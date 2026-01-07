Sở Tài chính TP Đà Nẵng vừa thông báo lựa chọn tổ chức thực hiện bán đấu giá lô tài sản công gồm 28 xe ô tô bị thu hồi, thanh lý, với tổng giá khởi điểm gần 2 tỉ đồng.

Trong số này, xe có giá khởi điểm cao nhất là ô tô biển số 80B-7879, sản xuất năm 2009, hiệu Mercedes-Benz E300 (W212), với mức giá khởi điểm 282 triệu đồng.

Trước đó, chiếc xe này đã nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng chưa thành công. Năm 2023 có giá khởi điểm hơn 632 triệu đồng, năm 2024 giảm xuống hơn 588 triệu đồng và đến năm 2025 tiếp tục giảm còn 470 triệu đồng.



Gần đây, TP Đà Nẵng tổ chức bán thanh lý nhiều xe ô tô công song song với trích kinh phí mua sắm xe mới để phục vụ công tác

Xét theo mặt bằng giá, trong lô xe công này có tới 16/28 xe được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm chỉ từ 15–50 triệu đồng/xe. Các xe còn lại có giá khởi điểm dao động từ khoảng 60 triệu đến hơn 150 triệu đồng, tùy chủng loại, năm sản xuất và hiện trạng sử dụng.

Theo Sở Tài chính, lô tài sản trên được hình thành từ các quyết định thu hồi và xử lý tài sản công của UBND TP Đà Nẵng, thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật hiện hành.

Thời hạn tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá kéo dài đến hết ngày 10-1. Việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá sẽ được thực hiện theo các tiêu chí chặt chẽ, bảo đảm công khai, minh bạch và tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng và xử lý tài sản công.



Mới đây, cuối năm 2025, UBND TP Đà Nẵng phê duyệt bổ sung hơn 37 tỉ đồng để mua sắm ô tô phục vụ công tác chung cho các xã, phường. Nguồn kinh phí mua xe trích từ khoản trung ương thưởng vượt thu năm 2024.