Báo cáo tại cuộc họp giao ban trực tuyến của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM ngày 22-4, Giám đốc Sở Y tế TP Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết tổng số ca mắc Covid-19 ở TP là 54 trường hợp. Trong đó, 52 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh. Trong ngày 22-4, có 4 trường hợp nghi ngờ nhưng xét nghiệm cho kết quả đều âm tính.



Về công việc sắp tới sau khi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận TP HCM thuộc nhóm "có nguy cơ", theo ông Nguyễn Tấn Bỉnh, như vậy TP sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15 và sẽ có một số dịch vụ không thiết yếu được nới lỏng. Các dịch vụ này sẽ được các sở - ngành liên quan hướng dẫn cụ thể.



TP HCM sẽ tiếp tục công tác giám sát phòng chống dịch bệnh đối với các khu vực có nguy cơ như nhà máy, xí nghiệp khu lưu trú, nhà trọ…

Ngoài ra, TP HCM sẽ tiếp tục công tác truyền thông phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn mới; tổ chức xét nghiệm lại với những người mắc Covid-19 đã điều trị khỏi, xuất viện. Triển khai rà soát và quản lý người có nguy cơ từ nước ngoài về lưu trú tại địa phương và những trường hợp tiếp xúc người nước ngoài; tái sắp xếp, củng cố điều kiện các cơ sở cách ly tập trung để chuẩn bị cho giai đoạn mới…

Công tác rà soát, cách ly để phòng chống Covid-19 vẫn tiếp tục duy trì - Ảnh: Trường Hoàng

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP HCM Lê Thanh Liêm cho biết theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch Covid-19, TP HCM sẽ tiếp tục thực hiện Chỉ thị 15. Ông đề nghị người dân TP HCM khi ra đường phải đeo khẩu trang. "TP sẽ có hướng dẫn các trường hợp được nới lỏng sớm nhất để các địa phương thực hiện" - ông Lê Thanh Liêm nói.



Ông Lê Thanh Liêm đề nghị các sở - ngành, quận - huyện tiếp tục thực hiện những chỉ đạo của TP HCM về công tác phòng chống dịch thời gian qua để đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân; đồng thời khẩn trương ban hành các tiêu chí an toàn để đảm bảo an toàn khi hoạt động trở lại. "Các địa phương không được lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19" – ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh.

Đường phố TP HCM ngày 22-4 vẫn khá vắng - Ảnh: Lê Phong

Trước đó, tại cuộc họp trực tuyến Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh, TP HCM kiến nghị sớm tổ chức hội nghị toàn quốc của Chính phủ với doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Trong đó, quan tâm đến việc thống kê thiệt hại do dịch bệnh gây ra để làm cơ sở cho Thủ tướng Chính phủ ban hành các gói hỗ trợ, giúp vực dậy nền kinh tế; tiếp tục triển khai mạnh mẽ, sáng tạo, thiết thực các cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam", "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam". Trong trường hợp cần thiết, TP đề nghị Chính phủ xem xét hạn chế nhập khẩu một số mặt hàng mà doanh nghiệp trong nước có thể sản xuất được để mở rộng thị trường nội địa...