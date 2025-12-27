HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thể thao

Chờ Haaland ghi bàn

Đ.Linh

Tâm điểm của trận đấu giữa Nottingham Forest và Man City chắc chắn vẫn là Erling Haaland

Cuộc đối đầu giữa Nottingham Forest và Man City ở vòng 18 Ngoại hạng Anh (19 giờ 30 phút ngày 27-12) được dự báo là thử thách cực lớn cho đội chủ sân City Ground.

Mọi nhận định chuyên môn về trận đấu đều nghiêng về phía Man City trong bối cảnh sự chênh lệch đẳng cấp và phong độ giữa 2 đội là rất rõ ràng. Nottingham Forest không muốn tiếp tục nhận thất bại trong khi Man City rất cần chiến thắng để gây sức ép lên đội đầu bảng Arsenal, hiện chỉ hơn họ 2 điểm.

Chờ Haaland ghi bàn - Ảnh 1.

Chủ nhà Nottingham Forest khó cản bước Man City (Ảnh: INDEPENDENT)

Nottingham Forest bước vào trận đấu này với vị trí hết sức nguy hiểm trên bảng xếp hạng. Sau 15 vòng, đội bóng của HLV Nuno Espírito Santo mới có 15 điểm, tức trung bình chỉ giành được mỗi trận 1 điểm. Hàng công của Forest cũng thuộc nhóm kém nhất giải khi chỉ ghi trung bình chưa tới 1 bàn/trận. Sân City Ground được xem là điểm tựa đáng kể khi Forest thường thi đấu rất quyết liệt tại đây, tuy nhiên, sự thiếu ổn định, đặc biệt ở hàng thủ, khiến họ khó tạo nên bất ngờ trước một đối thủ mạnh như Man City.

Ở chiều ngược lại, Man City đang tăng tốc trong cuộc đua vô địch. Đoàn quân của HLV Pep Guardiola thắng 4, hòa 1 trong 6 lần chạm trán Nottingham Forest gần nhất tại Premier League. Phong độ gần đây của Man City đang thực sự thăng hoa với chuỗi 7 chiến thắng trên mọi đấu trường, giúp họ duy trì thứ hạng khả quan ở cả Ngoại hạng Anh (nhì bảng), League Cup (đã vào bán kết) và Champions League (xếp thứ 4 sau 6 trận vòng bảng).

Tâm điểm của trận đấu chắc chắn vẫn là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy đang dẫn đầu cuộc đua "Vua phá lưới" và rất khao khát bùng nổ trước khi lượt đi của giải khép lại.

Nottingham Forest là đối thủ từng mang lại kỷ niệm đặc biệt cho Haaland khi anh lập hat-trick vào tháng 9-2022, thời điểm Forest vừa giành quyền lên hạng sau 13 mùa giải. Màn trình diễn 3 năm trước thể hiện khả năng "hủy diệt" của chân sút người Na Uy và Haaland khao khát tái hiện thành tích ấy để giúp Man City bay cao.

Dự đoán, Nottingham Forest sẽ thua cách biệt 3 bàn trước Man City với Haaland là nhân tố quyết định nhờ khả năng ghi bàn ấn tượng.

