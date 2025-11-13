Lại “nhùng nhằng” phương án thu phí ở núi Sam, dù 90% phiếu khảo sát đã đồng ý

Ngày 13-11, theo nguồn tin của phóng viên Báo Người Lao Động, Văn phòng UBND tỉnh An Giang vừa có văn bản gửi các cơ quan liên quan về việc xem xét một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trên địa bàn phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang mà UBND phường Vĩnh Tế đã gửi tờ trình lên UBND tỉnh.

Chưa phối hợp chặt chẽ với Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam?

Nội dung văn bản thể hiện việc sau khi nhận được tờ trình của UBND phường Vĩnh Tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã giao các sở, ngành: Du lịch, Tài chính, Văn hóa và Thể thao, Nội vụ, Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam khẩn trương rà soát, có ý kiến đối với các nội dung báo cáo, đề xuất, kiến nghị của UBND phường Vĩnh Tế.

Buổi họp báo ngày 22-10 với sự tham dự của lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh An Giang, lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tế và đại diện lãnh đạo các ban, ngành của tỉnh, phường Vĩnh Tế

"Việc rà soát, có ý kiến phải hoàn thành chậm nhất ngày 15-11. Các sở, ngành có ý kiến gửi về Sở Văn hóa và Thể thao tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh" – văn bản nêu.

Trước đó, vào ngày 7-11, UBND phường Vĩnh Tế gửi tờ trình lên UBND tỉnh An Giang để xin chủ trương thực hiện một số vấn đề khó khăn, vướng mắc trên địa bàn phường Vĩnh Tế.

Trong đó, có đề cập đến việc UBND tỉnh đã đồng ý giao Ban Quản lý Khu Du lịch Quốc gia Núi Sam chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện thí điểm bố trí các điểm bán và soát vé tham quan di tích văn hóa, lịch sử trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam theo phương án đề xuất tại tờ trình 28-8 của Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam.

Tuy nhiên, UBND phường Vĩnh Tế lại cho rằng khi xây dựng phương án và đến khi trình UBND tỉnh cho ý kiến, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam chưa phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị có liên quan (trong đó có Ban Quản trị Lăng Miếu Núi Sam) để trao đổi, bàn bạc, tìm giải pháp tốt nhất trước khi trình xin ý kiến UBND tỉnh.

"Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam đề xuất phương án đặt 3 điểm soát vé áp sát vào các di tích (gồm: Miếu Bà Chúa xứ Núi Sam, Lăng Thoại Ngọc Hầu và Chùa Tây An) là chưa được phù hợp.

Ông Nguyễn Trung Thành, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi họp báo hôm 22-10

Do đó, vì sự phát triển chung, ổn định, bền vững của địa phương nói riêng và tỉnh An Giang nói chung, kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam nghiên cứu lại phương án bố trí các điểm bán và soát vé tham quan di tích văn hoá, lịch sử trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam" – tờ trình của UBND phường Vĩnh Tế thể hiện.

90% ý kiến đồng thuận với phương án mới

Việc UBND phường Vĩnh Tế cho rằng "Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam chưa phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy, UBND phường và các đơn vị có liên quan" là hoàn toàn trái ngược lại với nội dung tại cuộc họp báo ngày 22-10 do Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam tổ chức với sự tham gia của đại diện lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tế và các ban, ngành của tỉnh, phường...

Một điểm thu phí cũ từng bị người dân và khách du lịch, khách hành hương phản ứng

Bởi lẽ tại buổi họp báo, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam đã công bố rằng phương án thu phí thí điểm sẽ đảm bảo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang là "bố trí trạm/điểm thu phí đảm bảo khoa học, thu đúng, thu đủ, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của người dân và doanh nghiệp".

Trong phương án cũng thể hiện rõ 3 giai đoạn triển khai, trong đó có việc tổ chức lấy ý kiến và tổng hợp góp ý của sở, ngành tỉnh và UBND phường Châu Đốc và Vĩnh Tế theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn 19-8 (đã hoàn thành ngày 22-8).

Cũng tại buổi họp báo, ông Trương Hữu Tiền - Giám đốc Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam – cho biết khi khu du lịch lúc còn thuộc TP Châu Đốc (nay khu này thuộc phường Vĩnh Tế) thì thành phố đã tiến hành khảo sát lấy ý kiến 1.000 phiếu, trong đó người dân là 700 phiếu và doanh nghiệp, khách du lịch là 300 phiếu. Kết quả, có 90% ý kiến đồng thuận với phương án mới. Do đó, dự kiến phương án mới sẽ được triển khai thí điểm từ ngày 30-10.

Tại cuộc họp, khi được mời cho ý kiến, đại diễn lãnh đạo UBND phường Vĩnh Tế cũng không phát biểu gì.

Thế nhưng, từ ngày 30-10 đến nay, Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam vẫn chưa thể triển khai thí điểm phương án thu phí mới, dù ưu điểm của phương án mới này được Ban Quản lý Khu Du lịch quốc gia Núi Sam nêu ra trong phương án là "góp phần thu đủ và thu đúng đối tượng; phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực tế trong Khu Du lịch quốc gia Núi Sam. Các điểm thu phí hiện nay sẽ được tháo dỡ đồng nghĩa là các phương tiện giao thông tự do lưu thông khi đi ra – vào khu du lịch mà không bị cản trở. Từ đó, chấm dứt việc dừng các phương tiện để mua vé tham quan tại 3 điểm hiện tại; nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng làm nhiệm vụ và tạo điều kiện phương tiện lưu thông được thông suốt".

Trước đó, Báo Người Lao Động và một số cơ quan báo chí đã liên tục phản ánh việc đặt 3 trạm thu phí "bủa vây" lối vào Khu Du lịch quốc gia Núi Sam gây bức xúc đối với người dân và khách hành hương. Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đã chỉ đạo tháo dỡ các trạm thu phí này.



