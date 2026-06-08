"Choáng" với những con số trước World Cup 2026

World Cup 2026 mở ra một chương mới khi lần đầu quy tụ 48 đội tuyển, tăng mạnh so với thể thức 32 đội được duy trì suốt 7 kỳ giải gần nhất.

Trong 39 ngày tranh tài, Mỹ, Canada và Mexico sẽ cùng tổ chức 104 trận tại 16 sân vận động.

Mexico tổ chức 13 trận, trong đó có màn khai mạc giữa đội chủ nhà và Nam Phi tại Mexico City ngày 11-6.

Canada cũng đăng cai 13 trận, trong đó đội chủ nhà mở màn bằng cuộc đối đầu Bosnia và Herzegovina tại Toronto ngày 12-6.

Chủ nhà Mỹ quyết tâm cao ở World Cup 2026. Ảnh: AP

Mỹ tổ chức 78 trận còn lại, gồm toàn bộ các trận tứ kết, bán kết và chung kết, riêng trận tranh ngôi vương diễn ra tại sân MetLife ở bang New Jersey.

Đây mới là lần thứ 2 World Cup diễn ra tại nhiều quốc gia, sau kỳ giải năm 2002 do Nhật Bản và Hàn Quốc đồng đăng cai.

1.248 cầu thủ, 449 CLB thuộc 71 quốc gia

Danh sách dự giải gồm 1.248 cầu thủ đến từ 449 CLB thuộc 71 quốc gia. Trong đó, 357 người từng dự World Cup, còn 891 cầu thủ chuẩn bị lần đầu bước ra sân khấu lớn nhất hành tinh.

Các giải đấu tại Anh cung cấp nhiều cầu thủ nhất với 200 người, bỏ xa Đức có 109 đại diện. Pháp và Tây Ban Nha cùng đóng góp 86 cầu thủ, tiếp theo là Ý với 71 người và Ả Rập Saudi có 49 cầu thủ.

Giải Bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) cũng lập kỷ lục với 44 cầu thủ đang thi đấu tại giải. Nếu tính cả những người từng khoác áo một CLB MLS, con số tăng lên 103.

Xét theo CLB, Man City dẫn đầu với 19 cầu thủ dự World Cup, xếp trên Bayern Munich có 18 người. PSG và Arsenal cùng đóng góp 16 đại diện, trong khi Barcelona có 15 cầu thủ.

Ronaldo, Messi và những cột mốc đặc biệt

Siêu sao Lionel Messi đang đứng trước kỳ World Cup thứ 6 trong sự nghiệp. Ảnh: AP

Sau khi ra sân trong trận giao hữu Bồ Đào Nha thắng Chile 2-1, tiền đạo Cristiano Ronaldo nâng kỷ lục lên 227 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam.

Siêu sao 41 tuổi cũng chuẩn bị cùng Lionel Messi trở thành 2 cầu thủ đầu tiên thi đấu tại 6 kỳ World Cup.

Ronaldo hiện là cầu thủ duy nhất ghi bàn tại 5 kỳ World Cup, với tổng cộng 8 pha lập công sau 22 trận. Trong khi đó, Messi giữ kỷ lục ra sân nhiều nhất tại giải với 26 trận.

Thủ quân Lionel Messi của Argentina và tiền vệ Luka Modric của Croatia cùng đứng trước cột mốc 200 lần khoác áo đội tuyển quốc gia. Messi hiện có 198 trận, còn Modric cũng vừa nâng thành tích lên 198 lần ra sân cho tuyển quốc gia.

Tiền vệ Luka Modric của Croatia. Ảnh: AP

Thủ môn Guillermo Ochoa cũng có tên trong danh sách Mexico dự World Cup lần thứ 6. Tuy nhiên, anh chưa thi đấu tại 2 kỳ giải đầu tiên vào các năm 2006 và 2010.

Kỷ lục 16 bàn đứng trước thử thách

Cựu tiền đạo Miroslav Klose đang giữ kỷ lục ghi 16 bàn tại World Cup. Cột mốc của chân sút người Đức có thể bị đe dọa khi Messi sở hữu 13 bàn, cựu danh thủ Ronaldo Nazario của Brazil với 15 bàn và Gerd Muller của Đức có 14 bàn.

Tiền đạo Kylian Mbappe cũng là ứng viên đáng chú ý. Thủ quân tuyển Pháp ghi 12 bàn chỉ sau 2 kỳ World Cup gần nhất.

Pháp hướng đến dấu mốc hiếm có

Tiền đạo Ousmane Dembele của tuyển Pháp. Ảnh: AP

Trong lịch sử, mới có 8 quốc gia từng vô địch World Cup, trong đó Brazil dẫn đầu với 5 danh hiệu. Chỉ 2 đội bảo vệ thành công ngôi vương gồm Ý vào các năm 1934, 1938 và Brazil vào các năm 1958, 1962.

Tuyển Pháp đứng trước cơ hội trở thành đội thứ 3 góp mặt ở 3 trận chung kết liên tiếp, sau Tây Đức giai đoạn 1982, 1986, 1990 và Brazil trong các năm 1994, 1998, 2002. Mabppe và các đồng đội vô địch năm 2018 trước khi thua Argentina ở chung kết World Cup 2022.

Lịch sử cũng gửi lời cảnh báo tới nhà đương kim vô địch Argentina. Đã có 6 đội giữ Cup vàng bị loại ngay từ vòng bảng, trong đó Ý năm 2010, Tây Ban Nha năm 2014 và Đức năm 2018.

Brazil dự đủ 23 kỳ World Cup

Brazil là đội tuyển duy nhất góp mặt tại toàn bộ 23 kỳ World Cup kể từ giải đấu đầu tiên ở Uruguay năm 1930. Đội bóng Nam Mỹ cũng dẫn đầu lịch sử với 76 trận thắng, ghi 237 bàn và hiệu số bàn thắng bại +129.

Đức cũng sở hữu thành tích nổi bật với 21 lần tham dự, ghi 232 bàn thắng và hiệu số +102. Trong đó, đội tuyển này có 10 kỳ tranh tài dưới tên Tây Đức trước khi đất nước thống nhất.

4 tân binh và khoảng cách cầu thủ gần 26 tuổi

World Cup 2026 chào đón 4 tân binh gồm Cabo Verde, Curaçao, Jordan và Uzbekistan, những đội tuyển lần đầu góp mặt trong lịch sử giải đấu. Qua đó, số quốc gia từng dự World Cup tăng lên 84.

Ai Cập bước vào giải với mục tiêu chấm dứt chuỗi 7 trận chưa biết thắng tại World Cup. Chỉ Honduras có thành tích kém hơn với 9 trận không thắng, nhưng đội tuyển Trung Mỹ không giành vé dự giải năm nay.

Khoảng cách giữa cầu thủ lớn tuổi nhất và trẻ nhất vượt mốc 25 năm. Thủ môn Craig Gordon của Scotland bước vào ngày khai mạc ở tuổi 43 và 162 ngày, trong khi tiền vệ Gilbert Mora của Mexico mới 17 tuổi và 240 ngày.

Tiền đạo Ronaldo đã 41 tuổi ở kỳ World Cup 2026. Ảnh: AP

Kỷ lục bàn thắng có thể bị phá

Sau 22 kỳ World Cup, giải đấu đã chứng kiến 2.720 bàn thắng trong 964 trận. Với việc bổ sung 40 trận so với thể thức cũ, kỷ lục 172 bàn tại Qatar năm 2022 nhiều khả năng sẽ bị vượt qua.

Tuy nhiên, cột mốc trung bình 5,38 bàn mỗi trận tại World Cup 1954 vẫn rất khó bị xô đổ. Giữa hàng loạt thay đổi về quy mô, những kỷ lục ấy tạo thêm sức hút cho kỳ World Cup lớn nhất lịch sử.