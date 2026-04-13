Hoàng Hên sắm vai "người hùng" trong trận thắng đậm của CLB Hà Nội

CLB Hà Nội (3-0) Hà Tĩnh - Clip: FPT Play
Sau lần đầu được khoác áo tuyển Việt Nam dịp FIFA Days tháng 3-2026, chân sút nhập tịch gốc Brazil Đỗ Hoàng Hên thi đấu thăng hoa, góp công lớn giúp CLB Hà Nội trở lại đường đua vô địch V-League mùa này.
Tiếp đón Hà Tĩnh trên sân nhà Hàng Đẫy ở vòng 18 V-League 2025-2026, Hoàng Hên tiếp tục tỏa sáng với 1 kiến tạo, 1 bàn thắng giúp Hà Nội thắng đậm với tỉ số 3-0.
Màn trình diễn xuất sắc cũng giúp tiền vệ 31 tuổi đoạt danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.
CLB Hà Nội khởi sắc với sự xuất hiện của Hoàng Hên
Sau 12 trận khoác áo đội bóng thủ đô ở V-League 2025-2026, Hoàng Hên mang về 7 bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn cao của Hoàng Hên góp phần giúp CLB Hà Nội vươn lên thứ 4 bảng xếp hạng với 30 điểm và chỉ còn nhóm 3 đội dẫn đầu 4 điểm.
