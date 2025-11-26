Cho phép người Việt vào chơi casino Hồ Tràm TPHCM từ hôm nay 26-11

Ngày 26-11, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 307 về việc cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino, có hiệu lực từ ngày ban hành.

Chính phủ cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại một số dự án kinh doanh casino (Ảnh minh hoạ: AI)

Theo đó, Nghị quyết 307 cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino tại dự án casino Phú Quốc (tỉnh An Giang). Tại dự án casino Hồ Tràm (TP HCM), thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, thời hạn thí điểm 5 năm, kể từ ngày 26-11.

Tại dự án casino Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh), thí điểm cho phép người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh casino.

Việc quản lý người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino, kinh doanh và quản lý hoạt động kinh doanh casino tại các dự án casino quy định tại Điều 3 Nghị quyết này thực hiện theo quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino hoặc văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).

Kết thúc thời gian thí điểm, dự án casino nêu trên dừng cho người Việt Nam đủ điều kiện vào chơi casino cho đến khi có kết luận của cấp có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thời gian qua, Bộ Tài chính đang hoàn thiện dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 03/2017/NĐ-CP về kinh doanh casino. Cụ thể, người Việt muốn vào casino phải đủ 21 tuổi, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và mua vé tham gia chơi. Mức vé được đề xuất là 2,5 triệu đồng cho 24 giờ liên tục hoặc 50 triệu đồng nếu mua vé theo tháng.

Ngoài ra, người chơi chỉ được sử dụng tiền Việt Nam để đổi sang đồng tiền quy ước trong casino. Trường hợp không chơi hết hoặc trúng thưởng, người chơi có thể đổi lại từ đồng tiền quy ước sang Việt Nam đồng.

Theo Bộ Tài chính, việc duy trì thí điểm cho người Việt Nam vào casino trong thời gian qua đã không phát sinh vướng mắc lớn, giúp công tác quản lý hiệu quả hơn.

Tuy nhiên, quy định yêu cầu người chơi phải chứng minh năng lực tài chính lại đang gây khó. Nhiều du khách dù có đủ điều kiện kinh tế nhưng không thể chuẩn bị hồ sơ kịp thời khi đi du lịch, dẫn đến bỏ lỡ cơ hội chơi hợp pháp trong nước, trong khi ra nước ngoài lại dễ dàng hơn nhiều.

Từ thực tế đó, Bộ Tài chính đề xuất nâng mức vé vào cửa như một cách gián tiếp đánh giá năng lực tài chính của người chơi, thay vì yêu cầu họ phải chứng minh bằng các loại giấy tờ như trước.