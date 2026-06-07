HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thể thao

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Hàng loạt ngôi sao đẳng cấp thế giới, từ thủ thành Gianluigi Donnarumma đến tiền đạo Victor Osimhen, lỡ cơ hội tranh tài tại World Cup 2026.

Dưới đây là đội hình 11 ngôi sao vắng mặt đáng tiếc tại giải đấu do Mỹ, Canada và Mexico đồng đăng cai tổ chức từ 11-6 cho tới 19-7, theo báo Guardian.

Thủ môn: Gianluigi Donnarumma (Ý)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 1.

Đội trưởng 27 tuổi của tuyển Ý vẫn được xem là một trong những thủ môn hàng đầu thế giới. Sau khi chuyển sang Man City, thủ thành Donnarumma nhanh chóng thích nghi với yêu cầu chơi chân tại Ngoại hạng Anh, kỹ năng anh từng rèn giũa trong màu áo PSG.

Tuy nhiên, người hùng từng tỏa sáng ở loạt luân lưu tại EURO 2020 lại không thể cản được cú đá nào trong màn đấu súng với Bosnia và Herzegovina ở trận play-off quyết định vé dự World Cup 2026.

Hậu vệ phải: Jon Aramburu (Venezuela)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 2.

Hậu vệ 23 tuổi gây chú ý sau màn trình diễn ấn tượng tại Copa America 2024, nơi anh có thể chơi cả bên trái lẫn bên phải hàng phòng ngự tuyển Venezuela.

Sự đa năng ấy, cùng lối chơi quyết liệt và nền tảng thể lực bền bỉ, giúp Jon Aramburu trở thành một mắt xích quan trọng của Real Sociedad tại La Liga.

Tuy nhiên, tài năng của cầu thủ người Venezuela vẫn không đủ đưa đội tuyển quê hương đến World Cup 2026. Venezuela kém suất dự play-off liên lục địa đúng 2 điểm.

Trung vệ: Edmond Tapsoba (Burkina Faso)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 3.

Trung vệ Edmond Tapsoba đã khẳng định vị thế là một trong những người chơi chân hay nhất châu Âu. Cầu thủ 27 tuổi giữ vai trò quan trọng trong thành công quốc nội của Bayer Leverkusen dưới thời HLV Xabi Alonso ở mùa giải 2023-2024.

Tapsoba nổi bật nhờ sự điềm tĩnh và khả năng chuyền bóng đa dạng, nhưng phong độ ấn tượng của anh vẫn không đủ giúp Burkina Faso lần đầu góp mặt tại World Cup 2026.

Trung vệ: Riccardo Calafiori (Ý)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 4.

Sau một mùa giải nổi bật trong màu áo Bologna, trung vệ Riccardo Calafiori chuyển sang Arsenal năm 2024 và sớm để lại dấu ấn bằng cú sút đẹp mắt vào lưới Man City.

Hậu vệ đa năng này giữ vai trò quan trọng trong hành trình vô địch của Arsenal mùa này, qua đó trở thành cầu thủ Ý thứ 3 đăng quang Ngoại hạng Anh.

Sau khi tuyển Ý không thể đoạt vé dự World Cup 2026, Calafiori sẽ dành mùa hè để hồi phục thể trạng, phần nào vơi đi nỗi thất vọng nhờ danh hiệu cùng CLB.

Hậu vệ trái: Milos Kerkez (Hungary)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 5.

Ngôi sao 22 tuổi của Liverpool là mẫu hậu vệ biên hiện đại, nổi bật với những pha băng lên mạnh mẽ và khả năng tạt bóng giàu độ chính xác. Milos Kerkez duy trì phong độ ổn định tại Ngoại hạng Anh từ thời còn khoác áo Bournemouth, trước khi tiếp tục khẳng định giá trị trong màu áo Liverpool.

Tuy nhiên, cầu thủ người Hungary vẫn phải vắng mặt tại World Cup 2026 sau khi đội tuyển quê hương chỉ đứng thứ 3 ở bảng đấu do Bồ Đào Nha dẫn đầu.

Tiền vệ phòng ngự: Carlos Baleba (Cameroon)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 6.

Tiền vệ Carlos Baleba ngày càng cho thấy sức mạnh ở khu trung tuyến của Brighton. Khả năng đánh chặn, thu hồi bóng và chuyển trạng thái nhanh giúp anh trở thành mắt xích quan trọng cả ở CLB lẫn đội tuyển quốc gia Cameroon.

Sau một mùa giải tiến bộ rõ rệt về thể chất lẫn kỹ thuật, Baleba được xem là một trong những tiền vệ trẻ đáng chú ý nhất châu Phi. Tuy nhiên, cầu thủ này vẫn phải ngồi nhà xem World Cup 2026.

Tiền vệ: Marcelino Nunez (Chile)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 7.

Tiền vệ Marcelino Nunez là nguồn sáng tạo quan trọng của Ipswich Town và tuyển Chile. Anh nổi bật nhờ nhãn quan chiến thuật, khả năng xử lý các tình huống cố định và chất kỹ thuật mà khu trung tuyến của 2 đội bóng rất cần.

Nunez phát huy tốt năng lực dưới sự dẫn dắt của HLV Kieran McKenna tại Ipswich. Trong bối cảnh thế hệ vàng của bóng đá Chile dần khép lại, anh được xem là cầu nối cho chặng đường chuyển giao của đội tuyển quốc gia.

Tiền vệ: Dominik Szoboszlai (Hungary)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 8.

Tiền vệ Dominik Szoboszlai là một trong số ít điểm sáng của Liverpool trong mùa giải thất vọng 2025-2026. Khả năng đá phạt và sút xa của thủ quân tuyển Hungary tiếp tục tạo dấu ấn, nổi bật là các bàn thắng vào lưới Arsenal và Man City.

Với vai trò thủ lĩnh và nguồn cảm hứng sáng tạo của đội tuyển quê hương, sự vắng mặt của Szoboszlai khiến giải đấu tại Bắc Mỹ thiếu đi một cầu thủ có thể định đoạt trận đấu bằng khoảnh khắc bùng nổ cá nhân

Tiền vệ này ghi dấu giày vào 5 bàn sau 6 trận vòng loại, nhưng Hungary vẫn nối dài quãng thời gian vắng mặt World Cup lên 40 năm.

Tiền đạo cánh: Ademola Lookman (Nigeria)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 9.

Sau cú hat-trick trong trận chung kết Europa League 2024 cùng Atalanta, tiền đạo Ademola Lookman trở thành mục tiêu được nhiều CLB quan tâm nhờ tốc độ bùng nổ và khả năng dứt điểm sắc bén.

Ngôi sao người Nigeria tiếp tục tỏa sáng tại Cup các quốc gia châu Phi 2025 với 3 bàn thắng và 4 pha kiến tạo. Tuy nhiên, "Đại bàng xanh" vẫn lỡ hẹn với World Cup lần thứ 2 liên tiếp, điều lần đầu xảy ra kể từ năm 1990.

Tiền đạo cánh: Khvicha Kvaratskhelia (Georgia)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 10.

Tiền đạo Khvicha Kvaratskhelia gia nhập PSG với danh tiếng của một cầu thủ giàu tinh thần đồng đội và luôn thi đấu bền bỉ. Ngôi sao 25 tuổi có thể xoay chuyển cục diện chỉ bằng một khoảnh khắc, đồng thời thường xuyên tỏa sáng trong những đêm đấu lớn tại châu Âu.

Kvaratskhelia hiện đã 2 lần vô địch Champions League. Dù ghi 2 bàn tại vòng loại World Cup 2026, cầu thủ người Georgia vẫn không thể giúp đội tuyển quê hương tiến xa hơn vị trí thứ 3 tại bảng đấu.

Trung phong: Victor Osimhen (Nigeria)

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 11.

Tiền đạo Victor Osimhen được xem là một trong những chân sút có khả năng dứt điểm tốt nhất thế giới, đủ sức gây khó khăn cho bất kỳ hàng phòng ngự nào. 

Sau khi một số thương vụ chuyển nhượng đổ vỡ, tiền đạo người Nigeria hiện dẫn dắt hàng công Galatasaray và vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn ổn định.

Osimhen ghi 8 bàn tại vòng loại World Cup 2026. Tuy nhiên, chấn thương khiến anh vắng mặt trong 5 trận mà Nigeria đều đánh rơi điểm.

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 12.

Nhóm cầu thủ vắng mặt đáng tiếc khác tại World Cup 2026

Ngoài đội hình chính, danh sách vắng mặt đáng chú ý còn có thủ môn Jan Oblak của Slovenia, hậu vệ Illia Zabarnyi của Ukraine, Matty Cash; tiền vệ Konstantinos Karetsas của Hy Lạp; Alex Iwobi của Nigeria; Christian Eriksen của Đan Mạch; tiền đạo Bryan Mbeumo của Cameroon, Serhou Guirassy của Guinea hay Robert Lewandowski của Ba Lan.

Đội hình ngôi sao phải ngồi nhà xem World Cup 2026 - Ảnh 13.

 

Tin liên quan

Hướng tới World Cup 2026: Chờ cuộc đổi ngôi của bóng đá Á - Phi

Hướng tới World Cup 2026: Chờ cuộc đổi ngôi của bóng đá Á - Phi

Từ Morocco đến Nhật Bản, từ Senegal đến Hàn Quốc, những giới hạn tưởng như bất biến của bóng đá thế giới đang dần bị xóa nhòa

FIFA chạy đua hoàn thiện khâu tổ chức World Cup 2026

(NLĐO) - FIFA đang đối mặt với không ít tranh luận liên quan đến quyền lợi của người hâm mộ tại World Cup 2026 sẽ khởi tranh trong ít ngày tới.

Iran vượt “cửa ải” thị thực Mỹ trước World Cup 2026

(NLĐO) - Nếu cùng đứng thứ 2 tại bảng đấu của mình, tuyển Mỹ và Iran sẽ chạm trán ở vòng 32 đội World Cup 2026.

Liverpool Donnarumma Man City Arsenal World Cup 2026 Ý
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo