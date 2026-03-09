Chốt phương án sửa chữa cầu Ghềnh sau vụ sà lan tông

Ngày 9-3, đoàn công tác của Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra hiện trường sự cố sà lan va chạm vào cầu Đồng Nai Lớn (cầu Ghềnh) tại Km1699+860 trên tuyến đường sắt Hà Nội - TPHCM (đoạn qua phường Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy (ở giữa) kiểm tra vị trí xảy ra sự cố sà lan tông cầu Ghềnh

Theo Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, có ba phương án sửa chữa đã được đưa ra xem xét. Trong đó, các đơn vị tư vấn và cơ quan chức năng chọn phương án thứ 3.

Cụ thể, phương án thứ ba là gia cố tạm thời các thanh dầm bị biến dạng tại các khoang 4, 5 và 6 của nhịp N2 bằng các thanh dầm thép chữ I dài 8 m, liên kết bằng bản mã và bu lông cường độ cao, kết hợp hàn gia cường tại các nút dầm nhằm tăng khả năng chịu lực của kết cấu.

Với giải pháp này, dự kiến tuyến đường sắt qua cầu có thể được thông tàu trở lại với tốc độ hạn chế từ 5 km/h trước 10 giờ ngày 12-3.

Sau khi hoàn thành gia cố tạm thời để khôi phục chạy tàu, ngành đường sắt sẽ tiếp tục triển khai phương án lâu dài là sản xuất và lắp đặt dầm mới thay thế tại vị trí nhịp N2 nhằm khôi phục hoàn toàn trạng thái kỹ thuật ban đầu của công trình. Thời gian dự kiến khoảng 60 ngày kể từ khi phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Sự cố sà lan tông cầu Ghềnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động vận tải trên tuyến đường sắt Bắc - Nam. Đối với vận tải hành khách, mỗi ngày phải hủy 2 đoàn tàu khách Thống Nhất và 6 đoàn tàu khách khu đoạn. Đến sáng 8-3, đã có hơn 10.000 vé tàu bị hủy, bình quân khoảng 2.000 vé/ngày.

Ngành đường sắt đã tổ chức chuyển tải hành khách bằng ô tô giữa ga Biên Hòa và ga Dĩ An, phục vụ khoảng 9.000 lượt khách của 23 đoàn tàu. Ngoài ra, 18 đoàn tàu chuyển tải từ ga Sài Gòn đến ga Dĩ An cũng được bố trí để giảm thiểu ảnh hưởng cho hành khách.

Đối với vận tải hàng hóa, mỗi ngày phải bãi bỏ 3 đôi tàu hàng chuyên tuyến và 2 đoàn tàu hàng khu đoạn. Ước tính khối lượng vận chuyển giảm khoảng 6.000 tấn hàng mỗi ngày. Ngoài ra, việc phải chuyển tải bằng ô tô làm phát sinh chi phí lớn cho ngành đường sắt.

Ông Trần Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, cho biết tính đến 8 giờ ngày 9-3, tổng thiệt hại trong hoạt động vận tải ước tính trên 40 tỉ đồng. Dự kiến đến ngày 20-3, tổng thiệt hại có thể lên tới khoảng 140 tỉ đồng. Ngay cả khi thông tàu tạm thời, các đoàn tàu khi qua cầu vẫn phải giảm tốc độ xuống 5 km/h trong khoảng 60 ngày, khiến mỗi đoàn tàu chậm thêm khoảng 12 phút.

Các thanh, dầm trên cầu Ghềnh bị cong sau khi bị sà lan tông

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Danh Huy đánh giá sự cố sà lan va chạm cầu Ghềnh là vụ việc nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn cho kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia và làm gián đoạn hoạt động vận tải trên tuyến Bắc - Nam, ảnh hưởng đến vận tải hành khách, hàng hóa và nhiều doanh nghiệp.

Lãnh đạo Bộ Xây dựng cơ bản thống nhất lựa chọn phương án 3, gia cố tạm thời nhịp cầu để sớm thông tàu với tốc độ hạn chế 5 km/h, đồng thời yêu cầu các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ, có báo cáo cụ thể để sớm triển khai khắc phục sự cố.

Đặc biệt, Thứ trưởng đề nghị cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án để điều tra làm rõ trách nhiệm, bởi đây là lần thứ hai cầu Ghềnh xảy ra sự cố va chạm phương tiện thủy.

"Không thể để tình trạng người điều khiển phương tiện thiếu ý thức, cẩu thả gây thiệt hại nghiêm trọng cho hạ tầng giao thông quốc gia" - Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy chỉ đạo.