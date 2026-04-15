Xổ số Vietlott liên tiếp có vé trúng giải Jackpot

Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) công bố tại kỳ quay số vào cuối ngày 15-4, một tờ vé số loại hình Mega 6/45 trúng giải Jackpot trị giá gần 15 tỉ đồng.

Tờ vé số Mega 6/45 trúng giải độc đắc có 6 cặp số trùng với kết quả trúng giải Jackpot là 43-33-22-36-35-21.

Trước đó, tại kỳ quay số mở thưởng vào ngày 14-4, thị trường ghi nhận 2 tờ vé số Power 6/55 do Vietlott phát hành, cùng trúng giải Jackpot 2 trị giá hơn 4 tỉ đồng.

Như vậy, chỉ trong 2 kỳ quay số liên tiếp (ngày 14 và 15-4), loại hình xổ số Vietlott đã có 1 vé Mega 6/45 trúng giải Jackpot, 2 vé Power 6/55 cùng trúng giải Jackpot 2 tổng số tiền trên 19 tỉ đồng.