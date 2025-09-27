Chọn ngành "hot" hay ngành phù hợp?

Tại talkshow "Đổi mới tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2026" do Báo Người Lao Động tổ chức mới đây, các chuyên gia giáo dục khẳng định việc đổi mới trong giáo dục là điều cần thiết, song cần có thời gian để nhà trường, học sinh và phụ huynh thích nghi. Việc thay đổi quá gấp gáp sẽ gây phản tác dụng.

Chuyên gia, đại diện các trường ĐH trao đổi tại talkshow “Đổi mới tuyển sinh ĐH, CĐ năm 2026” được tổ chức tại Báo Người Lao Động. Ảnh: TẤN THẠNH

PGS-TS Nguyễn Văn Thụy, Trưởng Phòng Tuyển sinh và Truyền thông - Trường ĐH Ngân hàng TP HCM, cho biết mỗi phương thức xét tuyển đều có tiêu chí đánh giá năng lực riêng. Vì vậy, khi quy đổi các phương thức về một thang điểm chung khiến nhà trường lúng túng.

"Trách nhiệm của người tư vấn hướng nghiệp rất quan trọng. Nếu chúng tôi tư vấn sai sẽ ảnh hưởng đến quyết định của các em. Tôi hy vọng kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2026 sẽ đơn giản hóa và dễ hiểu hơn" – PGS Thụy nói.

Theo PGS Thụy, ngành học phù hợp với sở thích, đam mê và tâm lý của học sinh là điều quan trọng giúp sinh viên có hứng thú học tập trong suốt 4 năm ĐH. Nếu thiếu một trong những tiêu chí này, sinh viên dễ chán nản, bỏ dở việc học hoặc làm trái nghề sau khi ra trường.

Theo Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG TP HCM), một thống kê công bố năm 2024 cho thấy có tới khoảng 70% sinh viên tốt nghiệp không làm đúng ngành đã học.

Ở góc nhìn khác, ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Truyền thông Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM), cho rằng phụ huynh cần đồng hành cùng con sát sao hơn để không bỏ lỡ giai đoạn quan trọng.

Ngay từ bây giờ, học sinh lớp 12 cần có chiến lược học tập nghiêm túc, đồng thời cần cập nhật thêm các phương thức tuyển sinh của trường ĐH trong năm học mới, tránh trường hợp "nước đến chân mới nhảy".

"Người làm công tác hướng nghiệp – tuyển sinh cần tư vấn đúng và chân thành. Mục đích chính là làm sao để học sinh tìm được ngành học phù hợp chứ không phải tư vấn để hoàn thành đủ "KPI". Tất nhiên, tuyển đủ sinh viên thì trường nào cũng vui nhưng tuyển đúng sinh viên thì còn tốt hơn nữa" – ThS Ngọc chia sẻ.

ThS Nguyễn Thị Bích Ngọc, Trưởng Ban Truyền thông Trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP HCM), cho rằng phụ huynh cần đồng hành cùng con nhiều hơn để không bỏ lỡ giai đoạn quan trọng.

Tại buổi talkshow, các chuyên gia khẳng định tâm lý là điều rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình học và kết quả thi tốt nghiệp THPT của học sinh. Học sinh THPT ngày nay có sự trưởng thành nhất định về nhận thức và quan tâm nghiêm túc đến định hướng nghề nghiệp.

Đâu là ngành “hot” trong năm 2026? Nhu cầu nhân lực trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo đang tăng mạnh, trở thành trọng tâm trong chiến lược phát triển khoa học - công nghệ của đất nước. Ngoài ra, ngành khoa học dữ liệu, truyền thông số và những ngành đang được Nhà nước đầu tư phát triển về hạ tầng giao thông như đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị; năng lượng tái tạo và logistics, được nhiều phụ huynh và học sinh quan tâm.



