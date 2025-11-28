HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Choáng với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền xuyên quốc gia trên 67.000 tỉ đồng

HẢI ĐỊNH

(NLĐO) - Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, thu giữ nhiều thiết bị làm giả giấy tờ của đường dây rửa tiền này

Ngày 28-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa tống đạt quyết định khởi tố thêm 10 đối tượng liên quan chuyên án điều tra đường dây rửa tiền xuyên quốc gia với quy mô đặc biệt lớn.

"Choáng" với quy mô đặc biệt lớn của đường dây rửa tiền vừa bị triệt phá - Ảnh 1.

Tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng liên quan đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, quy mô 67.000 tỉ đồng

10 đối tượng bị khởi tố gồm: Lê Văn Ngọc Duy (Đắk Lắk), Phan Đức Hậu (Huế), Hồ Lê Vũ Hoài (Quảng Ngãi), Nguyễn Trúc Mai (Nghệ An), Cao Ngọc Sơn (Khánh Hòa), Võ Đại Lượng (Khánh Hòa), Đinh Ngọc Long (Gia Lai), Nguyễn Minh Sáng (Gia Lai), Châu Thế Anh (Quảng Trị) và Nguyễn Văn Tuấn (Quảng Trị).

Theo cơ quan công an, quá trình mở rộng chuyên án cho thấy tổng số tiền giao dịch rửa tiền lên đến hơn 67.000 tỉ đồng, cùng 43 triệu USD, 1,5 triệu Euro và 1 triệu CAD.

Lực lượng chức năng đã phong tỏa hơn 1.000 tài khoản, thu giữ khoảng 100 tỉ đồng, kê biên 2 thửa đất và thu giữ nhiều thiết bị phục vụ việc làm giả giấy tờ (15 máy khắc dấu, máy in, máy tính, 500 con dấu và hình dấu giả, gần 100 căn cước và phôi căn cước công dân giả), cùng 1.200 trang tài liệu lập doanh nghiệp.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng này cấu kết với một số nhân viên ngân hàng, sử dụng giấy tờ giả mở hơn 1.000 tài khoản doanh nghiệp “ma”, mua khoảng 10.000 tài khoản cá nhân không chính chủ để cung cấp cho các băng nhóm ở Campuchia phục vụ hoạt động lừa đảo và rửa tiền.

Phòng Cảnh sát kinh tế đã ghi nhận hàng chục bị hại tại Đà Nẵng, Hà Nội, TPHCM, Cần Thơ và nhiều địa phương khác, trong đó có trường hợp bị chiếm đoạt đến 12 tỉ đồng.

Trước đó, trong giai đoạn 1 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can về các tội “rửa tiền”, “mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng”, “làm giả, sử dụng con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”. 

Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến cuối năm 2024, T.Q.T (SN 1989, trú Đà Nẵng) đã làm giả căn cước công dân để đăng ký thành lập 187 doanh nghiệp và làm giả nhiều con dấu để mở hơn 600 tài khoản doanh nghiệp, bán cho các đối tượng tội phạm.

Tổng số tiền giao dịch qua các tài khoản này là gần 30.000 tỉ đồng, trong đó giao dịch ngoại hối ước tính hơn 300 tỉ đồng. Đường dây của T.Q.T có nhiều người giúp sức. 

Trong giai đoạn 2 của chuyên án, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Đà Nẵng đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố thêm 20 bị can liên quan.

Công an TP HCM cảnh báo nếu làm việc này sẽ bị xử lý tội "Rửa tiền"

Công an TP HCM cảnh báo nếu làm việc này sẽ bị xử lý tội "Rửa tiền"

(NLĐO) - Công an TP HCM khuyến cáo người dân không nghe theo lời của người lạ, nếu thực hiện sẽ bị xử lý.

Cách thức rửa tiền của các trùm cờ bạc bị Công an TP HCM triệt phá

(NLĐO) - Đường dây đánh bạc 88.000 tỉ đồng có chiêu trò dụ con bạc và rửa tiền rất tinh vi

Đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng: Khởi tố thêm 20 đối tượng

(NLĐO) - 4 bị can là nhân viên các ngân hàng đã cấu kết cho nhóm đối tượng thực hiện đường dây rửa tiền 30.000 tỉ đồng.

