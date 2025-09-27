Trên tay chiếc iPhone Air mạ vàng 24K đầu tiên trên thế giới

Dựa trên nguyên mẫu iPhone Air màu Sky Blue dung lượng 512 GB, nhà chế tác Thắng Eric và đội ngũ G'Ace đã chế tác chiếc điện thoại này thành một tuyệt phẩm xa xỉ có tên iPhone Air EMERALD.

iPhone Air mạ vàng

Sản phẩm này thuộc bộ sưu tập giới hạn AURORA, giới hạn 499 trên toàn cầu, với số thứ tự 379/499.

Nhà chế tác Thắng Eric cho biết iPhone Air được đưa vào một quy trình chế tác phức tạp. Riêng việc tháo rời toàn bộ máy mất 2 giờ đồng hồ.

Sau đó, thiết bị được quét 3D trong 56 giờ liên tục, phục dựng lại toàn bộ chi tiết để chuẩn bị cho giai đoạn chế tác phần cứng.

Mặt lưng của iPhone Air mạ vàng

Từng bộ phận, từ mặt lưng, logo Apple, đến viền và chụp camera… đều được gia công CNC từ thép không gỉ.

Chỉ tính riêng phần chụp camera, G'Ace dành tới 6 giờ khắc hoa văn và 12 giờ đánh bóng thủ công.

Cùng với các công đoạn khác, tổng cộng, nhà chế tác Thắng Eric và đội ngũ G'Ace đã dành ra hơn 94 giờ làm việc để hoàn thiện và cho ra đời chiếc iPhone Air Aurora Emerald Mix Classic Gold 379/499.

Điểm ấn tượng của phiên bản này nằm ở lớp mạ DLC với sắc độ Emerald Green - xanh ngọc lục bảo. Đây là lớp mạ màu sắc sáng tạo độc quyền của G'Ace.

iPhone Air mạ vàng

Máy có thể ánh lên màu xanh ngọc sáng rực hoặc xanh lục trầm lắng như màu đá quý cổ điển, tùy theo góc nhìn và điều kiện ánh sáng, tạo nên hiệu ứng thị giác đa chiều.

Việc điểm vàng 24K ở các chi tiết nhỏ như viền logo, viền camera và nút bấm, tôn lên vẻ đẹp đối lập giữa ánh vàng hoàng kim và sắc xanh quý phái, tạo nên sự sang trọng.

Phiên bản cao cấp EMERALD Mix Classic Gold – sự kết hợp giữa sắc xanh Emerald tinh khiết và các điểm nhấn mạ vàng 24K có giá bán là 199 triệu đồng. Trong khi đó, phiên bản iPhone Air EMERALD 512GB (xanh ngọc lục bảo thuần) được giới thiệu với mức giá 179 triệu đồng.

Các chi tiết nhỏ như viền logo, viền camera và nút bấm trên iPhone Air được mạ vàng

Trước đó, nhà chế tác Thắng Eric cũng đã công bố phiên bản Bespoke đầu tiên trên thế giới dành cho siêu phẩm công nghệ mới nhất của Apple mang tên "MONARCH". Chiếc iPhone 17 Pro Max mạ vàng này được chế tác hoàn toàn thủ công trong vòng 33 giờ.

iPhone 17 Pro Max MONARCH sẽ được phát hành giới hạn chỉ 199 chiếc trên toàn thế giới.

Giá bán sản phẩm này từ 149 - 159 triệu đồng, tùy phiên bản. G'Ace cam kết bảo hành 2 năm toàn diện cho phần chế tác, bao gồm cả lớp mạ vàng.

