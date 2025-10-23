Dỡ trạm thu phí ở núi Sam để không ảnh hưởng người dân và doanh nghiệp

Những ngày qua, trước thông tin Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang dự kiến sẽ thí điểm phương án thu phí mới với 3 điểm soát vé và 3 điểm bán vé vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam ở phường Vĩnh Tế kể từ ngày 30-10, khách hành hương tỏ ra rất quan tâm về tính khả thi của phương án này.

Nhiều người còn đặt ra câu hỏi liệu trước khi thử nghiệm phương án mới thì Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam có khảo sát ý kiến của người dân và du khách hay không.

Trạm thu phí đặt trên đường Lê Đại Cương là 1 trong 3 trạm thu phí gây bức xúc với người dân và du khách đến núi Sam suốt nhiều năm qua

Trả lời câu hỏi này, ông Trương Hữu Tiền, Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam, cho biết khi khu du lịch lúc còn thuộc TP Châu Đốc (nay khu này thuộc phường Vĩnh Tế) thì thành phố đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến 1.000 phiếu, trong đó người dân là 700 phiếu và doanh nghiệp là 300 phiếu. Kết quả, có 90% ý kiến đồng thuận với phương án mới sắp triển khai tới đây.

Xây dựng hình ảnh đẹp trong mắt du khách

Nói về ưu điểm của phương án mới này, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam cho biết sẽ góp phần thu đủ và thu đúng đối tượng; phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam. Các điểm thu phí hiện nay sẽ được tháo dỡ đồng nghĩa là các phương tiện giao thông tự do lưu thông khi đi ra – vào khu du lịch mà không bị cản trở. Từ đó, chấm dứt việc dừng các phương tiện để mua vé tham quan tại 3 điểm hiện tại; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tạo điều kiện phương tiện lưu thông được thông suốt.

Ngoài ra, khu vực thu phí mới này sẽ được khoanh lại để cấm người bán hàng rong, bán nhang đèn, xe ôm, xe lôi đạp và từng bước lập lại trật tự an ninh, xây dựng văn minh thương mại, chống chèo kéo và ép giá bán hàng cho khách du lịch…

Cũng theo ông Trương Hữu Tiền, phương án mới này khi thực hiện sẽ đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang là "bố trí trạm/điểm thu phí đảm bảo khoa học, thu đúng, thu đủ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp".

Từng bước xây dựng hình ảnh du lịch của Khu Du lịch quốc gia Núi Sam và ngành du lịch An Giang văn minh, thân thiện; xây dựng môi trường du lịch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn cho khách du lịch. Giảm dần và tiến tới không còn những thông tin báo chí, những phản ánh trên mạng xã hội… về những nội dung chưa tốt của Khu Du lịch quốc gia Núi Sam liên quan công tác thu phí.

Trước đó, Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí đã liên tục phản ánh việc đặt 3 trạm thu phí "bủa vây" lối vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam gây bức xúc đối với người dân và khách hành hương. Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo tháo dỡ các trạm thu phí này.



