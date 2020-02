Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thăm Bác sĩ Đoàn Thúy Ba

Ngày 21-2, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng bác sĩ Đoàn Thúy Ba, Anh hùng Lao động, nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế, nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.



Ngoài ân cần thăm hỏi, ông Võ Văn Thưởng ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của bác sĩ Đoàn Thúy Ba cho ngành y tế của đất nước, trong đó bác sĩ Đoàn Thúy Ba đã từng công tác tại Bệnh viện Thống Nhất, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bộ Y tế.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng chúc nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế Đoàn Thúy Ba luôn mạnh khỏe, tiếp tục là tấm gương sáng cho các thế hệ bác sĩ noi theo.

Thông tin với nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế về dịch bệnh Covid-19 do virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây ra, ông Võ Văn Thưởng cho biết các cấp, các ngành, địa phương đã thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ rất quyết liệt để đảm bảo an toàn, an tâm cho người dân.