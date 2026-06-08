Chốt thời gian hoàn thành phương án bồi thường, tái định cư các dự án kết nối sân bay Long Thành

Ngày 8-6, UBND TP Đồng Nai đã gửi các đơn vị, địa phương liên quan về việc đẩy nhanh công tác bồi thường, hỗ trợ, giải ngân đầu tư công đối với các dự án giao thông đang triển khai trên địa bàn TP Đồng Nai.

Đường 769 kết nối nhiều phường của TP Đồng Nai với sân bay Long Thành

Với các dự án kết nối sân bay Long Thành như đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1); đường vành đai 4 TPHCM; các dự án đường ĐT769, 773, 770B; đường Nguyễn Hữu Cảnh (Hương lộ 2), các đơn vị phải hoàn thành công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trước ngày 30-6-2026 nhằm đẩy nhanh công tác giải ngân vốn đầu tư công theo đúng kế hoạch được giao.

UBND Thành phố giao Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố chủ động phối hợp, hỗ trợ các địa phương thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ theo đúng thời gian yêu cầu.

Đến nay, công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ đối với Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đạt 91%; đường Vành đai 4 TPHCM đạt hơn 51%; đường ĐT770B đạt gần 44%; đường ĐT773 đạt 37%; đường ĐT769 đạt 15,5%; đường Nguyễn Hữu Cảnh đạt gần 77%.

Trong số 6 dự án được UBND TP Đồng Nai yêu cầu đẩy nhanh tiến độ công tác phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư có 5 dự án dự kiến sẽ khởi công xây dựng vào cuối tháng 6-2026.

Riêng Dự án đường cao tốc Dầu Giây - Tân Phú (giai đoạn 1) đã được khởi công xây dựng vào tháng 8-2025.

