HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Vòng 19 V-League 2025-2026: Cuộc đua vô địch tiếp tục gay cấn

Tường Phước

(NLĐO) - Kết quả hòa của Công an Hà Nội ở vòng 18 khiến khoảng cách điểm giữa các đội trong nhóm dẫn đầu dần thu hẹp, tạo sự hấp dẫn cho màn đua vô địch.

Ở vòng 18 V-League 2025-2026, đội đầu bảng Công an Hà Nội bất ngờ bị PVF-CAND cầm hòa kịch tính. Trong khi đó, những ứng viên đua tranh vô địch như Thể Công, Hà Nội và Ninh Bình đều giành chiến thắng.

Vòng 19 V-League 2025-2026: Cuộc đua vô địch tiếp tục gây cấn - Ảnh 1.

Hoàng Hên và đồng đội Hà Nội FC quyết tâm thắng Becamex TP HCM

Kết quả này không chỉ giúp PVF-CAND thoát vị trị cuối bảng xếp hạng mà còn rút ngắn khoảng cách điểm giữa nhóm 4 đội đang tạm dẫn đầu bảng đấu. Vì vậy, diễn biến trong hành trình còn lại của giải đấu trở nên hấp dẫn hơn, bởi rất khó đoán "tân vương" cũng như CLB sẽ phải nhận suất xuống hạng trực tiếp.

Trận đấu sớm nhất của vòng 19 diễn ra vào ngày 17-4 trên sân Hàng Đẫy sẽ làm dịp chủ nhà Hà Nội FC tích điểm tối đa để tiếp tục hành trình đua vô địch V-League mùa này. Đội bóng "áo tím" đang có 30 điểm, tạm xếp thứ 4 và chỉ phải tiếp đón đối thủ "dưới tầm" – Becamex TP HCM.

Vòng 19 V-League 2025-2026: Cuộc đua vô địch tiếp tục gây cấn - Ảnh 2.

Đình Bắc đã tìm lại cảm giác săn bàn tại V-League và đang thăng hoa trong chặng đua về đích

Ở vòng 18, cũng tại sân nhà, đoàn quân của HLV Harry Kewell đã có trận thắng giòn giã 3 sao trước Hà Tĩnh. Tinh thần hưng phấn cộng với động lực từng đánh bại Becamex TP HCM ở trận đấu lượt đi khiến Hoàng Hên và đồng đội tự tin đặt mục tiêu thắng trong màn tái đấu giữa đôi bên.

Am hiểu sức mạnh của Hà Nội FC nhưng trong bối cảnh lực lượng hao mòn, đội bóng đất Thủ cũng chỉ mong ước giành một kết quả hòa khi phải chơi ở "chảo lửa" Hàng Đẫy. Mục tiêu khả dĩ nhất của thầy trò ông Nobuhiro chính là chơi thật chắc chắn với hy vọng có điểm ra về.

Việc Ninh Bình FC thắng liên tiếp 2 trận khiến mục tiêu lọt vào tốp 3 của Hà Nội FC gặp thách thức lớn. Đội bóng của bầu Hiển đang tạm kém Ninh Bình 4 điểm và bên cạnh nhiệm vụ thắng trận, họ cần phải trông chờ 3 đội xếp trên sẩy chân ở vòng 19.

Vòng 19 V-League 2025-2026: Cuộc đua vô địch tiếp tục gây cấn - Ảnh 3.

Trong khi đó, Ninh Bình tuy đã thất thế trong cuộc đua vô địch nhưng nếu lọt vào tốp 3 chung cuộc cũng là thành tích đáng khen đối với đội bóng vừa trở lại sân chơi V-League mùa này. Thậm chí, đội bóng cố đô Hoa Lư còn nhiều cơ hội để cạnh tranh ngôi Á quân V-League mùa này.

Ở vòng 19, thầy trò ông Bae Ji-won sẽ chạm trán PVF-CAND, đối thủ mà họ từng thắng 3-1 ngay tại sân PVF trong giai đoạn lượt đi mùa này. Vì vậy, Ninh Bình FC quyết tâm giành trọn 3 điểm khi tiếp đón PVF-CAND vào ngày 18-4.

Trận đấu tâm điểm của vòng 19 là màn so tài giữa Công an TP HCM và Công an Hà Nội trên sân Bình Dương ngày 19-4. Sau khi "tái sinh", CLB Công an Hà Nội đã sớm tìm lại hào quang và khẳng định vị thế bằng chức vô địch V-League mùa giải 2023. Trong khi đó, CLB Công an TP HCM vẫn chưa thể phục dựng danh tiếng, bản sắc của đội bóng tiền thân hơn 2 thập kỷ trước.

Tuy đã có sự đầu tư tốt hơn về nhân lực nhưng đoàn quân HLV Lê Huỳnh Đức vẫn không thể duy trì phong độ thi đấu ổn định ở mùa này, khởi đầu suôn sẻ nhưng nhanh hụt hơi trong quãng nước rút về đích.

Vòng 19 V-League 2025-2026: Cuộc đua vô địch tiếp tục gây cấn - Ảnh 4.

Bên kia chiến tuyến, Công an Hà Nội vừa đánh rơi điểm số nên chắc chắn hướng mục tiêu thắng vòng 19 để giảm thiểu nguy cơ bị nhóm sau rút ngắn khoảng cách điểm trên bảng xếp hạng.

Hấp dẫn không kém, màn chạm trán giữa Thể Công Viettel và Hoàng Anh Gia Lai tại Hàng Đẫy vào ngày 19-4 được dự đoán sẽ tái hiện cuộc đọ sức giữa hai thế lực trong lịch sử bóng đá Việt Nam.

Dù vừa thắng Thanh Hóa ở vòng 18, nhưng Thể Công phải đánh đổi cái giá khá đắt khi HLV Popov nhận thẻ đỏ và án kỷ luật bổ sung (nghỉ làm nhiệm vụ 4 trận). Không có sự chỉ đạo trực tiếp của chiến lược gia Bulgaria này là một thiệt thòi đối với đội chủ nhà.

Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai đang rất hưng phấn sau chiến thắng 2-1 trước đương kim vô địch V-League - CLB Nam Định. Trong trận lượt đi tại Pleiku, đội bóng nhà bầu Đức từng thắng Thể Công nhưng nếu xét về thực lực, phong độ hiện tại thì Hoàng Anh Gia Lai rất khó thể lập lại kịch bản ở màn tái đấu sắp tới.

Thêm dấu ấn mới của tiền đạo Nguyễn Đình Bắc

(NLĐO) - Ở hạng mục dành cho cá nhân xuất sắc Giải thưởng cống hiến lần thứ 20, Nguyễn Đình Bắc được vinh danh với danh hiệu “Gương mặt trẻ thể thao của năm”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo