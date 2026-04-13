Thể thao

Hoàng Hên sắm vai "người hùng" trong trận thắng đậm của CLB Hà Nội

Tường Phước

(NLĐO) - Góp 1 kiến tạo, 1 bàn thắng giúp CLB Hà Nội thắng Hà Tĩnh với tỉ số 3-0 tối 12-4, tiền vệ Đỗ Hoàng Hên nhận danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

CLB Hà Nội (3-0) Hà Tĩnh - Clip: FPT Play

Sau lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026, chân sút nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên thi đấu thăng hoa, góp công lớn giúp CLB Hà Nội trở lại đường đua vô địch V-League mùa này.

TIN LIÊN QUAN

Tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 18 V-League 2025-2026, Hoàng Hên tiếp tục tỏa sáng với 1 kiến tạo, 1 bàn thắng giúp Hà Nội thắng đậm với tỉ số 3-0.

Màn trình diễn xuất sắc cũng giúp tiền vệ 31 tuổi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

CLB Hà Nội khởi sắc với sự xuất hiện của Hoàng Hên

Sau 12 trận khoác áo đội bóng thủ đô ở V-League 2025-2026, Hoàng Hên mang về 7 bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn cao của Hoàng Hên góp phần giúp CLB Hà Nội vươn lên thứ 4 bảng xếp hạng với 30 điểm và chỉ còn nhóm 3 đội dẫn đầu 4 điểm.

Xem LPBank V.League 1-2025/26 trực tiếp & trọn vẹn trên FPT Play, tại https://fptplay.vn


Tuyển thủ U23 Việt Nam tranh nhau lập công trong trận derby ngành Công an

(NLĐO) - Chủ nhà PVF-CAND gây sốc khi cầm hòa 1-1 trước Công an Hà Nội ở vòng 18 V-League 2025-2026 tối 12-4

Xác định hai đội vào chung kết U15 Quốc gia

(NLĐO) - Khép lại hai trận bán kết U15 Quốc gia, cặp đấu chung kết được xác định là màn đọ sức giữa Hà Nội I và Thể Công Viettel I.

HLV Vũ Tiến Thành giúp Ninh Bình FC giành chiến thắng kịch tính ở Gò Đậu

(NLĐO) - Thắng chủ nhà Becamex TP HCM với tỉ số 2-1 ở vòng 18 V-League 2025-2026 trên sân Gò Đậu tối 12-4, Ninh Bình FC trở lại tốp 3 bảng xếp hạng

