Cho phép người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TPHCM từ hôm nay 26-11

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cho phép người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TPHCM từ hôm nay 26-11

Minh Chiến

(NLĐO)- Theo Nghị quyết của Chính phủ, cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino.

Ngày 26-11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 307 về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino, có hiệu lực từ ngày ban hành.

Cho phép người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TP HCM từ 26-11 - Ảnh 1.

Chính phủ cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino (Ảnh minh hoạ: AI)

Theo đó, Nghị quyết 307 cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang). Tại dự án casino Hồ Tràm (TP HCM), thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, thời hạn thí điểm 5 năm, kể từ ngày 26-11.

Tại dự án casino Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Việc quản lý người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh casino tại các dự án casino quy định tại Điều 3 Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino nêu trên dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino. Cụ thể, người Việt muốn vào casino phải đủ 21 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và mua vé tham gia chơi. Mức vé được đề xuất là 2,5 triệu đồng cho 24 giờ liên tục hoặc 50 triệu đồng nếu mua vé theo tháng.

Ngoài ra, người chơi chỉ được sử dụng tiền Việt Nam để đổi sang đồng tiền quy ước trong casino. Trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng, người chơi có thể đổi lại từ đồng tiền quy ước sang Việt Nam đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì thí điểm cho người Việt Nam vào casino trong thời gian qua đã không phát sinh vướng mắc lớn, giúp công tác quản lý hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quy định yêu cầu người chơi phải chứng minh năng lực tài chính lại đang gây khó. Nhiều du khách dù có đủ điều kiện kinh tế nhưng không thể chuẩn bị hồ sơ kịp thời khi đi du lịch, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội chơi hợp pháp trong nước, trong khi ra nước ngoài lại dễ dàng hơn nhiều.

Từ thực tế đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức vé vào cửa như một cách gián tiếp đánh giá năng lực tài chính của người chơi, thay vì yêu cầu họ phải chứng minh bằng các loại giấy tờ như trước.

Tin liên quan

Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TP HCM

Đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TP HCM

(NLĐO)- Bộ Tài chính đề xuất thí điểm cho người Việt vào chơi casino ở Vân Đồn và Hồ Tràm; chính thức cho người Việt Nam chơi casino tại Phú Quốc

Đầu tư hơn 2 tỉ USD làm siêu tổ hợp dự án casino tại Vân Đồn

(NLĐO)- Sun Group được chấp thuận làm nhà đầu tư dự án Khu dịch vụ du lịch phức hợp cao cấp casino Vân Đồn có vốn đầu tư hơn 2 tỉ USD với quy mô rộng hơn 244 ha

Những người nào được ra, vào khu Casino?

(NLĐO)- Tại dự thảo Nghị định về kinh doanh casino đang được lấy ý kiến, Bộ Tài chính đề xuất một số quy định mới về tổ chức hoạt động kinh doanh casino.

Bộ Tài chính TP HCM người việt nam kinh doanh casino casio hồ tràm
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo