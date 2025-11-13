Lại “nhùng nhằng” phương án thu phí ở núi Sam, dù 90% phiếu khảo sát đã đồng ý

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Lại “nhùng nhằng” phương án thu phí ở núi Sam, dù 90% phiếu khảo sát đã đồng ý

Bài và ảnh: CÔNG TUẤN

(NLĐO) – Từ ngày 30-10 đến nay, việc triển khai thí điểm phương án thu phí mới tại lối vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam vẫn chưa được thực hiện

Ngày 13-11, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc xem xét một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trên địa bàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang mà UBND phường Vĩnh Tế đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh.

Chưa phối hợp chặt chẽ với Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam?

Nội dung văn bản thể hiện việc sau khi nhận được tờ trình của UBND phường Vĩnh Tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã giao các sở, ngành: Du lịch, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam khẩn trương rà soát, có ý kiến đối với các nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị của UBND phường Vĩnh Tế.

Lại “nhùng nhằng” phương án thu phí ở núi Sam, dù 90% phiếu khảo sát đã đồng ý - Ảnh 1.

Buổi họp báo ngày 22-10 với sự tham dự của lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tế và đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, phường Vĩnh Tế

"Việc rà soát, có ý kiến phải hoàn thành chậm nhất ngày 15-11. Các sở, ngành có ý kiến gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh" – văn bản nêu.

Trước đó, vào ngày 7-11, UBND phường Vĩnh Tế gửi tờ trình lên UBND tỉnh An Giang để xin chủ trương thực hiện một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trên địa bàn phường Vĩnh Tế.

Trong đó, có đề cập đến việc UBND tỉnh đã đồng ý giao Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện thí điểm bố trí các điểm bán và soát vé tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam theo phương án đề xuất tại tờ trình 28-8 của Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam.

Tuy nhiên, UBND phường Vĩnh Tế lại cho rằng khi xây dựng phương án và đến khi trình UBND tỉnh cho ý kiến, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam chưa phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị có liên quan (trong đó có Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam) để trao đổi, bàn bạc, tìm giải pháp tốt nhất trước khi trình xin ý kiến UBND tỉnh.

"Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam đề xuất phương án đặt 3 điểm soát vé áp sát vào các di tích (gồm: Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu và Chùa Tây An) là chưa được phù hợp.

Lại “nhùng nhằng” phương án thu phí ở núi Sam, dù 90% phiếu khảo sát đã đồng ý - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi họp báo hôm 22-10

Do đó, vì sự phát triển chung, ổn định, bền vững của địa phương nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam nghiên cứu lại phương án bố trí các điểm bán và soát vé tham quan di tích văn hoá, lịch sử trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam" – tờ trình của UBND phường Vĩnh Tế thể hiện.

90% ý kiến đồng thuận với phương án mới

Việc UBND phường Vĩnh Tế cho rằng "Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam chưa phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị có liên quan" là hoàn toàn trái ngược lại với nội dung tại cuộc họp báo ngày 22-10 do Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tế và các ban, ngành của tỉnh, phường...

Lại “nhùng nhằng” phương án thu phí ở núi Sam, dù 90% phiếu khảo sát đã đồng ý - Ảnh 3.

Một điểm thu phí cũ từng bị người dân và khách du lịch, khách hành hương phản ứng

Bởi lẽ tại buổi họp báo, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam đã công bố rằng phương án thu phí thí điểm sẽ đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang là "bố trí trạm/điểm thu phí đảm bảo khoa học, thu đúng, thu đủ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp".

Trong phương án cũng thể hiện rõ 3 giai đoạn triển khai, trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp góp ý của sở, ngành tỉnh và UBND phường Châu Đốc và Vĩnh Tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 19-8 (đã hoàn thành ngày 22-8).

Cũng tại buổi họp báo, ông Trương Hữu Tiền - Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam – cho biết khi khu du lịch lúc còn thuộc TP Châu Đốc (nay khu này thuộc phường Vĩnh Tế) thì thành phố đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến 1.000 phiếu, trong đó người dân là 700 phiếu và doanh nghiệp, khách du lịch là 300 phiếu. Kết quả, có 90% ý kiến đồng thuận với phương án mới. Do đó, dự kiến phương án mới sẽ được triển khai thí điểm từ ngày 30-10.

Tại cuộc họp, khi được mời cho ý kiến, đại diễn lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tế cũng không phát biểu gì.

Thế nhưng, từ ngày 30-10 đến nay, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam vẫn chưa thể triển khai thí điểm phương án thu phí mới, dù ưu điểm của phương án mới này được Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam nêu ra trong phương án là "góp phần thu đủ và thu đúng đối tượng; phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam. Các điểm thu phí hiện nay sẽ được tháo dỡ đồng nghĩa là các phương tiện giao thông tự do lưu thông khi đi ra – vào khu du lịch mà không bị cản trở. Từ đó, chấm dứt việc dừng các phương tiện để mua vé tham quan tại 3 điểm hiện tại; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tạo điều kiện phương tiện lưu thông được thông suốt".

Trước đó, Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí đã liên tục phản ánh việc đặt 3 trạm thu phí "bủa vây" lối vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam gây bức xúc đối với người dân và khách hành hương. Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo tháo dỡ các trạm thu phí này.


Tin liên quan

Dỡ trạm thu phí ở núi Sam để không ảnh hưởng người dân và doanh nghiệp

Dỡ trạm thu phí ở núi Sam để không ảnh hưởng người dân và doanh nghiệp

(NLĐO) – An Giang từng bước xây dựng hình ảnh Khu Du lịch quốc gia Núi Sam và ngành du lịch tỉnh văn minh, thân thiện

Vụ đặt trạm thu phí gây bức xúc ở Núi Sam: Bố trí lại các điểm thu phí

(NLĐO)- Trước đó, Báo Người Lao Động đã liên tục phản ánh về việc đặt các trạm thu phí bất hợp lý bủa vây lối vào Núi Sam.

Dỡ các trạm thu phí Núi Sam: Quyết định kịp thời

Việc tháo dỡ các trạm thu phí Núi Sam sẽ mở ra hy vọng du lịch bền vững, hài hòa lợi ích và nhận được sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh trạm thu phí núi Sam tỉnh an giang miếu Bà Chúa Xứ Núi Sam phường Vĩnh Tế
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo