộ kinh doanh hiện nay, nhóm có doanh thu mỗi năm khoảng 1 tỉ đồng chiếm phần lớn, nên quy định ngưỡng này là phù hợp.

Đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu mỗi năm từ 1 đến 3 tỉ đồng, đại biểu Nguyễn Văn Thân đề xuất cho họ được nộp mức thuế cố định trên doanh thu, để giảm chi phí tuân thủ. Để thực hiện việc này, ông kiến nghị cho hộ kinh doanh tự kê khai mức doanh thu 3 lần, sau đó tính trung bình để lấy mức doanh thu "chuẩn" và áp thuế cố định trên mức doanh thu đó.

Vị đại biểu đoàn TPHCM cho rằng việc cho phép họ đóng thuế cố định sẽ giảm chi phí tuân thủ, giảm áp lực đối với các chi phí về kế toán, sổ sách liên quan. "Với cơ chế tự khai doanh thu, chúng ta cần tin tưởng nhau hơn, bởi chặt chẽ quá cũng không được"- đại biểu nói. Ông cho biết các quy định về thuế nếu chưa phù hợp sẽ khiến hộ kinh doanh gặp khó khăn, thậm chí ngừng hoạt động. Ngược lại, nếu quy định về thuế phù hợp, sẽ khuyến khích hoạt động, mở rộng kinh doanh, thu ngân sách sẽ tăng lên.

Cho ý kiến về dự thảo Luật, đại biểu Thạch Phước Bình (đoàn Vĩnh Long) cho rằng cơ chế xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế là một điểm đổi mới rất đáng chú ý. Việc không quy định cứng một mức doanh thu cụ thể trong luật mà giao Chính phủ quyết định căn cứ vào bối cảnh kinh tế xã hội từng thời kỳ, áp dụng thống nhất cho cả cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp là một bước tiến quan trọng về thể chế.

Bên cạnh những điểm tích cực, đại biểu đoàn Vĩnh Long cho rằng đối với tiêu chí xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế, dự thảo hiện mới dừng ở quy định mang tính định tính là căn cứ bối cảnh kinh tế xã hội. Cần bổ sung các tiêu chí định lượng cụ thể hơn như: Chỉ số giá tiêu dùng, thu nhập bình quân đầu người hoặc mức lương cơ sở.

"Việc quy định rõ các căn cứ này sẽ giúp nâng cao tính minh bạch, đồng thời tạo khả năng dự báo cho người dân, doanh nghiệp trong quá trình hoạch định kế hoạch sản xuất kinh doanh"- đại biểu Thạch Phước Bình nhấn mạnh.

Bên cạnh đó cũng cần quy định rõ chu kỳ rà soát và điều chỉnh ngưỡng doanh thu, ví dụ định kỳ hai năm một lần hoặc khi các chỉ số kinh tế biến động vượt ngưỡng nhất định, nhằm tránh tình trạng chính sách bị lạc hậu so với thực tế.

Ngoài ra, để đơn giản hóa thủ tục và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, đại biểu đoàn Vĩnh Long đề nghị nghiên cứu áp dụng một ngưỡng doanh thu thống nhất cho các sắc thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cùng một quy mô kinh doanh. Việc thống nhất này sẽ giúp người dân dễ dàng xác định nghĩa vụ thuế, đồng thời giảm chi phí quản lý cho cơ quan thuế.