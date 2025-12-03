Haaland ngất ngây hạnh phúc ngày gia nhập "Câu lạc bộ 100 bàn"

Erling Haaland mở tỉ số ở phút 17 và sau đó kiến tạo cho Tijjani Reijnders, giúp Man City dẫn 2-0. Phil Foden ghi bàn thứ ba, trước khi Fulham rút ngắn tỉ số nhờ công của cựu cầu thủ Arsenal Emile Smith Rowe. Bàn phản lưới của Sander Berge và pha lập công thứ hai của Foden đưa Man City dẫn 5-1, nhưng hai bàn thắng của Alex Iwobi và cú đúp của Samuel Chukwueze khiến trận đấu căng thẳng đến tận những phút cuối.



Khoảnh khắc Haaland gia nhập "Câu lạc bộ 100 bàn"

Ghi 100 bàn thắng cho Man City sau 111 trận đấu Ngoại hạng Anh, Haaland xác lập cột mốc thành tích mới khi vượt qua kỷ lục cũ của Alan Shearer (124 trận). Kỷ lục có thể còn đến sớm hơn nếu Haaland không "tịt ngòi" ở hai vòng đấu gần nhất gặp Leeds United và Newcastle.

Trang chủ Man City chúc mừng thành tích của Haaland

Chia sẻ sau trận, Haaland bày tỏ: "Thật tuyệt vời, tôi thực sự tự hào khi được góp mặt ở Câu lạc bộ 100 bàn. Công việc của tôi là ghi bàn, và nếu là tiền đạo của Man City, bạn phải ghi bàn nhiều và giúp đội chiến thắng. Mọi người có quyền chỉ trích tôi nếu tôi không ghi bàn, thế nên, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ".

Haaland ghi bàn đầu tiên ở trận gặp West Ham 4 năm trước với kiểu ăn mừng "ngồi thiền"

Trong 4 mùa giải, Haaland dần trở thành một nét rất riêng khi người ta dõi mắt theo từng vòng đấu Ngoại hạng Anh. Haaland ghi bàn chủ yếu bằng chân trái nhưng cũng không mấy khi bỏ qua cơ hột dứt điểm bằng chân phải.

Tiền đạo người Na Uy thiện nghệ ở các pha không chiến nhưng sút phạt đền cũng rất chuẩn với tỉ lệ thành công cao.

Chiều cao và sức mạnh giúp Haaland thắng thế ở các pha không chiến

Cử chỉ ăn mừng của chàng cầu thủ Bắc Âu cũng khá đa dạng, bao gồm cả tư thế ngồi thiền rất nổi tiếng. Không hoa mỹ, chân thật và cũng chẳng bao giờ có ý khiêu khích đối thủ, Haaland được quý trọng vì tính cách bộc trực như thế.

Nhiều đối thủ trải nghiệm cú sút chân trái "chết chóc" của Haaland

Anh ghi được 36 bàn ngay ở mùa giải đầu tiên sau khi gia nhập Man City. 27 bàn thắng ở mùa giải thứ hai của Haaland góp công quan trọng vào thành tích 4 lần liên tiếp vô địch Premier League của Man City. 22 bàn ở mùa giải mà Man City giành quyền tham dự Champions League lần thứ 15 liên tiếp và 15 bàn tính đến thời điểm hiện tại ở mùa giải 2025-2026.

Haaland được đồng đội hỗ trợ tối đa trong khâu ghi bàn

Chiến thắng trước Fulham giúp Man City rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Arsenal xuống còn 2 điểm, nhưng Haaland nhấn mạnh: "Chúng tôi cần tập trung vào chính mình và cố gắng từng trận một. Fulham là một đội bóng tuyệt vời, và hôm nay chưa phải màn trình diễn đủ tốt của họ. Chúng tôi cần cải thiện lối chơi để không phải vừa đá vừa lo lắng như tại Craven Cottage".