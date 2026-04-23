Thời sự Chính trị

Bộ trưởng Bộ Tài chính: Ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng với hộ kinh doanh là "hài hoà"

Văn Duẩn - Minh Chiến

(NLĐO)- Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết ngưỡng doanh thu miễn thuế với hộ kinh doanh dự kiến là 1 tỉ đồng, đã được tính toán, cân nhắc kỹ lưỡng.

Ngày 23-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho rằng ngưỡng doanh thu miễn thuế 1 tỉ đồng đối với hộ kinh doanh là hài hoà. Ảnh: Phạm Thắng

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn đã phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu quan tâm, trong đó có ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh.

Theo Bộ trưởng, Bộ Tài chính được Thủ tướng chỉ đạo soạn thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2026 quy định về chính sách thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh và Nghị định 320/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Dự thảo nghị định này đang được Bộ Tư pháp thẩm định để ngay sau khi Luật được ban hành thì Chính phủ sẽ ban hành ngay các văn bản hướng dẫn, đảm bảo Luật được đưa vào cuộc sống sớm nhất.

Về ngưỡng doanh thu miễn thuế đối với cá nhân, hộ kinh doanh, Bộ Tài chính đã cân nhắc nhiều mặt, tính toán kỹ tác động đến thu ngân sách và đối tượng nộp thuế, và đề xuất mức 1 tỉ đồng. Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn đánh giá đây là mức hài hòa vào thời điểm hiện nay.

"Trong dự thảo luật cũng đã tiếp thu theo hướng ngưỡng cụ thể sẽ giao cho Chính phủ quy định cho phù hợp với diễn biến kinh tế - xã hội, trên nguyên tắc là lợi ích hài hòa, rủi ro chia sẻ"- Bộ trưởng nhấn mạnh.

Theo lãnh đạo Bộ Tài chính, ngưỡng doanh thu dự kiến 1 tỉ đồng gấp đôi ngưỡng hiện hành. "Bộ Tài chính cho rằng mức này phù hợp với điều kiện hiện hành, chúng tôi sẽ tiếp tục nghiên cứu, tính toán thêm để báo cáo Quốc hội"- ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Trước đó, tại hồ sơ dự thảo nghị định quy định về ngưỡng doanh thu miễn thuế gửi Bộ Tư pháp thẩm định, Bộ Tài chính cho biết, hiện nay, số hộ, cá nhân có doanh thu dưới 1 tỉ đồng là khoảng hơn 2,556 triệu hộ, cá nhân. 

Với đề xuất này, Bộ Tài chính tính toán dự kiến số giảm thu ngân sách khoảng 16.650 tỉ đồng so với năm 2025 (thu theo chế độ thuế khoán và mức ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế là 100 triệu đồng/năm) và giảm khoảng 4.850 tỉ đồng so với chính sách hiện hành đã điều chỉnh ngưỡng doanh thu miễn thuế lên 500 triệu đồng/năm.

