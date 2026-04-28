Thời sự

TPHCM: Mạng lưới đường cao tốc liên vùng bứt tốc

Ngọc Quý

(NLĐO) - TPHCM tăng tốc loạt dự án đường cao tốc, từ mở rộng đến khởi công, từng bước hình thành mạng lưới liên vùng đa hướng, giảm áp lực giao thông ở cửa ngõ

TPHCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhằm hoàn thiện hệ thống đường cao tốc theo hướng đồng bộ, liên thông và đa hướng, thay vì phụ thuộc vào các trục xuyên tâm như trước đây.

Đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe gần 38 km vào tối 29-4

Theo kế hoạch, trong quý III/2026, tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành kết nối khu vực ven biển với sân bay Long Thành sẽ được khởi công, bổ sung một hành lang Đông – Đông Nam, góp phần hoàn thiện cấu trúc mạng lưới giao thông. 

Với quy mô hơn 42 km, từ Vành đai 4 TPHCM đến trục ven biển Vũng Tàu – Bình Châu, tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành được đầu tư 8 làn xe, kèm đường song hành, tổng vốn khoảng 51.000 tỉ đồng. Toàn tuyến có 7 nút giao, riêng đoạn qua rừng Bình Châu – Phước Bửu sẽ xây dựng cầu cạn nhằm hạn chế tác động môi trường. Dự án dự kiến hoàn thành vào năm 2029 nếu được thông qua.

Song song đó, tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu dài gần 54 km, tổng vốn khoảng 17.800 tỉ đồng, dự kiến thông xe một phần hơn 38 km trong ngày 29-4. Do đoạn qua Đồng Nai chưa hoàn tất, phương án khai thác tạm sẽ tổ chức lưu thông qua đường Bưng Môn kết nối với Quốc lộ 51. Giai đoạn đầu, tuyến này cho phép xe chạy tối đa 100 km/giờ; hệ thống giao thông thông minh, thu phí không dừng đang được hoàn thiện để vận hành đồng bộ.

Đối với đoạn còn lại dài 16 km qua Đồng Nai, tiến độ thi công đã đạt hơn 82%. Công trình đang được đẩy nhanh để sớm hoàn thành theo chỉ đạo của địa phương.

Ở trục Đông – Tây, tuyến cao tốc Bến Lức – Long Thành dài 57,8 km đã đạt khoảng 97% khối lượng, hoàn thành gần 55 km và toàn bộ 7 nút giao. Dự án hiện chỉ còn vướng mặt bằng tại nút giao Quốc lộ 51 với 3 hộ dân chưa bàn giao. Chủ đầu tư đặt mục tiêu hoàn thành nút giao này trong tháng 6-2026 và thông xe toàn tuyến vào tháng 9-2026. Tổng mức đầu tư dự án gần 29.600 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn trong và ngoài nước.

Cùng với đó, dự án mở rộng tuyến cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây đang bước vào giai đoạn nước rút, song tiến độ mới đạt khoảng 40% sau hơn 7 tháng thi công. Một số nhà thầu còn chậm đã bị nhắc nhở, yêu cầu tăng tốc. Dự án cũng gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng và nguồn cung vật liệu, đặc biệt là đất, đá tại khu vực Đồng Nai. Công trình được xác định cần cơ bản hoàn thành trong năm 2026 để đồng bộ với tiến độ sân bay Long Thành.

Ở hướng Tây Bắc, tuyến cao tốc TPHCM – Mộc Bài dài 51 km đang được đẩy nhanh thủ tục để khởi công gói thầu chính trong năm 2026, dự kiến hoàn thành giai đoạn 2027–2028. Tổng mức đầu tư điều chỉnh gần 23.000 tỉ đồng, trong đó vốn nhà nước chiếm hơn 13.000 tỉ đồng. Khâu giải phóng mặt bằng tại TPHCM cơ bản hoàn tất, còn Tây Ninh đạt trên 92%.

Trong khi đó, dự án cao tốc TPHCM – Thủ Dầu Một – Chơn Thành dài hơn 52 km đang gặp khó khăn về giải phóng mặt bằng với hơn 1.600 trường hợp bị ảnh hưởng. Các địa phương đang tăng cường vận động và chuẩn bị các biện pháp cưỡng chế để đảm bảo tiến độ.

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu sau khi đưa vào vận hành sẽ giảm kẹt xe đáng kể cho Quốc lộ 51 và đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây

Tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dài hơn 54 km

Do đoạn qua Đồng Nai chưa hoàn tất, phương án khai thác tạm sẽ tổ chức lưu thông qua đường Bưng Môn kết nối với Quốc lộ 51

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh (bìa trái) trong đợt kiểm tra tiến độ dự án mở rộng tuyến cao tốc TPHCM -- Long Thành - Dầu Giây

Tuyến cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây đạt 40% tiến độ mở rộng

Phối cảnh tuyến cao tốc Hồ Tràm - sân bay Long Thành với tổng vốn khoảng 51.000 tỉ đồng

Tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đạt 97% tiến độ, dự kiến thông xe toàn bộ vào tháng 9-2026

Cầu Bình Khánh trên tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành đã thông xe vào ngày 19-12-2025

Tổng mức đầu tư tuyến cao tốc Bến Lức - Long Thành gần 29.600 tỉ đồng từ nhiều nguồn vốn

