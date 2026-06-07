Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026

Dưới đây là đội hình 11 ngôi sao vắng mặt đáng tiếc tại giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai tổ chức từ 11-6 cho tới 19-7, theo báo Guardian.

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (Ý)

Đội trưởng 27 tuổi của tuyển Ý vẫn được xem là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Sau khi chuyển sang Man City, thủ thành Donnarumma nhanh chóng thích nghi với yêu cầu chơi chân tại Ngoại hạng Anh, kỹ năng anh từng rèn giũa trong màu áo PSG.

Tuy nhiên, người hùng từng tỏa sáng ở loạt luân lưu tại EURO 2020 lại không thể cản được cú đá nào trong màn đấu súng với Bosnia và Herzegovina ở trận play-off quyết định vé dự World Cup 2026.

Hậu vệ phải: Jon Aramburu (Venezuela)

Hậu vệ 23 tuổi gây chú ý sau màn trình diễn ấn tượng tại Copa America 2024, nơi anh có thể chơi cả bên trái lẫn bên phải hàng phòng ngự tuyển Venezuela.

Sự đa năng ấy, cùng lối chơi quyết liệt và nền tảng thể lực bền bỉ, giúp Jon Aramburu trở thành một mắt xích quan trọng của Real Sociedad tại La Liga.

Tuy nhiên, tài năng của cầu thủ người Venezuela vẫn không đủ đưa đội tuyển quê hương đến World Cup 2026. Venezuela kém suất dự play-off liên lục địa đúng 2 điểm.

Trung vệ: Edmond Tapsoba (Burkina Faso)

Trung vệ Edmond Tapsoba đã khẳng định vị thế là một trong những người chơi chân hay nhất châu Âu. Cầu thủ 27 tuổi giữ vai trò quan trọng trong thành công quốc nội của Bayer Leverkusen dưới thời HLV Xabi Alonso ở mùa giải 2023-2024.

Tapsoba nổi bật nhờ sự điềm tĩnh và khả năng chuyền bóng đa dạng, nhưng phong độ ấn tượng của anh vẫn không đủ giúp Burkina Faso lần đầu góp mặt tại World Cup 2026.

Trung vệ: Riccardo Calafiori (Ý)

Sau một mùa giải nổi bật trong màu áo Bologna, trung vệ Riccardo Calafiori chuyển sang Arsenal năm 2024 và sớm để lại dấu ấn bằng cú sút đẹp mắt vào lưới Man City.

Hậu vệ đa năng này giữ vai trò quan trọng trong hành trình vô địch của Arsenal mùa này, qua đó trở thành cầu thủ Ý thứ 3 đăng quang Ngoại hạng Anh.

Sau khi tuyển Ý không thể đoạt vé dự World Cup 2026, Calafiori sẽ dành mùa hè để hồi phục thể trạng, phần nào vơi đi nỗi thất vọng nhờ danh hiệu cùng CLB.

Hậu vệ trái: Milos Kerkez (Hungary)

Ngôi sao 22 tuổi của Liverpool là mẫu hậu vệ biên hiện đại, nổi bật với những pha băng lên mạnh mẽ và khả năng tạt bóng giàu độ chính xác. Milos Kerkez duy trì phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh từ thời còn khoác áo Bournemouth, trước khi tiếp tục khẳng định giá trị trong màu áo Liverpool.

Tuy nhiên, cầu thủ người Hungary vẫn phải vắng mặt tại World Cup 2026 sau khi đội tuyển quê hương chỉ đứng thứ 3 ở bảng đấu do Bồ Đào Nha dẫn đầu.

Tiền vệ phòng ngự: Carlos Baleba (Cameroon)

Tiền vệ Carlos Baleba ngày càng cho thấy sức mạnh ở khu trung tuyến của Brighton. Khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và chuyển trạng thái nhanh giúp anh trở thành mắt xích quan trọng cả ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia Cameroon.

Sau một mùa giải tiến bộ rõ rệt về thể chất lẫn kỹ thuật, Baleba được xem là một trong những tiền vệ trẻ đáng chú ý nhất châu Phi. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn phải ngồi nhà xem World Cup 2026.

Tiền vệ: Marcelino Nunez (Chile)

Tiền vệ Marcelino Nunez là nguồn sáng tạo quan trọng của Ipswich Town và tuyển Chile. Anh nổi bật nhờ nhãn quan chiến thuật, khả năng xử lý các tình huống cố định và chất kỹ thuật mà khu trung tuyến của 2 đội bóng rất cần.

Nunez phát huy tốt năng lực dưới sự dẫn dắt của HLV Kieran McKenna tại Ipswich. Trong bối cảnh thế hệ vàng của bóng đá Chile dần khép lại, anh được xem là cầu nối cho chặng đường chuyển giao của đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ: Dominik Szoboszlai (Hungary)

Tiền vệ Dominik Szoboszlai là một trong số ít điểm sáng của Liverpool trong mùa giải thất vọng 2025-2026. Khả năng đá phạt và sút xa của thủ quân tuyển Hungary tiếp tục tạo dấu ấn, nổi bật là các bàn thắng vào lưới Arsenal và Man City.

Với vai trò thủ lĩnh và nguồn cảm hứng sáng tạo của đội tuyển quê hương, sự vắng mặt của Szoboszlai khiến giải đấu tại Bắc Mỹ thiếu đi một cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc bùng nổ cá nhân

Tiền vệ này ghi dấu giày vào 5 bàn sau 6 trận vòng loại, nhưng Hungary vẫn nối dài quãng thời gian vắng mặt World Cup lên 40 năm.

Tiền đạo cánh: Ademola Lookman (Nigeria)

Sau cú hat-trick trong trận chung kết Europa League 2024 cùng Atalanta, tiền đạo Ademola Lookman trở thành mục tiêu được nhiều CLB quan tâm nhờ tốc độ bùng nổ và khả năng dứt điểm sắc bén.

Ngôi sao người Nigeria tiếp tục tỏa sáng tại Cup các quốc gia châu Phi 2025 với 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Tuy nhiên, "Đại bàng xanh" vẫn lỡ hẹn với World Cup lần thứ 2 liên tiếp, điều lần đầu xảy ra kể từ năm 1990.

Tiền đạo cánh: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia gia nhập PSG với danh tiếng của một cầu thủ giàu tinh thần đồng đội và luôn thi đấu bền bỉ. Ngôi sao 25 tuổi có thể xoay chuyển cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc, đồng thời thường xuyên tỏa sáng trong những đêm đấu lớn tại châu Âu.

Kvaratskhelia hiện đã 2 lần vô địch Champions League. Dù ghi 2 bàn tại vòng loại World Cup 2026, cầu thủ người Georgia vẫn không thể giúp đội tuyển quê hương tiến xa hơn vị trí thứ 3 tại bảng đấu.

Trung phong: Victor Osimhen (Nigeria)

Tiền đạo Victor Osimhen được xem là một trong những chân sút có khả năng dứt điểm tốt nhất thế giới, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ hàng phòng ngự nào.

Sau khi một số thương vụ chuyển nhượng đổ vỡ, tiền đạo người Nigeria hiện dẫn dắt hàng công Galatasaray và vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định.

Osimhen ghi 8 bàn tại vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh vắng mặt trong 5 trận mà Nigeria đều đánh rơi điểm.

Nhóm cầu thủ vắng mặt đáng tiếc khác tại World Cup 2026

Ngoài đội hình chính, danh sách vắng mặt đáng chú ý còn có thủ môn Jan Oblak của Slovenia, hậu vệ Illia Zabarnyi của Ukraine, Matty Cash; tiền vệ Konstantinos Karetsas của Hy Lạp; Alex Iwobi của Nigeria; Christian Eriksen của Đan Mạch; tiền đạo Bryan Mbeumo của Cameroon, Serhou Guirassy của Guinea hay Robert Lewandowski của Ba Lan.