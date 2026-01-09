Đà Nẵng tặng 5 m vải lụa và 1,5 triệu đồng cho người tròn 100 tuổi

HĐND TP Đà Nẵng vừa ban hành nghị quyết quy định mức chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn thành phố.

Theo nghị quyết, người tròn 100 tuổi được Chủ tịch nước và Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng gửi thiếp chúc thọ, đồng thời nhận quà gồm 5 m vải lụa và 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Người từ 101 tuổi trở lên hằng năm được Chủ tịch UBND thành phố gửi thiếp chúc thọ và tặng 1,5 triệu đồng tiền mặt.

Người cao tuổi sống trong một trung tâm bảo trợ xã hội tại phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng

Đối với người thọ 95 tuổi, mức quà tặng là 1 triệu đồng tiền mặt kèm thiếp chúc thọ của Chủ tịch UBND thành phố. Người thọ 90 tuổi được gửi thiếp chúc thọ và nhận quà gồm hiện vật trị giá 200.000 đồng cùng 800.000 đồng tiền mặt.

Người thọ 80 và 85 tuổi được tặng 800.000 đồng tiền mặt; người thọ 70 và 75 tuổi được tặng 600.000 đồng tiền mặt.

Theo nghị quyết nêu trên, đối tượng áp dụng là người cao tuổi, công dân Việt Nam đang cư trú hợp pháp tại Đà Nẵng, có đăng ký thường trú hoặc tạm trú từ đủ 6 tháng trở lên.

Nghị quyết cũng quy định thống nhất chi phí in ấn, làm khung thiếp chúc thọ, giấy mừng thọ ở mức 50.000 đồng/thiếp. Kinh phí thực hiện chính sách chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi do ngân sách thành phố bảo đảm.

Cụ ông Võ Chơn (SN 1931; ngụ xã Quế Sơn Trung, TP Đà Nẵng) cho hay việc nhận được các chính sách hỗ trợ, quà tặng của Nhà nước đối với người cao tuổi là một niềm vui. "Quà tặng là sự động viên, mang lại niềm hạnh phúc đối với người già" - cụ Chơn bày tỏ.



