Thời sự

Gấp rút "thay áo" chợ Bến Thành trước thềm Tết Bính Ngọ

CHÍ NGUYÊN - NGỌC QUÝ

(NLĐO) - Từ ngày 19-1, chợ Bến Thành bước vào đợt chỉnh trang tổng thể, dự kiến hoàn thành trước ngày 10-2 để kịp phục vụ người dân, du khách vui xuân, đón Tết.

Theo ghi nhận những ngày giữa tháng 1, khu vực quanh chợ Bến Thành rộn ràng không khí thi công. Hàng rào an toàn được dựng lên bao quanh công trình, phân luồng rõ ràng nhằm bảo đảm trật tự và an toàn cho người dân qua lại. Bên trong khu vực thi công, công nhân làm việc liên tục, chia ca từ sáng sớm đến chiều muộn.

- Ảnh 1.

Khu vực trước chợ Bến Thành đang được chỉnh trang

Trên các mảng tường cao, giàn giáo và xe nâng chuyên dụng được bố trí sát mặt đứng công trình, phục vụ việc sơn sửa và xử lý các chi tiết phía trên mái. Các mảng tường ngoài được làm sạch, sơn lại theo đúng gam màu hiện hữu. Hệ thống ngói được kiểm tra, chỉnh sửa nhằm bảo đảm tính đồng bộ và bền vững. Cùng với đó, một số đoạn vỉa hè được lát lại, bó vỉa được sơn mới, tạo cảm giác gọn gàng, sáng sủa cho không gian quanh chợ.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, khoảng 100 công nhân cùng nhiều tổ kỹ thuật đang được huy động để triển khai đồng loạt các hạng mục. "Chúng tôi tổ chức thi công cuốn chiếu, ưu tiên an toàn lao động và giữ nguyên kiến trúc đặc trưng của chợ. Mục tiêu là hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm mỹ quan đô thị và mang lại diện mạo tươi mới cho khu vực trung tâm trong dịp Tết" - đại diện chia sẻ.

Bắt đầu chỉnh trang 7 vị trí tại trung tâm TPHCM - CLIP: CHÍ NGUYÊN

Theo kế hoạch, quảng trường trước chợ Bến Thành sẽ được sơn mới toàn bộ tường ngoài, thay thế các thiết bị chiếu sáng hư hỏng, đồng thời kẻ lại vạch sơn giao thông, lối đi bộ và chỉnh trang mảng xanh. Một số công trình lân cận như tòa nhà Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn và tòa nhà số 181 Hàm Nghi cũng được sơn sửa mặt ngoài theo màu sắc hiện hữu để tạo sự hài hòa tổng thể.

Gấp rút "thay áo" chợ Bến Thành trước thềm Tết Bính Ngọ - Ảnh 1.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, khoảng 100 công nhân cùng nhiều tổ kỹ thuật đang được huy động để triển khai đồng loạt các hạng mục

Chứng kiến sự thay đổi từng ngày của khu chợ, bà Xuân Mai (SN 1970), tiểu thương gắn bó lâu năm với chợ Bến Thành, bày tỏ sự đồng tình: "Việc chỉnh trang lúc này rất cần thiết. Chợ sạch sẽ, khang trang hơn thì khách du lịch cũng sẽ ghé nhiều hơn, không khí trung tâm thành phố nhìn cũng sáng sủa hẳn lên".
Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ, tổ chức thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố. 

Các hạng mục gồm khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng. Thời gian thi công dự kiến bắt đầu từ ngày 17-1 và hoàn thành trước ngày 10-2-2026.

Chợ Bến Thành được xây dựng từ năm 1912 và hoàn thành vào năm 1914, với diện tích khoảng 13.000 m², nằm giữa các trục đường Phan Bội Châu, Phan Chu Trinh, Lê Thánh Tôn và quảng trường Quách Thị Trang. Trải qua hơn một thế kỷ, nơi đây không chỉ là đầu mối mua sắm sầm uất mà còn là biểu tượng văn hóa – kiến trúc đặc trưng của TPHCM, gắn liền với hình ảnh thành phố trong mắt người dân và du khách.

Bắt đầu chỉnh trang chợ Bến Thành và 6 khu vực trung tâm TPHCM

Gấp rút "thay áo" chợ Bến Thành trước thềm Tết Bính Ngọ - Ảnh 2.

Trên các mảng tường cao, giàn giáo và xe nâng chuyên dụng được bố trí sát mặt đứng công trình, phục vụ việc sơn sửa và xử lý các chi tiết phía trên mái. Các mảng tường ngoài được làm sạch, sơn lại theo đúng gam màu hiện hữu

- Ảnh 3.

Một số đoạn vỉa hè được lát lại, bó vỉa được sơn mới, tạo cảm giác gọn gàng, sáng sủa cho không gian quanh chợ

- Ảnh 4.

Một số đoạn vỉa hè được sơn màu vàng đặc trưng

- Ảnh 5.

Đại diện đơn vị thi công cho biết, khoảng 100 công nhân cùng nhiều tổ kỹ thuật đang được huy động để triển khai đồng loạt các hạng mục

- Ảnh 6.

Trước đó, Chủ tịch UBND TPHCM đã chấp thuận chủ trương để Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh nhà Khang Điền tài trợ, tổ chức thi công chỉnh trang 7 tuyến đường, nút giao thông và công trình công cộng trên địa bàn thành phố

- Ảnh 7.

Các hạng mục gồm khu vực quảng trường trước Chợ Bến Thành, vòng xoay Ngã 6 Phù Đổng, vòng xoay Hồ Con Rùa, cùng các tuyến đường Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Hàm Nghi và Hai Bà Trưng

- Ảnh 8.

Theo kế hoạch, quảng trường trước chợ Bến Thành sẽ được sơn mới toàn bộ tường ngoài, thay thế các thiết bị chiếu sáng hư hỏng, đồng thời kẻ lại vạch sơn giao thông, lối đi bộ và chỉnh trang mảng xanh

