TP Đồng Nai xây dựng dự án khu đô thị thông minh ven sông hơn 817.924 tỉ đồng

Sáng 15-5, HĐND TP Đồng Nai khóa I, nhiệm kỳ 2026 - 2031 đã khai mạc kỳ họp thứ nhất (chuyên đề) và thông qua nghị quyết chấp thuận thông tin dự án, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt Dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước.

Tại kỳ họp, đại diện Sở Xây dựng TP Đồng Nai đã trình bày báo cáo tờ trình của UBND TP Đồng Nai về việc chấp thuận thông tin dự án, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư được lựa chọn trong trường hợp đặc biệt Dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước trên địa bàn thành phố, gồm khu Bắc và khu Nam.

Dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) có tên thương mại là Sunshine Rivernia Grand Marina.

Nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty Cổ phần Sunshine R&D, Công ty Cổ phần Sunshine Dream House, Công ty Cổ phần Noblex Hub Finance và Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển OKC.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất gần 945 ha, quy mô dân số dự kiến gần 129.000 người. Trong đó, diện tích đất dành để xây dựng nhà ở của dự án gần 223 ha, sơ bộ tổng mức đầu tư dự án là hơn 463.416 tỉ đồng.

Dự án khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Nam) có tên thương mại là Sunshine Rivernia Finance & Tech Hub.

Nhà đầu tư đề xuất là liên danh Công ty Cổ phần Sunshinne Golf & Resort và Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Beta Land với tổng diện tích sử dụng đất khoảng 963 ha, quy mô dân số dự kiến hơn 75.000 người. Trong đó, diện tích dành để xây dựng nhà ở của dự án hơn 105 ha. Dự án có tổng vốn đầu tư sơ bộ hơn 354.508 tỉ đồng.

Tổng vốn đầu tư sơ bộ 2 dự án là 817.924 tỉ đồng.

Một góc Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước

Theo UBND TP Đồng Nai, hai dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước (khu Bắc) với quy mô diện tích khoảng 944,7682 ha và khu Nam với quy mô diện tích khoảng 963,0794 ha chiếm phần lớn diện tích phát triển đô thị của phân khu Đại Phước 1.

Dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước trên địa bàn TP Đồng Nai thuộc danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất năm 2026 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (lần 1) được HĐND tỉnh Đồng Nai thông qua tại Nghị quyết 20/NQ-HĐND ngày 10-4-2026 và Nghị quyết 32/NQ-HĐND ngày 28-4-2026.

Do đó, cần thiết phải đầu tư dự án Khu đô thị thông minh ven sông tại xã Đại Phước trên địa bàn TP Đồng Nai, việc triển khai dự án đóng vai trò hạt nhân, có ý nghĩa quyết định trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng phân khu Đại Phước 1 trở thành Khu đô thị thông minh ven sông, khoa học và đổi mới sáng tạo, có vai trò động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội tại địa phương.