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Thể thao

Iraq gặp rắc rối ngay khi vừa đặt chân tới Mỹ dự World Cup 2026

Đăng Minh

(NLĐO) - Tiền đạo Aymen Hussein bị giữ và thẩm vấn gần 7 giờ tại sân bay O’Hare, trước khi được nhập cảnh Mỹ để cùng Iraq chuẩn bị cho World Cup 2026.

Quá trình chuẩn bị cho World Cup 2026 của tuyển Iraq gặp sự cố bất ngờ ngay khi đội đặt chân đến Mỹ.

Tiền đạo Aymen Hussein, người hùng đưa bóng đá Iraq trở lại sân khấu lớn nhất hành tinh sau 40 năm chờ đợi, bị giữ và thẩm vấn gần 7 giờ tại sân bay quốc tế O’Hare ở Chicago - Mỹ sáng sớm 6-6 (giờ địa phương).

Iraq gặp rắc rối ngay khi vừa đặt chân tới Mỹ dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Tiền đạo Aymen Hussein của đội tuyển quốc gia Iraq. Ảnh: AP

Nguyên nhân khiến chân sút 30 tuổi phải trải qua nhiều giờ thẩm vấn chưa được xác nhận chính thức. Một số nguồn tin cho rằng sự việc có thể xuất phát từ nhầm lẫn danh tính với một công dân Iraq khác nhưng giới chức Mỹ chưa công bố kết luận.

Cuối cùng, tiền đạo Hussein cũng được phép nhập cảnh vào Mỹ và có thể tiếp tục hội quân cùng tuyển Iraq.

Không phải mọi thành viên đoàn tuyển Iraq đều "may mắn" như tiền đạo Hussein. Một quan chức thể thao Iraq cho biết: "Nhiếp ảnh gia của đội tuyển Iraq Talal Salah, bị giữ hơn 10 giờ, trải qua quá trình kiểm tra điện thoại tương tự như Hussein nhưng rồi bị từ chối nhập cảnh Mỹ". 

Liên đoàn Bóng đá Iraq và tiền đạo Hussein chưa đưa ra bình luận công khai về sự cố tại sân bay O’Hare.

Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) cùng Bộ An ninh Nội địa Mỹ cũng chưa phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin về vụ việc.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh nhiều người hâm mộ Iraq tập trung tại sân bay từ sáng sớm để chào đón đội tuyển. Các đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy người hâm mộ mang theo quốc kỳ, xin chụp ảnh cùng cầu thủ khi ngày khai mạc World Cup 2026 đã cận kề.

Tiền đạo Hussein là nhân vật đặc biệt quan trọng trong đội hình tuyển Iraq. Chân sút 30 tuổi ghi bàn quyết định giúp đội nhà giành vé dự World Cup 2026, đánh dấu lần đầu Iraq trở lại giải đấu kể từ lần ra mắt tại Mexico năm 1986.

Trên hàng công, Hussein sẽ sát cánh với tiền đạo Ali Al-Hamadi của Ipswich Town cùng 2 tài năng trẻ Ali Jassim và Youssef Amyn.

Tại World Cup 2026, Iraq nằm ở bảng I cùng Pháp, Senegal và Na Uy.

Iraq gặp rắc rối ngay khi vừa đặt chân tới Mỹ dự World Cup 2026 - Ảnh 2.


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